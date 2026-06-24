Hoteles de Barcelona con ‘day-pass’ para bañarte en sus piscinas sin ser huésped

¿Estás pasando un peor verano que Ábalos por culpa de la ola de calor? Seguro que ya tienes en tu radar todas las piscinas de Barcelona para refrescarte a base de chapuzones. Pero hay algunas que pasan desapercibidas a ojos de los barceloneses, que seguro que no sabías ni que existían. Piscinas que solo se pueden disfrutar a golpe de vista aérea en Google Maps, porque están en terrazas muy exclusivas, las de los hoteles.

La opción fácil para disfrutarlas es hospedándote y pegándote un fin de semana de turisteo en tu propia ciudad. Pero no es la única opción: las hay que no son solo para guiris, ya que cuentan con ‘day pass’. Vamos, un pase diurno o una entrada de día, como quieras llamarlo. Es decir, pagar una entrada para disfrutar de su terraza, como si fuera una piscina pública.

Piscina en el 'rooftop' del Hotel Barcelona Condal Mar. / Meliá

La propuesta más económica es la del Hotel Barcelona Condal Mar (Cristóbal de Moura, 138). La puja de ‘day pass’ para disfrutar de su piscina con vistas 360º empieza a partir de los 26 euros, con un ‘pack’ de baños al atardecer. Cóctel, hamaca y piscina de 16 a 20 h, para disfrutar de la ‘golden hour’. Los precios van subiendo hasta los 45 euros, dependiendo del horario y de si quieres un desayuno o comida. Puedes hacerte con una entrada de estas entradas a través de Atrápalo o de DayPass.

Piscina Purobeach en el Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona. / Hilton Barcelona

Un año más, el Hilton Diagonal Mar Barcelona (paseo del Taulat, 262-264) vuelve a abrir su piscina a la ciudadanía. Quédate con el nombre: Purobeach, así es como este establecimiento de lujo ha bautizado su terraza, reconvertida a ‘beach club’ con piscina, ‘djs’, gastronomía, cócteles, bebidas y una larga lista de servicios que harán que te sientas en unas vacaciones en el Caribe, pero cambiando el avión por el metro. El precio depende del 'pack' que escojas, lo más barato, a partir de 65 €.

Hamacas en la zona de piscina del 173 Rooftop Terrace. / Intercontinental Barcelona

Siguiente parada, el Intercontinental (avenida Rius i Taulet, 3). Aquí también tienen ‘day pass’ para acceder a su terraza, el 173 Rooftop Terrace, una joyita escondida con hamacas, solárium, barra de cócteles y vistas muy fotografiables de todo el ‘skyline’ de la ciudad. ‘Stories’ de envidia garantizadas. Las entradas, solo válidas de lunes a jueves, están a partir de los 65 €.

En el Poblenou, está Gaia, la terraza del Meliá Barcelona Sky (Pere IV, 272). Sus ‘day pass’ más económicos incluyen desayuno o comida, que ronda los 50 y 60 euros. También están los ‘packs’ llamados ‘experience’, que incluyen cama balinesa y otros lujos, que ya superan los 150 euros. Las entradas también se adquieren a través de Atrápalo o DayPass.

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Gaia, la terraza del Meliá Barcelona Sky en el Poblenou. / Meliá

Y en el centro de Barcelona, tras una de las torres y cubiertas más icónicas de paseo de Gràcia, se esconde la piscina del cinco estrellas ME Barcelona (Casp, 1-13). Chapuzones con vistas de postal a partir de los 100 euros. Su ‘day pass’ más barato incluye un plato, bebida y acceso a la piscina (de agua templada, experiencia a lo spa ‘outdoor’). Los tíquets se consiguen en DayPass.