Vintage en primera línea de playa: así es la ‘pop up’ permanente que Flea ha instalado en Barcelona

Cualquier amante del vintage se llena de nostalgia cuando le recuerdan los mercadillos periódicos que el Flea organizaba en Drassanes, en la plaza Blanquerna. Aunque su desaparición fue un palo para los cazadores de tesoros de segunda mano, tras varios años de mercadillos itinerantes por distintos espacios de la ciudad, el Flea ha encontrado un nuevo espacio fijo: desde noviembre, organizan en el Port Olímpic el Port Flea con una frecuencia más o menos mensual (suele ser cada primer domingo de mes).

En total, cuenta con más de 100 paradas de vintage, diseño local y segunda mano frente al mar, en un espacio ‘open air’ perfecto para la primavera y el verano. “Aquí podemos hacer un mercado más grande, más seguro y con más opciones, como los puestos gastronómicos, algo que no podíamos hacer en la calle”, explica Mark, responsable del Flea.

La tienda Port Flea Store, en su inauguración de finales de abril. / Flea Market Barcelona

Ahora que el Moll Olímpic se ha convertido en su base de operaciones (es donde han establecido sus oficinas), han dado un paso allá, fundando una ‘pop up’ permanente, una tienda ‘indoor’ en un espacio fijo, la Port Flea Store (Moll de la Marina, 4). “Es la primera tienda física gestionada por Flea Market Barcelona”, saca pecho Mark. A penas lleva un mes en funcionamiento, pero ya se ha convertido en un engranaje imprescindible del epicentro del vintage barcelonés, el Poblenou y la Vila Olímpica.

En sus perchas cuelga vintage y segunda mano seleccionada por seis de sus mejores paradistas habituales. Aunque se puede encontrar mucha moda Y2K (“el vintage más demandado actualmente”, cuenta Mark) y grandes marcas (con joyitas escondidas con etiquetas del calibre de Ralph Lauren o Burberry) la tienda pone especial foco en la moda y el mar, dándole peso a marcas náuticas y marítimas. Por ejemplo, hace unas semanas organizaron un evento con venta de bikinis y bañadores.

Esta fecha especial consagrada a los bañadores fue uno de los muchos eventos que tienen planeados en la nueva tienda. El domingo 21, avisa con antelación Mark, tendrán un todo a 10 euros, así que corre a apuntarlo en el calendario. En el futuro, añade, harán más actividades especiales con temáticas variadas.

La tienda, más allá de vintage, vende gafas de sol y accesorios con historia. E incluso hay una zona con maquinitas vintage por si vas acompañado a comprar y te pruebas toda la tienda, que no se aburran mientras esperan que salgas del probador. Acaban de abrir, así que el catálogo de videojuegos es limitado: solo tienen una Wii y una Play Station 3, pero pronto habrá más consolas y dispositivos arcade.

Noticias relacionadas

Eso sí, si quieres pasarte para hacer algunas compras, no vayas entre semana. Aquí solo abren los domingos. “Nuestros clientes saben que nuestros mercadillos son los domingos, y ya tienen ese día asociado con ir a comprar vintage, por eso hemos decidido mantener este horario en la tienda permanente”, añade el fundador.