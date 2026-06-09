El Gaudí más desconocido

Este no es otro reportaje más sobre Gaudí y su centenario; o al menos no lo pretende ser. Es una pequeña guía por algunas de las obras de uno de los arquitectos modernistas más famosos e internacionales. El colorido trencadís del Park Güell, las formas imposibles de Casa Batlló y, como no, las altísimas torres de la Sagrada Familia, son más que conocidas. Pero aquí nos interesa dar una vuelta por el legado no tan visitado de este creador puntero e inclasificable por Barcelona y por toda Catalunya.

Precisamente esta semana se conmemora el centenario de la muerte de Antoni Gaudí. Fue el 10 de junio de 1926 cuando el arquitecto de Reus falleció en plena vorágine constructiva del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. Y precisamente en esta fecha señalada, el Papa León XIV ha bendecido e inaugurado la torre de Jesucristo, el punto más alto y simbólico de esta basílica espectacular, que alcanza 172,5 metros de altura y bate, así, todos los récords mundiales. De esta forma, se representará algo que parecía imposible: la finalización arquitectónica de la Sagrada Familia.

Los arcos parabólicos, un icono de Gaudí, en el Colegio de las Teresianas. / Cedida

Cuando parecía que ya lo sabíamos todo de este genio de la arquitectura y el diseño, el Año Gaudí nos ha dejado una de las mayores alegrías: una nueva obra reconocida de este autor. Se trata de un chalet de montaña, de estilo ecléctico y con un elemento que lo hace único, su escalera exterior de caracol. El edificio está situado en la Sierra de Catllaràs, en mitad del bosque y, tras sufrir alteraciones, quedó abandonado. Ahora, se ha recuperado el exterior del edificio tal y como lo proyectó Gaudí en 1902 para alojar a los ingenieros y técnicos de las minas de carbón. Se está restaurando también su interior.

Muy cerca de allí, se encuentra otro pequeño tesoro, los jardines que diseñó Gaudí para los señores Artigas en agradecimiento por haberle acogido en su casa de La Pobla de Lillet. Con puentes sobre un riachuelo, decoración en trencadís y arcos catenarios, se trata de un atractivo turístico de primer orden, y más si se accede a él con el Tren del Ciment, con más de 100 años de historia.

En el Baix Llobregat se encuentra otro gran tesoro gaudiniano: la cripta Güell. Según dijo Gaudí, de haberse finalizado la iglesia de la Colonia Güell, habría sido “una maqueta monumental de la Sagrada Familia”. Nos conformamos con la maravillosa base del edificio, en piedra y con decoración de vidrio y cerámica. Encontramos los arcos de catenaria que, al tiempo que simplifican las cargas, determinan el uso de muros exteriores con forma de paraboloides hiperbólicos. La visita a la Colonia Güell, con diversos edificios modernistas, merece una visita.

Aunque parezca mentira, también en Barcelona se esconden obras de Gaudí menos conocidas. Los Pabellones de la finca Güell, junto a la Diagonal, con su icónica verja en referencia a L’Atlántida de Verdaguer, siguen en proceso de restauración, pero pueden visitarse. La Torre del Bellesguard, a los pies de Collserola, es todo un homenaje a su pasado medieval. Y no hay que olvidarse de las farolas de la pl. Reial y de Pla de Palau, con 3 o 6 brazos y coronados por las alas de Mercurio, un guiño a los comerciantes barceloneses.

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Pabellones Güell

El dragón de la verja de entrada se lleva todas las miradas. Feroz e inquietante, vigila una de las antiguas entradas de la Finca Güell. Gaudí construyó entre 1884 y 1887 dos pabellones: uno de ellos, para las caballerizas (con arcos parabólicos) y otro para el conserje.

Cripta Güell

La iglesia de la colonia Güell fue para Gaudí el banco de pruebas de la Sagrada Familia. Lamentablemente, solo se construyó su cripta, que merece una visita. Arcos de catenaria, decoración en vidrio y cerámica e integración con la naturaleza, son algunas de sus claves.

Colegio Teresianas

Tenía que ser una escuela sencilla, construida de ladrillo, pero acabó siendo un gran homenaje a Santa Teresa de Jesús. Gaudí construyó el colegio de las Teresianas de Ganduxer en 1887, incorporando columnas helicoidales y sus famosos arcos parabólicos al infinito.

Pasillo del colegio teresiano Gaudi barcelona / Cedida

Torre Bellesguard

La Torre del Bellesguard fue proyectada y reconstruida por Gaudí entre 1900 y 1909, inspirándose en el pasado medieval del edificio, que fue sede real y sede papal. Este castillo neogótico es una de las obras más complejas del autor, rquitectónicamente hablando.

Jardines Artigas

Naturaleza y arquitectura se vuelven a fusionar de forma armónica en los jardines que Gaudí diseñó para la finca de los señores Artigas en La Pobla de Lillet. Puentes, decoración en trencadís, arcos catenarios y fuentes, son algunos de los atractivos de la visita.

Chalet de Catllaràs

En medio de los bosques de la sierra de Catllaràs, se encuentra un chalet de cuento. Proyectado por Antoni Gaudí en 1902, por ahora sólo se puede contemplar su fachada exterior, con la escalera de caracol que lo hacen único. Actualmente se restaura su interior.

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Farolas

El encargo de unas simples farolas en manos de Gaudí se vuelve todo un reto simbólico y estético, además de funcional. Pocos saben que suyas son las farolas de la plaza Reial de Barcelona y del Pla de Palau. Fueron proyectadas en 1878 por un jovencísimo Gaudí.