Ruta por la Barcelona que no sale en las guías: redescubre Vallvidrera y Sarrià

En plena temporada festivalera, no todas las propuestas son de música. También las hay de arquitectura. Durante dos semanas, la urbanización de Collserola protagoniza el Open Barri d'Estiu, que para esta última edición pone el foco en la parte alta de la ciudad. Un cierre por todo lo alto (literalmente) para este formato que tanto éxito ha tenido durante la capitalidad de la arquitectura de Barcelona, y que, básicamente, consiste en pequeños festivales del 48H Open House, pero hiperfocalizados en una zona.

Hasta el 28 de junio habrá actividades por Sarrià y Vallvidrera, los barrios que toman el relevo de Nou Barris y La Marina (las pasadas ediciones de invierno y primavera del Open Barri). En otoño se celebrará otra jornada de puertas abiertas, pero esta seguirá el modelo tradicional del 48H Open House: a lo grande y por toda la ciudad, sin poner la mira en un solo barrio.

Vista aérea de la finca Gardenyes, sede del colegio jesuita de Sarrià. / JORDI COTRINA / EPC

¿Algunas recomendaciones para sacar partido al Open Barri de verano? Por ejemplo, las que no suelen estar a disposición habitual del público, como la exquisita finca Gardenyes (Carrasco i Formiguera, 28), de estilo neogótico, y actual sede del Col·legi Sant Ignasi Jesuïtes de Sarrià, el palacio Marquesos de Sentmenat (paseo de Santa Eulàlia, 25), la escuela de música Can Ponsic (avenida de Josep Vicenç Foix, 55), o la casa Lluís Guarro (Setantí, 10-12), actual Escuela Pública Italiana de Barcelona.

La Vil·la Cecília, actualmente el centro cívico de Sarrià. / SERGIO LAINZ / EPC

Pero si algo destaca en esta edición del Open Barri son las casas señoriales, como corresponde a un barrio con un legado acaudalado. La organización recomienda tanto rutas a pie −imprescindible la Colònia Busquets, una maravilla modernista, o el paseo por el antiguo núcleo urbano de Sarrià− como puertas abiertas a edificios históricos −anota, la finca Agustí Pedro i Pons (avenida de Vallvidrera, 25), la casa Orlandai (Jaume Piquet, 23), la Vil·la Cecília (Eduardo Conde, 22), o la casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri (Nena Casas, 47)−.

E igual de imperdible es la arquitectura religiosa. Estarán de puertas abiertas y con visitas guiadas el Temple Expiatori del Sagrat Cor (carretera de Vallvidrera al Tibidabo, 111), la iglesia de Enric Sagnier que corona Collserola, la parroquia de Santa Maria de Vallvidrera (Actor Morano, 9), del mismo arquitecto que el templo expiatorio, la milenaria iglesia de Sant Vicenç de Sarrià y su casa rectoral modernista (Rector Voltà, 5) o los monasterios de Sant Pere de les Puel·les (Anglí, 55), Caputxins de Sarrià (Cirici Pellicer, 1571) y Santa Maria de Pedralbes (Baixada del Monestir, 9).

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Fachada del Temple Expiatori del Sagrat Cor, en Collserola. / JORDI OTIX / EPC

Por supuesto, como es habitual en este formato, a la parrilla de rutas se suman las actividades culturales, con conciertos, talleres y muestras audiovisuales por el distrito. Y aunque todos estos planes y visitas guiadas se pueden realizar en distintos horarios a lo largo de las dos semanas de Open Barri, el festival culminará el 27 y 28 de junio con un fin de semana entero de puertas abiertas, para pegarte una buena caminata descubriendo todas las joyas de Collserola.