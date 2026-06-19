Esta taberna de Barcelona al lado de la Sagrada Família regala jamón ibérico con la caña

Parece más increíble que te den algo gratis en Catalunya que leer una crónica del Mundial de M. Rajoy. Pero no, no es una leyenda urbana. Hay bares en Barcelona que te dan de comer por tu cara bonita. Bocados gratis con la bebida, como si estuvieras de tapas por Castilla. Con la caña de turno te pueden regalar jamón ibérico, sí, sí, queso manchego, hasta gambas y navajas.

Hasta los Andares

Provença, 471

Que no se enteren los turistas. Está a dos calles de la Sagrada Família. Una taberna sacada de algún lugar de La Mancha con filosofía castellana: regalan con la bebida tres o cuatro lonchas de jamón ibérico recién cortado a cuchillo. “Del bueno”, garantiza el dueño. Con la segunda consumición, te dan queso manchego. A la tercera ya te agasajan con lomo o cecina. Todo aderezado con piquitos camperos “con aceite de oliva”, puntualiza Jordi. “Buscamos más la calidad que la cantidad”.

Tapa gratis de jamón de Hasta los Andares. / A.S.

Él sabe de lo que habla. Jordi Violero -32 años- se crio entre jamones. Su padre abrió el primer Hasta los Andares en Ciudad Real. Ahora tienen seis tabernas y tres charcuterías por toda España. En Barcelona hay otra bodega en Meridiana (plaça Ferran Reyes 9). Y justo enfrente de la de la Sagrada Família, acaban de abrir un vasco: El Txoko (Provença, 478). También regalan tapa gratis: un señor platillo de chorizo de toro.

Platillo gratis de chorizo de toro de El Txoko. / A.S.

Taberna manchega-manchega: blanco y añil, embutidos en vitrinas y frases del Quijote. Solo falta algún melodrama de Almodóvar. “Aquí el 90% de la gente repite –sonríe el dueño- y el otro 10% es porque no vive aquí”. Siempre está lleno, sí. “Tienes que vender mucho para que salga a cuenta –se encoge de hombros Jordi-. Al principio es un infierno esto. Al principio no salen los números. Está todo muy ajustado”.

Raspall

• Samsó, 8

Es un clásico del tapeo ‘low cost’ de Gràcia. Lleva ya casi una década dando de comer gratis a sus fieles, con una pandemia de por medio. “Y todavía estamos vivos”, se ríe el dueño del Raspall, Gastó Francès. Es lo más parecido que puedes encontrar en Barcelona al tapeo de Salamanca o Granada. Por 2,80 € te dan cañita y tapa a elegir de una pizarra interminable. También regalan un bocado con el vino (4 €) o te dan 5 tapas si pides una botella de cava (19 €).

Es de esos bares en los que sabes con quién entras pero no con quién sales. La barra incita el palique, como las de antes. Aún apuntan a lápiz las comandas sobre el mármol. En la pizarra, las 15 tapas gratis a elegir, van variando cada día. Tataki, gambetas, navajas, pincho moruno, minihamburguesas… “Dependiendo de la temporada y el día, voy poniendo unas u otras”, dice Gastó. ¿Que si sale a cuenta? “Hay un margen de beneficio muy estrecho –se encoge de hombros el dueño sin resoplar-. Tengo que vender mucho, mucho, mucho para tener un poco de beneficio”.

Rosmay

• Martí, 118

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