El rincón de L’Hospitalet de la tortilla y la justicia

Dicen que la justicia es ciega, pero nadie pone en duda sus papilas gustativas. La imagen de la diosa romana lleva una venda en los ojos, pero: ¿quién sabe si en los platillos de la balanza que sostiene hay (en lugar de argumentos y pruebas que sopesar) un pincho de tortilla y una tapa de ensaladilla rusa para echárselos al coleto?

Me entrego a estos pensamientos mientras desayuno en un lugar llamado El Raconet de la Justícia (Gran Via de L’Hospitalet, 3). Todo el mundo sabe que la mejor forma de desayunar bien en Barcelona es salir de Barcelona (y, en concreto, entrar en L’Hospitalet). Solo allí el nivel del bar perfecto de clase media (tan habitual en el resto de la península ibérica) se restablece. Pero este rincón es especialmente justo y necesario, quizá porque está al lado de la Ciutat de la Justícia, donde abogados, jueces y policías fallan cada día a favor de sus 'esmorzars' de forquilla, de sus bocadillos con mimo, de su ambiente acogedor e impoluto.

También lo hacen, seguro, los que tienen algún juicio pendiente. Ellos también merecen desayunar bien antes del veredicto. Mientras almuerzo aquí, pienso también en aquel relato de Orwell titulado 'El ahorcado' (en otras traducciones, 'Una ejecución'). El autor presencia un ajusticiamiento en Birmania. El condenado se dirige hacia la horca y cuando está a unos metros de su destino, se desvía unos pasos para evitar un charco. La imagen es conmovedora, porque ilustra cómo incluso en los instantes finales, cuando mojarnos los zapatos no debería ser una preocupación, valoramos la vida y la dignidad. Sin ponernos tan dramáticos, quien tenga un juicio importante en la Ciutat de la Justícia debería desayunar antes en este lugar.

El local, donde conviven cómodas mesas, radio a volumen discreto y un sofá Chesterfield de color verde de lo más acogedor, da la calma de ese tipo de sitios donde todo funciona a la perfección y ofrece paz: las migas en el diario deportivo, el silbido de la cafetera, un surtido de tortillas magnífico, una tapa de ensaladilla rusa verdaderamente casera, de las que no levantan suspicacias.

Lo más curioso del local es una de sus esquinas, donde conviven unas cuantas plantas de interior, algún buda oriental risueño (sin duda, ha probado la tortilla) y un uniforme de los Mossos d’Esquadra, colgado como cuelga del techo del Boston Garden la camiseta del 33 de Larry Bird. El traje no es de los dueños, sino el regalo de alguno de sus clientes (también hay insignias y chapas tras la barra). Porque del mismo modo que en un restaurante japonés o coreano entramos si vemos que allí comen japoneses o coreanos, un bar al lado de la Ciutat de la Justícia nos inspirará confianza si está lleno de los que trabajan allí. Y aquí hay placas de mossos, carpesanos de abogados, incluso alguna toga judicial en estas mesas. Y en las charlas se citan más artículos de Código Civil y Penal que de El Periódico.

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Uniforme de los Mossos d’Esquadra colgado en una rsquina del bar. / M.O.

A mediodía, además, tiene un menú variado que ni soñarías por ese precio en el Eixample. Y una terraza tranquila justo en la placita de enfrente. Allí, solo una advertencia: a estas alturas del año si pides cualquier bebida, la madre naturaleza te la adornará como si fuera uno de esos gintonics florales que sirven en algunos pubs snobs. Es decir, jacarandas y tipuanas llenarán tu consumición de flores que se desprenden en estos meses. Un mal menor, sin duda, en El Raconet de la Justícia: un templo del desayuno y el menú tan justo como, sin duda, necesario.