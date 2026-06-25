Dónde huir del calor en Barcelona: desde refugios climáticos hasta una pista de hielo

Los termómetros dan la bienvenido a esa época del año en que parece obligatorio ver reporteros televisivos friendo un huevo en el maletero de un coche al sol. Sí, la ola de calor deja pronóstico sudor, sudor y más sudor. ¿Cómo llevas los 31 grados a la sombra? Esperemos que bien, porque es un pequeño adelanto de lo que te espera en los próximos meses. Abastécete de ventiladores y aires acondicionados… o pásate por un refugio climático.

Este año, el ayuntamiento de Barcelona ha ampliado en un centenar la lista de espacios señalizados como refugios climáticos, esos sitios donde puedes entrar sin consumir nada, simplemente a pasar el fresco. Ahora, ya se cuentan en más de 550 repartidos por todos los distritos, con el objetivo de que el 99% de los barceloneses disponga de un refugio a menos de 10 minutos a pie, incluso los domingos de agosto, cuando Barcelona parece el ‘far west’. Un despliegue que se ha activado esta semana y que estará ofreciendo aire acondicionado y buenas temperaturas hasta el 15 de septiembre. La lista de refugios es larga y los hay de muchos tipos: desde patrimonio público hasta interiores de 'illa’. Anota, esta es la ruta por la Barcelona sin desodorantes.

1. Refugios climáticos municipales

Equipamientos públicos

El lago del parque de la Creueta del Coll, uno de los más baratos donde echarse un chapuzón este verano. / Manu Mitru / EPC

Entre el medio millar de refugios climáticos, destacan los equipamientos municipales, los más numerosos en la lista. ¿Mercados históricos para disfrutar de su arquitectura bajo el aire acondicionado? Los tienes. ¿Museos donde ver arte sin mover la muñeca con el abanico a lo mundial de ping pong? También. ¿Bibliotecas donde echarse unas lecturas al fresco? Por supuesto. ¿Piscinas municipales? Aquí las tienes todas, y con los precios de entrada.

Por ejemplo, ¿has visitado alguna vez el Mercat del Ninot (Mallorca, 133-157)? Es uno de los mercados emblemáticos de la ciudad, de estilo novecentista y considerado bien cultural local. No es el único mercado con una arquitectura única que se suma a la lista de refugios. También tienes el del Clot (plaza del Mercat, 26), el del Poblenou (plaza Unió, 25), el de la Concepció (Aragó, 311), el de Vall d’Hebron (paseo Vall d’Hebron, 130-134), o los más famosos, el de Sant Antoni (Comte d’Urgell, 1) y el de Santa Caterina (avenida Francesc Cambó, 16).

Fachada a ladrillo visto del Mercado del Clot. / MANU MITRU / EPC

Otra opción: los museos y espacios patrimoniales. Más allá de los típicos (a lo MNAC, Macba o CCCB), aprovecha para descubrir pequeñas joyas escondidas en espacios muy concurridos. El caso más claro, el Saló del Tinell, un gran espacio medieval con arcos impresionantes que está en pleno eje turístico, en la plaza del Rei, y que los barceloneses no suelen pisar. Sus frescas paredes de piedra serán la excusa perfecta para hacer turismo en tu propia ciudad.

Arcadas del Saló del Tinell, equipamiento del Museu d'Història de Barcelona. / MAITE CRUZ / EPC

También están las bibliotecas, sitios donde pasarte la mañana leyendo libros sin sudar la gota gorda. En Barcelona, las hay de espectaculares. Como la de Sant Pau – Santa Creu (Carme, 47), ubicada en un edificio gótico del siglo XV. Otro edificio gótico con una biblioteca es la Casa Cordelles (Sant Pere Més Baix, 7-9), una casa señorial medieval que actualmente acoge el Espai Francesca Bonnemaison. En la Barceloneta está la espectacular Biblioteca La Fraternitat (Felícia Fuster i Viladecans, 8), una antigua fábrica con exquisita arquitectura industrial reconvertida en espacio cultural. Última recomendación, la Biblioteca Mària Sánchez (Vallcivera, 3), un espacio verde y moderno en Nou Barris.

2. Vete de iglesias

Frescor divino

Olvídate de las hostias de calor, aquí solo te las darán en las eucaristías. Sí, una decena de iglesias y parroquias de la ciudad se han sumado al plan de refugios climáticos. Hasta al más ateo se le escapará un amén. Aprovecha: disfruta de un frescor divino mientras haces turismo por la arquitectura eclesiástica menos conocida de Barcelona.

Claustro verde de la iglesia de la Concepció, recuperado del antiguo monasterio de Jonqueres. / DANNY CAMINAL / epc

Cuatro recomendaciones: en el Eixample tienes la basílica de Sant Josep Oriol (Diputació, 141-149), de estilo clasicista con una entrada custodiada por dos grandes campanarios y con mosaicos modernistas en su interior. También en el Eixample tienes la iglesia de la Concepció (Roger de Llúria, 70), construida a partir del traslado de dos edificaciones góticas ya desaparecidas: el claustro del monasterio de Jonqueres y el campanario de la iglesia de Sant Miquel. En Sants tienes la parroquia de Santa Maria (plaza de Bonet i Muixí, 5), con una fachada con murales esgrafiados muy singulares. Y en Sarrià, la milenaria iglesia de Sant Vicenç de Sarrià y su casa rectoral modernista (Rector Voltà, 5).

El claustro del monasterio en una noche de verano. / Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes

Repite como refugio climático el Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9). Además, ya ha empezado temporada de ‘L’hora màgica al Monestir de Pedralbes’, la apertura de puertas veraniega durante la cual ponen su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Una estampa muy romántica para citas durante los meses de calor.

3. Interiores de ‘illa’

Patios ajardinados en el Eixample

Disfruta de las sombras proyectadas en el pla Cerdà. Los interiores de las ‘illas’ del Eixample también se incluyen en la edición de 2026 del plan de refugios climáticos. En total, 14 zonas ajardinadas. Perfecto para encontrar sombras donde cobijarse si tienes que salir a la calle en pleno verano a lo Frodo por Mordor.

Interior de 'illa' con la Torre de les Aigües en el Eixample. / JOAN CORTADELLAS / EPC

Cerca de Sagrada Família están los jardines del Montserrat Roig (Rosselló, 488). Frente a la Monumental, los de Clotilde Cerdà (Marina, 197). Cerca de Ciutadella, los de Lina Òdena (Sardenya, 170). Paralelos a paseo de Sant Joan, los de Carlit (Roger de Flor 146) y Constança d'Aragó (Roger de Flor, 194). A los pies de Gràcia, los de Carme Biada (Roger de Llúria 132). Cerca de paseo de Gràcia, la Torre de les Aigües (Roger de Llúria, 56). Por Urgell, los de Emma de Barcelona (Comte Borrell, 157) y Paula Montal (Viladomat, 149-151). En Sant Antoni, los de Maria Matilde Almendros (Calàbria, 90-92), Tete Montoliu (Sepúlveda, 90), Tres Tombs (Manso, 24-28) y Càndida Pérez (Comte Borrell, 44-46). Y en Sants, los de Safo (avenida de Roma, 20).

4. Pista de hielo del Barça

Nueva inauguración

La última recomendación no aparece en el listado del ayuntamiento de refugios climáticos, pero eso no quiere decir que no te castañeen los dientes tiritando. Aquí si sudas, será solo por el ejercicio físico. Es la pista de hielo del Barça, inaugurada hace poco más de un mes y que, por fin, soluciona un déficit del entretenimiento de Barcelona: patinaje sobre hielo.

Noticias relacionadas

Nueva pista de hielo del FC Barcelona. / Fútbol Club Barcelona

Está ubicada en una nueva ubicación provisional (Carles Ferrer i Salat, 7), pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça. Las instalaciones están totalmente renovadas y las entradas están a partir de los 15 euros (a 8 euros los ‘socis’ del Barça).