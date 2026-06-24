Cine independiente gratis frente al mar en Barcelona

Todo empezó con una pantalla colocada en la playa de Sant Sebastià (Barcelona) en el 2011. La idea era ofrecer una experiencia cultural y colectiva en un entorno singular. Ir más allá de un simple ciclo de proyecciones, aunque las películas fueran a elegirse cuidadosamente. "Uno de nuestros objetivos es acercar al público obras que han pasado por festivales nacionales e internacionales y que, en muchas ocasiones, no llegan a los circuitos comerciales ni a las carteleras convencionales [como fue el caso de la brasileña 'Malu', proyectada el año pasado]", nos explica la directora y productora del ciclo, Juliana Spadano, que se incorporó al equipo en 2015. "Queremos facilitar el acceso a este tipo de cine y, al mismo tiempo, crear espacios de encuentro, diálogo y reflexión en torno a las historias, las miradas y los temas que plantean las películas".

Poco a poco, se fueron conquistando otras playas: uno de los mayores logros del equipo capitaneado por Spadano ha sido la expansión de Cinema Lliure a otros municipios de Catalunya y, más adelante, Mallorca: este año hay programación en otras cinco playas del litoral catalán (la de la Fragata de Sitges, la de la Picòrdia de Arenys de Mar, las de la Móra y la Arrabassada de Tarragona, la de Sant Esteve La Fosca de Palamós y la Gran de Tossa de Mar) y cuatro mallorquinas; es en una de estas últimas, la de Tamarells del Port de Pollença, donde arranca la programación el jueves, día 25, con una proyección de 'La llum de l'Aisha', animación de aventuras de Shadi Abib con el Al-Andalus del siglo XI como paisaje.

"Este crecimiento nos ha permitido reforzar nuestra identidad, ampliar nuestro alcance y seguir demostrando que existe un gran interés por disfrutar del cine independiente en espacios abiertos, accesibles y vinculados al entorno", apunta Spadano sobre un proyecto sostenido en parte por el apoyo público y la colaboración del sector privado mediante patrocinios.

Aquí en Barcelona

La citada 'La llum de l'Aisha' podrá verse en Barcelona el jueves, día 23 de julio. Antes se habrá proyectado 'Molt lluny', de Gerard Oms (16 de julio), drama de búsqueda personal protagonizado por Mario Casas. Y después desfilarán por la pantalla 'Romería', de Carla Simón (30 de julio), poético drama con fondo de crisis del VIH en España, y 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (6 de agosto), wéstern moderno chileno que comparte preocupaciones temáticas con 'Romería', a las que hay que añadir una película elegida por el público que podrá verse el 2 de agosto. En todas las sesiones, un corto también concienzudamente seleccionado sirve de aperitivo.

A la hora de hacer la selección de títulos, se pasan el año siguiendo festivales, estrenos y distribuciones para identificar películas que encajen con la identidad del ciclo. "Buscamos obras que destaquen por su calidad artística, con carácter social, que aporten miradas diversas y que puedan conectar con públicos amplios", dice Spadano. "Apostamos por las óperas primas, la representación y la dirección femenina". De las seis películas propuestas este año, hasta cuatro están firmadas por mujeres.

"También tenemos muy presente el equilibrio entre distintos géneros, procedencias y sensibilidades", continúa Spadano. "Solemos programar una película catalana, una estatal, una internacional, una europea y una de animación o familiar, para aquellos más pequeños". Este año, la de animación son dos: además de 'La llum d'Aisha', está la nominada al Oscar 'Little Amélie', de Mailys Vallade y Liane-Cho Han Jin Kuang, que no podrá verse en Barcelona, pero sí en Sitges y Tarragona.

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Todo es mejor con compañía

En los últimos años, en parte por culpa de la pandemia, nos hemos aficionado al consumo solitario y solipsista, pero sigue habiendo algo especial en ver películas de modo colectivo. "El cine nació para ser compartido y, todavía hoy, conserva una gran capacidad para reunirnos, generar conversación y hacernos sentir parte de algo común. En una época marcada por el consumo individual y las pantallas personales, compartir una película con otras personas adquiere un valor especial. Se vuelve aún más poderoso en un entorno como el de Cinema Lliure".