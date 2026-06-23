Imán de virales
La terraza escondida en una papelería de Barcelona que abre este viernes
Raima es un imán de virales. A sus exposiciones, decoraciones y estanterías de color se le suma las Raima Evenings, un tardeo exclusivo que solo abre una vez al mes
Elon Musk vendrá a Barcelona a explotar otro de sus cohetes por Sant Joan
Es de los ‘rooftop’ más exclusivos de la ciudad. Y no porque aquí se pongan a revisar Instagrams como si fuera un control de pasaportes, abriendo solo las puertas a los que pasen la milla de los 100 mil seguidores. No, aunque esta terraza es un imán de virales, es tan exclusiva porque solo abre una vez al mes, cuando organizan sesiones de tardeo donde se hibrida cultura y ocio.
Bienvenidos al ‘rooftop’ de la planta 5 de Raima, la papelería más famosa de Barcelona. Estos eventos de tardeo, bautizados como Raima Evenings, abren un viernes al mes: en junio toca este viernes, día 26, de 18h a 22h.
La mejor forma de definir este tardeo es como un nido de creación artística. Tiene muchos elementos en común con el resto de las fiestas de tardeo –bebidas y música (hay un ‘dj’ residente, el Dj Kosmos, mítico de Apolo, que suele ir acompañado con otro ‘dj’ con el que se va alternando). Esta edición, además, se cocinará en directo una paella gigante. Pero lo que hace diferente a esta fiesta es que el arte está siempre presente. "‘Creamos este evento para dar visiblidad a los artistas locales, siguiendo la misma filosofía con la que se fundó Raima", explica Nil Muntané, segunda generacion al frente de la papelería.
En cada velada hay varios artistas que, además de exponer sus obras, también hacen ‘live painting’ (es decir, cuadros en vivo). Vamos, un plan con baile, copas y exposiciones de arte. "Un ambiente artístico multicultural -resume Nil- donde conectas con personas de diferentes rincones del mundo". La entrada anticipada para asistir a los tardeos es de 11 euros (early bird), 14 euros tras vender 40 entradas.
Esta es la edición número 28. “Más de cinco años haciéndolo”, señalan. Un éxito más de esta papelería, que se ha convertido en un ‘hot spot’ de la ciudad gracias a las iniciativas que los han ido distinguiendo a lo largo de los años: que si exposiciones, que si un piano ‘free to use’, que si un mural para ligar de forma analógica… Y todo siempre viral en Reels y TikTok.
Las Raima Evenings son de las pocas oportunidades para visitar la terraza de la planta 5. Sus vistas a la Ciutat Vella de Barcelona son pura carne de postureo. Y, aunque el ambiente es diferente, si te quedas sin entrada para estos tardeos y tienes ganas de vistas similares, puedes pasarte por el Nimura, el arte bar de la planta 4 de la papelería, que cuenta con un horario menos exclusivo (de lunes a sábado, de 12h a 20.30h).
Suscríbete para seguir leyendo
- El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
- Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
- Gibraltar cuenta los días para que caiga la Verja: “Cuando la tiren, a mí me hacen reina”
- Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España
- Marc Vidal, experto en economía: 'Es imposible que se puedan sostener 181.000 millones de salarios públicos
- Cuesta 24.000 euros y tiene tres habitaciones y porche: así es la casa prefabricada de madera que refleja el ‘boom’ del sector