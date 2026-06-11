Los mejores planes para disfrutar del Año Gaudí en Catalunya

2026 es el Año Gaudí, que marca el centenario de la muerte del célebre arquitecto. Para homenajear la fecha, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha implicado todas las obras e instituciones consagradas a Gaudí para ofrecer, a lo largo del año, cientos de planes con el modernismo en el centro. Después de meses de actividades con Gaudí como protagonista, esta semana llegó el cénit del programa: el día 10 de junio, fecha exacta de la muerte del arquitecto, se celebró la visita del Papa a la Sagrada Família y la bendición e inauguración de la Torre de Jesucristo.

Para celebrar la coronación de la basílica, Barcelona está llena de planes "gaudinianos", como los han bautizado los organizadores. Uno de los más destacados será este domingo: un cercavila a través de la ruta modernista de Gaudí. A las 10 de la mañana, 'colles' de 'gegants' se reunirán en la Casa Batlló, pasarán por la Casa Milà y acabarán frente a la fachada del nacimiento de la Sagrada Família (calle Marina). En cada una de las paradas harán demostraciones de cultura popular, con baile, música y fiesta 'gegantera'. Una mañana dedicada a la verbena para celebrar que la basílica de Gaudí ya ha llegado a su punto más alto.

Interior del Palau de la Música en un concierto. / Cedida

No es la única actividad de la semana. El Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6), entre otros espectáculos musicales, ofrecerá el día 11 de junio un concierto dedicado a Gaudí a cargo de la Banda Municipal de Barcelona bajo la batuta de Pascual-Vilaplana, que interpretarán dos sinfonías catalanas, la “Concisa” de Salvador Brotons y la Sinfonía Gaudí de Albert Guinovart. Saliendo de Barcelona, en Reus se acaba de inaugurar el nuevo espacio inmersivo del Gaudí Centre (plaza del Mercadal, 3, Reus), también para coincidir exactamente con la muerte del arquitecto.

La parrilla de planes Gaudí continúa más allá de esta semana de efemérides. Por ejemplo, hay decenas de exposiciones por todo el territorio con el arquitecto como protagonista. Una de las más destacas es 'Gaudí, l'Atelier du divin', propuesta inmersiva organizada por la Catedral de Barcelona en la Sala de la Mercè (Pla de la Seu, s/n), un espacio no accesible normalmente para los visitantes, que utiliza realidad virtual para adentrarse en el mundo fantasioso del arquitecto. Otra exposición del año Gaudí con mucho tirón es la cronología de La Sagrada Família del Palau Robert (paseo de Gràcia, 107), que cuenta con fotografías inéditas de la basílica, un ‘must’ para los fans del modernismo que se está colando en todas las recomendaciones de los cazadores de planes de Instagram.

Experiencia de realidad virtual 'Gaudí, l’Atelier du divin' en la Catedral de Barcelona. / EFE

Otra actividad cuyas inscripciones vuelan en cuanto las abren: los conciertos. El Año Gaudí está llenando decenas de edificios modernistas de música en directo. Uno de los más espectaculares será el concierto ‘open air’ que el 19 de junio organiza la Banda Municipal de Barcelona para celebrar su 140º aniversario frente la fachada del nacimiento de la Sagrada Família (la de calle Marina). La Torre Bellesguard de Barcelona (Bellesguard, 20), monumento gaudiniano que cada vez está consiguiendo más adeptos, es otro de los equipamientos que servirá de escenario de conciertos. Anota: 18 de septiembre, recital de Jordi Savall y su viola.

Vista desde el jardín de la Torre Bellesguard, de Antoni Gaudí. / EPC

En el área metropolitana, la Colònia Güell (Claudi Güell, 6, Santa Coloma de Cervelló) es otro de los epicentros de las celebraciones del Año Gaudí. Su agenda está muy repleta. Por ejemplo, ha organizado un ciclo con dos conciertos: el 25 de septiembre, dedicado al Cello y el 2 de octubre, con la Coral d’Antics Escolans de Montserrat. Durante el otoño (el fin de semana del 2 de octubre) vuelve su Festa del Modernisme, un conjunto de celebraciones populares que sirve como máquina del tiempo: se trata de una recreación teatral y escenográfica de la vida de la colonia textil durante el siglo XIX, con espectáculos, mercados y cultura callejera. Este año, además, promete ser una edición a lo grande, ya que contará homenajes al arquitecto.

Noticias relacionadas

Iluminación navideña de la fachada del nacimiento. / Sagrada Família

El Año Gaudí, por supuesto, no puede acabar de otra forma que en la Sagrada Família. Estas fiestas, los alrededores de la basílica se llenarán con actividades, desde el clásico mercado hasta conciertos de la Escolania, espectáculos callejeros y tradiciones navideñas. También vuelve uno de los grandes éxitos digitales de las navidades barcelonesas: la iluminación de la fachada del nacimiento. Un espectáculo de luces que cada protagoniza cientos de 'stories' y que servirá de broche final a las celebraciones.