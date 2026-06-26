“¡Salud!”. Más que un brindis, aquí suena a mensaje de hospital. Le acabas de romper la mandíbula a tu compañero de mesa de un golpe marcial. En esta coctelería de Gràcia lo mismo te lías a puñetazos que te bebes una copa con neblina en un cofre con tesoro. Se ven videojuegos en acción hasta donde alcanza la vista. Del Street Fighter al Tekken. Del Mario Kart al FIFA o al Overcooked, el juego cocinitas de moda. Se puede elegir entre una veintena de consolas: Nintendo 64, Switch, Play 5, Wii, hasta hay guitarrita para el ‘Guitar Hero’. Todo gratis con una consumición. Es la primera coctelería de Barcelona con barra libre de videojuegos.

Empieza a estar tan solicitada como el pasillo de congelados del súper en plena ola de calor. Se acaba de hacer viral: Glitch Gaming Lounge (Doctor Rizal 16). Es un paraíso ‘gamer’ para mayores de 18: tiene videojuegos con sofás y un barman malabarista que hace cócteles con efecto wow. Melito sirve desde torbellinos florales en pokebolas hasta tragos de ron en barriles de Donkey Kong. Incluso te puedes comer al héroe de Zelda. No se admiten niños a partir de las 20 h.

Melito sirve un cóctel humeante en un cofre con tesoro. / MANU MITRU / EPC

Con la consumición te dejan jugar todo el tiempo que quieras. Hay 16 estaciones de juego. Una veintena de consolas. “Desde los 80 hasta la última de hace 4 días”, garantiza Eric. “Tenemos emuladores de 'Street Fighter' –añade Jack-, puedes jugar al Pacman original. Hasta la Play 5, con los juegos más nuevos”.

Un grupo de amigos juega al Mario Kart. / MANU MITRU / EPC

Vienen jugadores de todas las edades. “El sábado –cuentan los dos socios- había una mesa con gente de 19 años jugando a FIFA y delante, una señora de 60 jugando a Mario Kart por primera vez”. ¿Su objetivo? “Hacer comunidad”, responden. Es fácil romper el hielo con un mando en las manos. Los clientes ya les están pidiendo que organicen citas con videojuegos. “Encuentra a tu Jugador 2”, adelanta Jack el reclamo Tinder.

Jack Watkins posa con la guitarra del 'Guitar Hero'. / MANU MITRU / EPC

Jack Watkins es el tipo de Gales que no deja de sonreír. “Este era mi sueño cuando era joven”, confiesa. De día trabaja en desarrollo web y por la noche es coctelero. Un Batman informático, se ríe él. El otro socio de Glitch es Eric García, el financiero. 32 años. Se conocen de la universidad, los dos estudiaron en Inglaterra . “En el norte de Europa es muy popular". Eric se refiere a la moda del ocio ‘gamer’. "Es un mercado que está empezando a venir aquí”. Sí, ahora en Barcelona se queda para echar partidas en coctelerías, bares y hasta en restaurantes.

Detalle de un cóctel de Glitch con el héroe de Zelda comestible. / MANU MITRU / EPC

Videoconsolas retro para cenar

Hace dos años que abrió en pleno Triángulo Friqui Hugo’s Diner (Almogavers 4). Parece una hamburguesería americana de los 80. “Un ‘diner’ con las consolas que jugábamos cuando éramos pequeños”, te echan una sonrisilla nostálgica. Tienen videoconsolas repartidas por todas las mesas a discreción, el 30% son retro. La Mega y la PS3, de hecho, están conectadas a teles de tubo. “Es un sitio seguro –garantizan Anna y Domingo- donde volver a ser niños otra vez”. Barra libre de videojuegos para cenar.

Anna Potyagalova y Domingo Ruiz. Ella es rusa, lleva desde los 9 en Barcelona. No intentes ganarla al Tetris. Él vino de Murcia, lleva el mando de la primera Nintendo tatuado en el brazo. tiene un canal de ‘retro gaming’ en Youtube. En su casa hay habitación ‘gamer’. Se podían pasar jugando 10 horas seguidas. Eso fue antes de ser padres.

Domingo Ruiz y Anna Potyagalova posan en una de las mesas con consola de Hugo's Diner. / Manu Mitru

Suyo era el mítico Checkpoint, un paraíso ‘gamer’ retro que tenía hasta coches de carreras arcade y escopetas con las que matar zombis. Tuvieron que acabar cerrándolo. “Nos pasó por ambiciosos –detalla Anna-. Teníamos los dos locales, yo estaba embarazada y cuando se acercaba el momento de la llegada de Hugo, vimos que con todo no podíamos”. Y optaron por quedarse con el segundo Checkpoint, ahora Hugo’s Diner. “Precisamente en honor a nuestro hijo”.

“Nuestra idea es volver a lo retro”, resoplan Anna y Domingo. Ir añadiendo cada vez más consolas ‘vintage’. “Que los niños de ahora jueguen a lo que nosotros jugábamos cuando éramos pequeños”, ese es su objetivo. Los exniños de entre 30 y 40 años, mientras, se tiran en plancha a por la Wii.

“Seguimos siendo ambiciosos a pesar de haber cerrado un local”, sonríen. Planean volver a hacer eventos: quedadas para ver anime en catalán en tele de tubo, clubs de lectura de manga, “hacer comunidad”. El próximo martes, 30, acogerán un ‘slow friending’, invento de Kleff para conocer gente sin prisas. Es la comunidad más grande de juegos de mesa de Europa. Reúnen cada semana a 250 personas en la cafetería de la Estació de França. Tardeos con medio millar de juegos. Y lo que surja.

Bar con arcades

Aún hay otro oasis ‘vintage’ en Horta, este con cerveza y recreativas: Next Level Arcade Bar (plaza de Maragall, 8). La consumición incluye juego ilimitado en sus 25 máquinitas: desde marcianitos hasta carreras de Sega. Ahora las más solicitadas son los arcades de baile. “Se está haciendo incluso comunidad de estos juegos en nuestros bares”, cuenta Jonathan Barriga, uno de los cuatro socios. Tienen otros dos bares-arcade en Madrid. Este mes han celebrado su primer año en Barcelona.

Máquinas de arcade en la sede de Barcelona de Next Level Arcade Bar. / Mar Armenteros / EPC

Hay mucha nostalgia, sí, pero lo que realmente engancha -apunta el socio- no son los juegos retro, sino el factor social del local. Vienen a jugar y acaban conociendo a mucha gente compartiendo partidas”.

Noticias relacionadas

¿Que cómo sale a cuenta? “Nosotros mismos hacemos todas las reparaciones del local y de las máquinas –resopla Jonathan-. Es la única manera de que sea viable no cobrar las partidas”.