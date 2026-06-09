Los mejores planes para disfrutar... en familia

Playa y montañas rusas en la Costa Daurada

Más de 125 km. de costa cálida, con arena suave y aguas mansas ofrecen mil opciones para pasar unos días en familia. En la Costa Daurada no sólo se trata de disfrutar de las playas, sino también de descubrir el circo romano de Tarragona como si estuviéramos en una historieta de Astérix, o de subirse al imponente Pont del Diable. Otra opción es descubrir el Modernismo de Reus, con actividades pensadas para los más pequeños y, como no, montarse en las atracciones de Port Aventura.

Viajar hasta las estrellas en el Montsec

La luna, los planetas, las estrellas... ¿Quién no siente fascinación por el firmamento y sus cuerpos celestes? Quizás no podemos subirnos - todavía - a un cohete, pero sí que podemos observar el cielo mediante telescopios y planetarios. En el Parque astronómico del Montsec cuentan con el “Ojo del Montsec”, una instalación única en el mundo que consiste en un planetario digital con proyección 3D cúpula completa. Organizan visitas diurnas y nocturnas para familias (parcastronomic.cat).

Castillos de cuento de hadas: un poco de historia

Caballeros y princesas, ataques de piratas y disparo de catapultas y cañones,... la imaginación desborda en cuanto pisamos uno de los castillos que atesora Catalunya. La mayor parte son medievales y se imponen desde colinas que eran de difícil acceso, por lo que ofrecen una buena panorámica. Imponente y muy bien conservado, merece una visita el castillo de Cardona. Cerca de la costa, se puede subir al de Torroella de Montgrí o al de Burriac. No hay que perderse los de Miravet y Siurana.

Caballos, ríos y senderos en los Pirineos

Huir del calor de las ciudades es casi obligado durante el verano. Y una escapada a los Pirineos es, quizás, la mejor opción para desconectar. Bañarse en el río junto a una pequeña cascada, recorrer senderos entre tupidos árboles hasta llegar a cimas, ermitas o lagos o, si se prefiere, hacer un recorrido más aventurero montados a caballo o navegando en canoas. Todo esto y más está al alcance en los Pirineos de Girona y de Lleida, con opciones para todos los gustos y bolsillos (visitpirineus.com).

Encontrar al monstruo de Banyoles

Dice la leyenda que en lago de Banyoles vive un monstruo, un dragón casi casi como el de Sant Jordi. Esta criatura legendaria tiene una canción infantil dedicada que no estaría de más que os aprendierais antes de comenzar vuestra ruta, quién sabe si así aparece. El lago de Banyoles se puede recorrer fácilmente a pie, puesto que el camino es llano y se puede acceder al agua desde tres puntos con socorrista. Otra opción es alquilar bicis o bien explorarlo con un paseo en barca (turisme.plaestany.cat).

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Cicloturismo entre arrozales en el Delta del Ebro

Efectivamente, las bicicletas son para el verano. Así que si no sabéis qué hacer con los niños y adolescentes, una escapada al Delta del Ebro para hacer cicloturismo puede ser la mejor opción. Recorrer lagunas salvajes, pedalear entre arrozales inmensos, bañarse en espectaculares playas y avistar aves acuáticas, son algunos de los atractivos. Existen diversas compañías de alquiler de bicicletas tradicionales, eléctricas, con remolque para niños o mascotas, tándem... Sólo hay que elegir.