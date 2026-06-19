Desde tortillas de Naranjito hasta un mercadillo vintage futbolero: planes para vivir el Mundial en Barcelona

¿Llevas semanas hondeando la bandera de España con más fuerza que Ayuso cuando le salpica alguna corruptela? Normal, el Mundial está despertando más patriotas que el pico del ‘procés’ en Catalunya. Más allá de sintonizarlo en teles y bares, Barcelona se une a la celebración con planes únicos consagrados al fútbol. Hasta el 19 de julio, la agenda estará marcada por los balones.

La primera parada viene con nostalgia ochentera en vena. En este local de Sant Antoni se rinde culto a Naranjito. Es Los Tortillez (Manso, 50), bar de barrio consagrado a la tortilla y cuya decoración está pensada para preservar esa esencia de taberna familiar donde a los feligreses se les saluda por el nombre. Barra larga, mesas con décadas de historia y decoración llena de antiguallas, incluido un retrato de la mascota del mundial del 82. Ahora, se han unido a la fiebre futbolera con la tortilla Naranjito, que lleva cochinita pibil con achiote y naranja y que estará en la carta hasta que concluya el mundial.

La Mundial, milanesa al pan en honor del Mundial de fútbol. / Chalito

Otra parada gastronómica: tras el exitazo que tuvo hace cuatro años, durante el anterior Mundial, todas las sedes del garito argentino Chalito (Rambla de Catalunya, 12; Sao Paulo, 13; Rambla del Poblenou, 123; Casanova, 164) recuperan, por demanda popular, La Mundial, un bocadillo de milanesa acompañado de huevo duro y frito, pimientos, olivas, queso y un sinfín más de ingredientes. También es de edición limitada: estará hasta el 19 de julio.

Saca el calendario: el 21 de junio, la Estació del Nord (Nàpols, 68) estrena Trivela, el Football Culture Festival. Un gran mercadillo dedicado al estilo y la historia del deporte recuperando piezas vintage futbolísticas. Joyitas para coleccionistas, prometen los organizadores. Además de la zona de venta habrá una dedicada a actividades donde dar toques al balón y una terraza con música.

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Una de las pruebas de Space Fútbol, en una anterior edición del evento. / Space Fútbol

La fiebre futbolera también invade Westfield la Maquinista (Potosí, 2), que durante dos findes consecutivos −del 26 al 28 de junio y del 3 al 5 de julio− acoge Space Fútbol, iniciativa del ‘streamer’ Spursito y del futbolista Josu Rodríguez, que cuenta con un circuito con siete pruebas para todos los niveles, edades y ganas de hacer actividad física (sí, más allá de pruebas de precisión, habilidad y velocidad también habrá un trivial futbolero, por si tus conocimientos del deporte se limitan a los de la barra del bar).