Guía de las mejores piscinas de Barcelona para el verano de 2026: baratas o exclusivas, con vistas al bosque o al mar

¿Eres de los que se pasa el verano frente al ventilador? Cámbialo por una mañana en remojo. Ya está aquí junio y Barcelona da el pistoletazo a la temporada de piscinas. Además, las hay para todos los gustos. Puedes escoger desde resguardadas e íntimas hasta monumentales con vistas muy fotografiables. Aquí tienes una guía con las más recomendables y cuánto cuesta la entrada general para adultos (recuerda que la gran mayoría tienen descuentos para niños, familias, grupos y ancianos, así que consulta en la web).

1. Piscinas de postal

Baños ‘instagrameables’

Si algo tienen en común estas piscinas es que no podrás evitar llenar el carrete del móvil. Son las más ‘instagrameables’ de la ciudad: ya sea por sus vistas o porque están en rincones monumentales. Sin duda, la que más resuena cada año es la Piscina Municipal de Montjuïc (avenida Miramar, 31), una estrella en redes, y no solo por sus vistas impecables de la ciudad, sino porque se trata de un punto de peregrinaje pop: Kylie Minogue y Dua Lipa han grabado videoclips aquí. Sí, mueven masas de turistas que vienen solo por hacerse una sesión de fotos. La entrada general de 2026 asciende a 7,92 €.

Vistas tras la piscina municipal de Montjuïc. / EPC

Otro clásico que arranca decenas de ‘flashes’ es el lago del parque de la Creueta del Coll (Mare de Déu del Coll, 77). La estampa es idílica: una piscina enmarcada en las paredes de roca del monte, rodeada de vegetación y desde uno de sus extremos se puede ver el 'Elogio al agua' de Chillida, suspendida en el aire gracias a unos grandes cables de metal. Promete un día de piscina inolvidable. La entrada general es de las más asequibles, a 2,75 €.

El lago del parque de la Creueta del Coll, uno de los más baratos donde echarse un chapuzón este verano. / Manu Mitru / EPC

Y si estás dispuesto a pagar más, la experiencia premium para pasarse el día de remojo está en Beso Pedralbes (avenida Diagonal, 671). “Un oasis de diversión y buena gastronomía”, se definen. Es un club con restaurante y terraza con piscinas pobladas de hamacas. Una estampa que despertará envidias cuando vean tus ‘stories’. Las hamacas salen a partir de 30 euros, y no se admiten ni niños ni mascotas, así que silencio asegurado mientras tomas el sol y te echas al agua.

2. Equipamientos en gimnasios

Piscinas ‘outdoor’

Uno de los clásicos donde ir a buscar piscinas: los gimnasios (sean municipales o no). Precisamente, en un CEM está la más grande de Barcelona, con 15.000 metros cuadrados. Es el Llac de Can Dragó (Rosselló i Porcel, 7-11). Un gran espacio recreativo donde pasar el día y asegurarte que tendrás hueco para dejar la toalla y alargar los brazos para nadar un rato. Este año, la entrada está a 9,85 €.

Baños en la piscina de Can Dragó, la más grande Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

No son las únicas piscinas en gimnasios municipales. Hay hasta 15 opciones para seleccionar en todos los distritos, y puedes acceder a ellas comprando un ‘day pass’ (obviamente, además del acceso a la piscina, viene incluida en la entrada el pase al gimnasio, sus máquinas y zonas de fitness). En Montjuïc tienes una de las piscinas ‘outdoor’ que siempre se sitúa en los ‘must’ veraniegos: las Picornell (avenida de l'Estadi, 30-38), piscinas olímpicas donde huir del calor y hacer cardio a base de largos. En 2026, las entradas están a 15,10 €.

Un nadador, en la piscina pública Picornell, en Montjuïc. / Jordi Cotrina / EPC

En la falda de Collserola tienes Can Carelleu (Esports, 2), con entradas a 16,77 €. En Ciutat Vella está el Okeymas Ciutadella (paseo Circumval·lació, 1), con una piscina apta familias en su azotea, cuyos pases de día están a 18,73 €. En Gràcia, el CEM Can Toda (Ana María Matute Ausejo, 25-27), a 15,10 €. En Guinardó, el CEM Guinardó (Telègraf, 31-45), con entradas a partir de 8,70 €. En Vall d’Hebron, la Piscina Municipal de la Clota (plaza de la Clota, 1-4), que abrirá a partir del 20 de junio con entradas a 8,29 €, y el Eurofitness Vall Hebron (paseo Vall d’Hebron, 178-196), cuyas entradas puntuales están a 9 € (solo incluye piscina).

Más opciones: en Sant Andreu está el CEM Bon Pastor (Costa Daurada, 12), que abrirá a finales de junio con entradas a 11,05 €, y el ASME Trinitat Vella (Via Bàrcino, 84-86), que abrirá en la segunda mitad de junio con entradas a 9,52 €. En Sant Martí, el CEM Bac de Roda (Rambla Guipúscoa, 23-25), con dos piscinas exteriores, y la entrada a 13,68 €. Y en Les Corts, el DiR Campus (avenida Dr. Marañón, 17), con entrada de día de 10,70 €.

3. En primera línea de playa

Báñate con el mar de fondo

Olvídate de acabar con el bañador lleno de arena, de pelearte por un metro cuadrado donde dejar tu toalla y de los ataques de ansiedad cuando confundes a pleno nada esa bolsa de plástico por una medusa asesina. Dile adiós a las incomodidades de la playa pero sin renunciar a las vistas del mar. ¿Cómo? En las tres piscinas ‘outdoor’ a pie de playa del Club Natació Atlètic-Barceloneta (plaza del Mar, s/n). Un espacio con vistas al Mediterráneo, pero que cambia el agua salada por el agua dulce. Entrada general a 16,49 €.

Piscinas del CNAB en primera línea de playa, con el W Barcelona de fondo. / RICARD CUGAT / EPC

Para una experiencia de lujo, Bastian Beach (paseo del Mare Nostrum, 14). Este espacio pone foco no solo a su piscina en primera línea de playa, sino que busca ofrecer una experiencia de ‘lounge’ donde destaca el relax, la etiqueta, los cócteles de autor y la gastronomía. Además, sin música, alejándose de la idea de club y centrándose en la de “oasis exclusivo”, como se definen. Por supuesto, el precio es el más elevado de la lista: reservar una hamaca sale a partir de 100 €.

Zona de baños en la playa del Fòrum. / Edwin Winkels

Una opción para todos los bolsillos es la zona de baños del Fòrum, un híbrido entre piscina y playa (es un espacio artificial reclamado al mar a base de volcar cemento) y, obviamente, cuenta con entrada gratis. Una piscina de agua salada, pero mucho menos masificada que las playas de alrededor.

4. Piscinas fuera de Barcelona

Sal de la ciudad

Última ronda de recomendaciones: escápate de Barcelona a las piscinas de los alrededores, mucho menos masificadas. Primera propuesta: coge el tren (o el coche) y adéntrate en Collserola. Rodeado de naturaleza, bosque y verde, está el Complex Esportiu Valldoreix (Brollador, s/n, Sant Cugat), con entrada general que va de los 7,50 € (en laborables) hasta los 8,50 € (en fines de semana y festivos). Y a partir de la semana que viene, concretamente el 20 de junio, reabren el Complex Aquàtic Parc Central (Rovellat, 37, Sant Cugat) y la Cooperativa d’Aigües La Floresta (Ginjoler, 6, Sant Cugat), con entradas de fin de semana a 9,66 € y a 7,80 €, respectivamente.

Piscinas de Valldoreix, en Sant Cugat del Vallès. / Complex Esportiu EMD Valldoreix

La lista de municipios con piscinas municipales al aire libre se extiende por todo el área metropolitana. A un tiro de piedra de Barcelona está Santa Coloma de Gramenet, cuya temporada de piscinas arranca el día 21 de junio en Can Zam (Víctor Hugo, s/n, Santa Coloma de Gramenet), con entrada general de fin de semana a 7,30 €.

En el corazón del Vallès está Terrassa y sus cuatro piscinas municipales. Les Arenes (Tibidabo, 60), Sant Llorenç (Castellsapera, 7), La Maurina (Felip II, 39), que abrirán a partir del 20 de junio, y la más famosa en redes, la del Parc de Vallparadís (Llac de Vallparadís, 5), que ya ha empezado temporada. Todas, además, mantienen la entrada general a 3 €.

Y sus vecinos, Sabadell, otra tanda más: la del Sud (Pardo Bazán, 17), la del parque del Nord (ronda de Navacerrada, 58), la de Can Marcet (Riu-Sec, 54) y la Olímpia (Apúlia, 40), con entradas a 6,05 € en fines de semana y festivos. Hay otra más en Sabadell, la más popular, cuyo tirón se extiende más allá del municipio: es La Bassa (Camí Can Quadres, 183), la más cotizada, con una tarifa de acceso más alta: a 7,90 € en findes y festivos.