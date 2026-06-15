La agenda
Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes
Actividades y planes de ocio para la semana del 15 al 21 de junio
Guía de las mejores piscinas de Barcelona para el verano de 2026: baratas o exclusivas, con vistas al bosque o al mar
La actualidad del mañana en Barcelona de El Mundo Today
Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.
Open Barri Sarrià-Vallvidrera
Puertas abiertas en Barcelona
La parte alta de la ciudad está de puertas abiertas. Vuelve el Open Barri, la iniciativa de 48H Open House que lleva todo el año haciendo pequeños festivales arquitectónicos focalizados en distintos barrios de la ciudad. En la edición de verano, los protagonistan son Sarrià y Vallvidrera, con decenas de espacios emblemáticos (como la Torre de Collserola) abriendo sus puertas.
Cuándo: hasta el 28 de junio.
Sónar
Tres días de electrónica y creatividad
La temporada de festivales continúa con el Sónar, el gran festival de música, creatividad, tecnología y cultura de Barcelona. Además, lo hace en un nuevo espacio y, por lo tanto, con una nueva propuesta, fusionando día y noche, que hasta ahora se celebraban en recintos separados. Aquí tienes una guía por si quieres ir este año, que todavía quedan entradas.
Dónde: Fira de l'Hospitalet (Botànica, 62).
Cuándo: del 18 al 20 de junio.
Clotilde Fest
Pop catalán
Durante cuatro jueves consecutivos, el Palau Robert se convertirá en la sede del pop en catalán. Vuelve el Clotilde Fest, un festival gratuito que sirve de escenario para lo más actual del pop autóctono. Sonarán nombres como Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Suu y Max Navarro.
Dónde: Palau Robert (paseo de Gràcia, 107).
Cuándo: 18 y 25 de junio, 2 y 9 de julio.
Recapturant la Barceloneta
Viaja a una Barcelona que ya no existe
¿Conoces Recapturant? Es el proyecto fotográfico que contrapone dos fotografías de Barcelona, tomadas desde el mismo lugar exacto, pero con décadas de diferencia, para apreciar el paso del tiempo de forma muy visual. Ahora, además de colgar sus creaciones en su perfil de Instagram, también estarán expuestas en la exposición 'Recapturant la Barceloneta', con doce recapturas del barrio.
Dónde: Casa de la Barceloneta 1761 (Sant Carles, 6).
Cuándo: hasta el 27 de junio.
Pista de hielo del FCB
Refugio climático
¿Huyendo del calor? Aquí seguro que no sudas: es la pista de hielo del Barça, la única en Barcelona, y que ya lleva un mes abierta. Ahora está en una nueva ubicación (provisional, pensada para cubrir las necesidades del club mientras avanzan las obras del Espai Barça) y con instalaciones totalmente renovadas.
Dónde: Pista de Hielo Oficial FC Barcelona (Carles Ferrer i Salat, 7).
El culte a la bellesa
La belleza, en el CCCB
¿Qué es la belleza? ¿Y tú me lo preguntas? Es el tema de la exposición del CCCB que marcará la temporada: 'El culto a la belleza'. A través de análisis audiovisuales y en diferentes formatos, explora la evolución de los ideales de belleza a lo largo de la estética, cómo se han construido los cánones estéticos y cómo se han maltratado aquellos cuerpos y bellezas excluidos de la norma.
Dónde: CCCB (Montalegre, 5).
Cuándo: hasta el 8 de noviembre.
Japanimerama
Ciclo de animación de la Filmoteca
El ciclo Japanimerama entra en su recta final. Organizado por el Manga Barcelona, propone un viaje al corazón del anime con una selección de clásicos de animación japonesa. En este último mes se proyectarán títulos como 'Ghost in the shell' o 'Mi vecino Totoro', entre otros éxitos de taquilla y crítica.
Dónde: Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1-9).
Cuándo: hasta el 28 de junio.
Permagel
El 'best-seller' de Eva Baltasar sobre el escenario
'Permagel', el primer libro de la trilogía de Eva Baltasar que tantos ejemplares vende cada Sant Jordi, explora con humor negro, cinismo y honestidad brutal temas que van desde el suicidio hasta el deseo lésbico. Ahora, está en Barcelona en formato teatral. Una adaptación a cargo de la multipremiada Victoria Szpunberg y coproducida por Dagoll Dagom y Barc.
Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).
Cuándo: hasta el 28 de junio.
Terrats en Cultura
Programación en azoteas
Vuelven los expertos en celebrar actividades por todo lo alto: Terrats en Cultura, el Barcelona Rooftop Festival. Llevan más de una década llenando las azoteas de Barcelona y L’Hospitalet con actividades multidisciplinares con propuestas para todos los gustos y sensibilidades. Esta semana arranca la 14ª edición, que viene con 13 espectáculos de teatro, danza, música y comedia en 7 terrazas del área metropolitana.
Cuándo: hasta el 24 de julio.
La Promesa
Una comedia sobre la generación X
Cinco amigos se reencuentran en una fiesta 'revival' de los 90 cuando, de golpe, la anfitriona les dice que los ha envenenado a todos. Un giro pasado de vueltas que tiene poco de 'thriller', sino más bien de comedia. Así es 'La Promesa', una crítica al cinismo, la superficialidad y la sociedad actual acompañada de un viaje nostálgico a los 90, cargada de referencias de la época pensadas especialmente para la generación X.
Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).
Cuándo: hasta el 26 de julio.
Exposición sobre mitología catalana
Una muestra itinerante
El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.
Dónde: Biblioteca Juan Marsé (Murtra, 135).
Cuándo: hasta el 10 de julio.
Material Sensible
Fotografía contra el abuso sexual
Los abusos sexuales en la infancia afectan a uno de cada cinco niños. Una realidad muy silenciada de la que quiere hablar la exposición 'Material sensible'. En total, ocho mujeres víctimas de los abusos sexuales son las protagonistas de la exposición de 2026, la quinta edición.
Dónde: Centre Cultural La Casa Elizalde (València, 302).
Cuándo: hasta el 18 de julio.
Balloon Story
600.000 globos
Alerta para los fans de lo inmersivo: llega a Barcelona Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto inmersivo con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.
Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).
Nuevo Teatre Raval
Inauguración cultural
Vuelve el Teatre Raval, espacio cultural centenario que, tras una reforma integral, reabre sus puertas con un nuevo planteamiento: una sala principal con capacidad para casi 200 personas y una sala polivalente con un bar gestionado por el equipo del Riquiño (Parlament, 15). La nueva temporada la inaugura 'Federico García', un espectáculo sobre la vida y obra de Lorca, exitazo estrenado hace diez años en el Grec.
Dónde: Teatre Raval (Sant Antoni Abad, 12).
Cuándo: hasta el 26 de julio.
Chez Matisse. El legado de una nueva pintura
Matisse, a fondo
Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.
Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).
Cuándo: hasta el 16 de agosto.
Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?
Una exposición de otro planeta
Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.
Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Cuándo: hasta el 30 de agosto.
Steve McCurry. Icons
Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona
Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.
Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).
Cuándo: hasta el 6 de septiembre.
Seny i rauxa
Un viaje a la arquitectura catalana
Nuevo 'must' para Instagram: la exposición 'Seny i rauxa', una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que promete convertirse en una de las exposiciones del verano.
Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).
Cuándo: hasta el 6 de septiembre.
Termoshow
Ciencia que quema
Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.
Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).
Cuándo: hasta el 7 de septiembre.
El asalto de la ilusión
Una exposición llena de magia
Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.
Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).
Cuándo: hasta el 27 de septiembre.
Como una danza de estorninos
30 años de MACBA
'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.
Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).
Cuándo: hasta el 28 de septiembre.
Gaudí, l'Atelier du divin
Realidad virtual en la Catedral
'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.
Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).
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