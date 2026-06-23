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La terraza escondida en una papelería de Barcelona que abre este viernes

Raima es un imán de virales. A sus exposiciones, decoraciones y estanterías de color se le suma las Raima Evenings, un tardeo exclusivo que solo abre una vez al mes

Elon Musk vendrá a Barcelona a explotar otro de sus cohetes por Sant Joan

Vista nocturna de la terraza de la planta 5 de la papelería Raima.

Vista nocturna de la terraza de la planta 5 de la papelería Raima. / Raima

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Abel Cobos

Abel Cobos

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Es de los ‘rooftop’ más exclusivos de la ciudad. Y no porque aquí se pongan a revisar Instagrams como si fuera un control de pasaportes, abriendo solo las puertas a los que pasen la milla de los 100 mil seguidores. No, aunque esta terraza es un imán de virales, es tan exclusiva porque solo abre una vez al mes, cuando organizan sesiones de tardeo donde se hibrida cultura y ocio. 

Bienvenidos al ‘rooftop’ de la planta 5 de Raima, la papelería más famosa de Barcelona. Estos eventos de tardeo, bautizados como Raima Evenings, abren un viernes al mes: en junio toca este viernes, día 26, de 18h a 22h.

Vistas desde el ‘rooftop’ de la planta 5 de Raima.

Vistas desde el ‘rooftop’ de la planta 5 de Raima. / Raima

La mejor forma de definir este tardeo es como un nido de creación artística. Tiene muchos elementos en común con el resto de las fiestas de tardeo –bebidas y música (hay un ‘dj’ residente, el Dj Kosmos, mítico de Apolo, que suele ir acompañado con otro ‘dj’ con el que se va alternando). Esta edición, además, se cocinará en directo una paella gigante. Pero lo que hace diferente a esta fiesta es que el arte está siempre presente. "‘Creamos este evento para dar visiblidad a los artistas locales, siguiendo la misma filosofía con la que se fundó Raima", explica Nil Muntané, segunda generacion al frente de la papelería.

En cada velada hay varios artistas que, además de exponer sus obras, también hacen ‘live painting’ (es decir, cuadros en vivo). Vamos, un plan con baile, copas y exposiciones de arte. "Un ambiente artístico multicultural -resume Nil- donde conectas con personas de diferentes rincones del mundo". La entrada anticipada para asistir a los tardeos es de 11 euros (early bird), 14 euros tras vender 40 entradas.

Tardeo en la terraza de la planta 5 de la papelería Raima.

Tardeo en la terraza de la planta 5 de la papelería Raima. / Raima

Esta es la edición número 28. “Más de cinco años haciéndolo”, señalan. Un éxito más de esta papelería, que se ha convertido en un ‘hot spot’ de la ciudad gracias a las iniciativas que los han ido distinguiendo a lo largo de los años: que si exposiciones, que si un piano ‘free to use’, que si un mural para ligar de forma analógica… Y todo siempre viral en Reels y TikTok.

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Las Raima Evenings son de las pocas oportunidades para visitar la terraza de la planta 5. Sus vistas a la Ciutat Vella de Barcelona son pura carne de postureo. Y, aunque el ambiente es diferente, si te quedas sin entrada para estos tardeos y tienes ganas de vistas similares, puedes pasarte por el Nimura, el arte bar de la planta 4 de la papelería, que cuenta con un horario menos exclusivo (de lunes a sábado, de 12h a 20.30h). 

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