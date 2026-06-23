Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Ajedrez de Starbucks y MilfShakes

Partidas de ajedrez 'non-stop'

El ajedrez está de moda. Cada vez aparecen más actividades relacionadas con este deporte (o juego de mesa, como lo consideres), como la que propone Starbucks de la mano de MilfShakes, la marca de Nil Ojeda. Barcelona será la primera parada de este tour de ajedrez, en el que profesionales de l'Escola Catalana d’Escacs (que se disfrazarán de los “Hombres de Rojo”) convertirán el Starbucks de paseo de Gràcia en un “tablero en vivo”, donde se enfrentarán a amateurs en partidas de ajedrez de hasta 15 minutos. Quien gane, se lleva premio.

Dónde: Starbucks (passeig de Gràcia, 103).

Cuándo: 24 de junio.

L’hora màgica al Monestir de Pedralbes

Citas al atardecer

Vuelve la apertura de puertas veraniega con la que el monasterio de Pedralbes pone su claustro gótico a disposición de la ciudadanía, para que lo disfrute bajo el encanto del atardecer. Cada martes y viernes, entre las 18 y las 21 h, entrada gratis (y sin reserva previa). Una estampa muy romántica para citas durante los meses de calor.

Dónde: Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes (Baixada del monestir, 9).

Cuándo: hasta el 8 de septiembre.

Roast a Catalunya

Humor kilómetro 0

Vuelve, con su segunda edición, el Roast a Catalunya, un espectáculo de comedia que consiste en burlarse de Catalunya. Bueno, más bien, en hacer autocrítica sana. Una decena de comediantes nacionales sacarán toda su artillería contra Catalunya mientras que Manel Vidal tomará el papel de defensor nacional.

Dónde: La Paloma (Tigre, 27).

Cuándo: 25 de junio.

Open Barri Sarrià-Vallvidrera

Puertas abiertas en Barcelona

La parte alta de la ciudad está de puertas abiertas. Vuelve el Open Barri, la iniciativa de 48H Open House que lleva todo el año haciendo pequeños festivales arquitectónicos focalizados en distintos barrios de la ciudad. En la edición de verano, los protagonistas son Sarrià y Vallvidrera, con decenas de espacios emblemáticos (como la Torre de Collserola) abriendo sus puertas.

Cuándo: hasta el 28 de junio.

Clotilde Fest

Pop catalán

Durante cuatro jueves consecutivos, el Palau Robert se convertirá en la sede del pop en catalán. Vuelve el Clotilde Fest, un festival gratuito que sirve de escenario para lo más actual del pop autóctono. Sonarán nombres como Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Suu y Max Navarro.

Dónde: Palau Robert (paseo de Gràcia, 107).

Cuándo: 18 y 25 de junio, 2 y 9 de julio.

Recapturant la Barceloneta

Viaja a una Barcelona que ya no existe

¿Conoces Recapturant? Es el proyecto fotográfico que contrapone dos fotografías de Barcelona, tomadas desde el mismo lugar exacto, pero con décadas de diferencia, para apreciar el paso del tiempo de forma muy visual. Ahora, además de colgar sus creaciones en su perfil de Instagram, también estarán expuestas en la exposición 'Recapturant la Barceloneta', con doce recapturas del barrio.

Dónde: Casa de la Barceloneta 1761 (Sant Carles, 6).

Cuándo: hasta el 27 de junio.

Japanimerama

Ciclo de animación de la Filmoteca

El ciclo Japanimerama entra en su recta final. Organizado por el Manga Barcelona, propone un viaje al corazón del anime con una selección de clásicos de animación japonesa. En este último mes se proyectarán títulos como 'Ghost in the shell' o 'Mi vecino Totoro', entre otros éxitos de taquilla y crítica.

Dónde: Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1-9).

Cuándo: hasta el 28 de junio.

Permagel

El 'best-seller' de Eva Baltasar sobre el escenario

'Permagel', el primer libro de la trilogía de Eva Baltasar que tantos ejemplares vende cada Sant Jordi, explora con humor negro, cinismo y honestidad brutal temas que van desde el suicidio hasta el deseo lésbico. Ahora, está en Barcelona en formato teatral. Una adaptación a cargo de la multipremiada Victoria Szpunberg y coproducida por Dagoll Dagom y Barc.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 28 de junio.

Pista de hielo del FCB

Refugio climático

¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona, y que ya lleva un mes abierta. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.

Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).

Terrats en Cultura

Programación en azoteas

Vuelven los expertos en celebrar actividades por todo lo alto: Terrats en Cultura, el Barcelona Rooftop Festival. Llevan más de una década llenando las azoteas de Barcelona y L’Hospitalet con actividades multidisciplinares con propuestas para todos los gustos y sensibilidades. Esta semana arranca la 14ª edición, que viene con 13 espectáculos de teatro, danza, música y comedia en 7 terrazas del área metropolitana.

Cuándo: hasta el 24 de julio.

La Promesa

Una comedia sobre la generación X

Cinco amigos se reencuentran en una fiesta 'revival' de los 90 cuando, de golpe, la anfitriona les dice que los ha envenenado a todos. Un giro pasado de vueltas que tiene poco de 'thriller', sino más bien de comedia. Así es 'La Promesa', una crítica al cinismo, la superficialidad y la sociedad actual acompañada de un viaje nostálgico a los 90, cargada de referencias de la época pensadas especialmente para la generación X.

Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).

Cuándo: hasta el 26 de julio.

40 años de cine español

44 peliculones

Los cines Renoir cumplen 40 años y lo celebran con el ciclo '40 años de cine español', que proyectará clásicos nacionales 'non-stop'. En total, 44 películas, 44 directores y 1 película al día.

Dónde: Renoir Floridablanca (Floridablanca, 135).

Cuándo: hasta el 1 de agosto.

Material Sensible

Fotografía contra el abuso sexual

Los abusos sexuales en la infancia afectan a uno de cada cinco niños. Una realidad muy silenciada de la que quiere hablar la exposición 'Material sensible'. En total, ocho mujeres víctimas de los abusos sexuales son las protagonistas de la exposición de 2026, la quinta edición.

Dónde: Centre Cultural La Casa Elizalde (València, 302).

Cuándo: hasta el 18 de julio.

Balloon Story

600.000 globos

Alerta para los fans de lo inmersivo: llega a Barcelona Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto inmersivo con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Nuevo Teatre Raval

Inauguración cultural

Vuelve el Teatre Raval, espacio cultural centenario que, tras una reforma integral, reabre sus puertas con un nuevo planteamiento: una sala principal con capacidad para casi 200 personas y una sala polivalente con un bar gestionado por el equipo del Riquiño (Parlament, 15). La nueva temporada la inaugura 'Federico García', un espectáculo sobre la vida y obra de Lorca, exitazo estrenado hace diez años en el Grec.

Dónde: Teatre Raval (Sant Antoni Abad, 12).

Cuándo: hasta el 26 de julio.

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Steve McCurry. Icons

Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona

Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Seny i rauxa

Un viaje a la arquitectura catalana

Nuevo 'must' para Instagram: la exposición 'Seny i rauxa', una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que promete convertirse en una de las exposiciones del verano.

Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 7 de septiembre.

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El culte a la bellesa

La belleza, en el CCCB

¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 8 de noviembre.

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

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Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).