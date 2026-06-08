Puertas abiertas modernistas y rutas en bici: estos son los actos más destacados de la Capitalitat de l'Arquitectura en Barcelona

Barcelona ostenta en 2026 el título de Capital Mundial de la Arquitectura. En total, 200 propuestas y 1.500 actividades previstas para desarrollarse hasta el 13 de diciembre. Están siendo un éxito: más de 50.000 personas se han dejado ver, de momento, por los actos de la parrilla cultural. Y todavía quedan. Apunta, estos son algunos de los más destacados.

Detalle de las arcadas de las Drassanes Reials. / JOSE LUIS BIEL / EPC

¿Por dónde empezar? Por las visitas guiadas. Durante la capitalidad se organizan unas decenas de puertas abiertas en monumentos y edificios emblemáticos de Barcelona, como a la Casa Manuel Felip −una joya modernista poco conocida−, a las Drassanes Reials −una estructura emblemática e imprescindible−, a la Muralla Sínia −un vestigio de la antigua Barcino− o el Hotel GranVia −un recinto cargado de historia muy transitado por turistas, pero poco visitado por los propios barceloneses−.

Estas visitas se enmarcan en diversos ciclos, como el Barcelona Open Wood (dedicado a edificios de Barcelona en los que la madera es protagonista, como la Biblioteca Gabriel García Márquez o Ca l'Alier), el ciclo "¡Los espacios y equipamientos también educan!" (que abre puertas en edificios educativos singulares, como el Institut Viladomat o la Escuela Adutori) o las sesiones de "Explora Barcelona a través de sus mercados" (que, como su nombre indica, se focaliza en la arquitectura de los mercados municipales históricos).

Fachada del recinto modernista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

A las visitas guiadas se suman las rutas. Es decir, planes en los que visitas del tirón diversos edificios conectados a través de propuestas temáticas. Algunas de las más solicitadas son las rutas modernistas, con las que puedes visitar en una misma mañana (o tarde) diversos complejos modernistas icónicos, como el doblete que hacen en el Recinte Modernista de Sant Pau y el Park Güell, el doblete del paseo de Gràcia (con visitas a La Pedrera y la Casa Batlló) o los 'tours' que organiza Brontesbien (divulgador digital con casi 80 mil seguidores en Instagram), centrados en aventurarse por el modernismo escondido en todos los barrios de Barcelona, desde el Raval hasta el Clot.

Por supuesto hay rutas más allá del modernismo, como las de "Revisitando los Premios FAD", donde cada sesión está enfocada a un mismo barrio y traza un viaje a través de la arquitectura reconocida en las 67 ediciones de los galardones de arquitectura e interiorismo de Catalunya. En total, hay más de un centenar de rutas programadas en todos los distritos. Algunas pensadas para descubrir monumentos y espacios museísticos a fondo −como el MACBA, las casas del agua de ambas Trinitats o el Pabellón Mies van der Rohe−, pero muchas otras para conocer el espacio urbano y el patrimonio verde de Barcelona.

Estas rutas 'open air' cuentan, además, con una gran diversidad temática. Desde las que se aventuran en jardines (como los jardines de Villa Amèlia y Villa Cecília de Sarrià o los jardines del doctor Pla y Armengol del Guinardó), hasta las que exploran la transformación urbanística de la ciudad (como el ciclo "Desde la valla", que hará delicias a los jubilados ya que visita obras en curso).

Una visita al mirador de la Torre de Collserola durante el atardecer. / MANU MITRU / EPC

Pero si hay un ciclo que destaca en la agenda de la capitalidad es el Open Barri. Una propuesta de la mano del festival 48H Open House Barcelona y que se centra en barrios específicos para abrir las puertas de espacios únicos y singulares normalmente cerrados al público. Después de la edición de invierno en Nou Barris y de la de primavera en La Marina, ahora toca la de verano, en Sarrià y Vallvidrera, que tendrá lugar del 15 al 28 de junio. Aprovecha y visita el famoso Observatori Fabra, la fotogénica Finca Gardenyes (el actual Col·legi Sant Ignasi - Jesuïtes de Sarrià) o la omnipresente Torre de Collserola.

Más allá de visitas guiadas, habrá propuestas culturales para complementar el ciclo. Una forma diferente de descubrir la arquitectura: por ejemplo, el 19 de junio se celebra un taller de repostería para hacer galletas inspiradas en las fachadas más espectaculares de Sarrià, y luego se construirá un mapa colectivo para situarlas (y poder visitarlas).

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Obra de A.A.Murakami en la exposición 'El asalto de la ilusión'. / Jordi Play

La agenda la completan las exposiciones y las charlas. Programación más sesuda para todos los públicos, desde profesionales de la arquitectura a ciudadanía sin conocimientos demasiado técnicos. En total, se han planeado casi 500 actividades de esta índole, como la exposición sobre la Sagrada Família en el Palau Robert, ‘Seny y rauxa’, en el DHub (que está arrasando en Instagram) o el viaje inmersivo de ‘El asalto de la ilusión’, del Centre d'Art Santa Mònica, una estrella en TikTok.