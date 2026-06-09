El verano, de festival a festival

Grec Festival de Barcelona, del 29 de junio al 31 de julio

El Grec celebra este verano su 50º aniversario. Desde su nacimiento en 1976, impulsado en un contexto de reivindicación y rebeldía, hasta llegar a nuestros días con la presencia de grandes nombres locales e internacionales, el festival de artes escénicas sigue siendo un punto de encuentro fundamental para las artes escénicas. La edición de este año, que cuenta con 99 espectáculos, tiene su epicentro en Montjuïc, pero llegará, además, hasta 58 espacios repartidos por toda la ciuda (barcelona.cat/grec).

Cap Roig, del 3 de julio al 18 de agosto

Un jardín romántico sobre el mar azul de la Costa Brava ya es de por sí un aliciente para asistir a los conciertos de Cap Roig. Este año, Bryan Adams será el encargado de inaugurar el festival, mientras que la leyenda del rock español, Miguel Ríos, pondrá el broche de oro. Nombres como Anastacia, Rick Astley, Diana Krall y Mika son algunos de los artistas que completan el cartel (caproigfestival.com).

Vida Festival, del 2 al 4 de julio

Entre campos y con algunos escenarios tan íntimos como una barca en medio del bosque, el Vida Festival se ha hecho un lugar entre los más indies. Se celebra en Vilanova i la Geltrú y este año contará con La Ludwig Band, Depresión Sonora, Maria Jaume, Saint Étienne, Alcalá Norte, Fades, Fatboy Slim, Ralphie Choo, Amaia, Guitarricadelafuente, Shame y Sidonie, entre otros (vidafestival.com).

Música Antiga dels Pirineus, del 3 de julio al 23 de agosto

Con 16 años de trayectoria, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) se ha consolidado como una de las citas de referencia de la música antigua en el sur de Europa. Se programan una cincuentena de conciertos en espacios singulares, como iglesias románicas o lagos de alta montaña, ofreciendo al público la posibilidad de realizar visitas guiadas incluidas en la entrada (www.femap.cat).

Eufònic, del 16 al 18 de julio

Eufònic es un festival d’artes sonoras, visuales y digital-performativas que se celebra en Les Terres de l’Ebre. Esta será ya su 15ª edición y, como novedad, contará con un cabaret queer en un pequeño teatro de Amposta. Además de los conciertos nocturnos, se recupera el espacio de vermut entre eucaliptus con motivo de su 15 aniversario (eufonic.net).

Porta Ferrada, del 10 de julio al 19 de agosto

El festival más antiguo de Catalunya se celebra en Sant Feliu de Guíxols y organiza conciertos musicales en diversos espacios de la localidad ampurdanesa. Este año contará con el pop celta de The Corrs, la música antigua de Jordi Savall y con la mítica banda de rock català Sopa de Cabra, que celebra su gira de 40 aniversario. Se ha programado también a Maria Arnal, Rigoberta Bandini, Soleá Morente, Mónica Naranjo o Tarta Relena (portaferrada.cat).

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Perelada, del 17 de julio al 29 de agosto

El Festival de Perelada está de fiesta y por su 40 aniversario propone una cita de lujo para los amantes de la clásica: un concierto de pasajes de El anillo del Nibelungo de Richard Wagner interpretado por la prestigiosa Orquestra del Festival de Bayreuth dirigida por Pablo Heras-Casado. Excepcionalmente, se trasladará hasta el Palau de la Música Catalana. En su sede ampurdanesa, cantarán la soprano Ermonela Jaho, el tenor Benjamin Berheim o Sílvia Pérez-Cruz (festivalperalada.com).