100 años de la muerte de Gaudí
Los mejores planes para disfrutar del Año Gaudí en Catalunya
2026 marca el centenario de la muerte de uno de los arquitectos más célebres de la historia catalana. El Año Gaudí llega ahora a su cénit: el 10 de junio es la fecha exacta de su muerte, y Catalunya se llena de propuestas
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2026 se ha consagrado como el Año Gaudí, ya que marca el centenario de la muerte del célebre arquitecto. Para homenajear la fecha, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha implicado a todas las obras e instituciones consagradas a Gaudí para ofrecer, a lo largo del año, cientos de planes con el modernismo en el centro.
Ahora, después de meses con actividades con Gaudí como protagonista que han hecho ‘sold out’, llega el cénit del programa: el día 10 de junio es la fecha exacta de la muerte del arquitecto, y Catalunya estará llena de propuestas. Seguramente, la más destacable es la visita del Papa a la Sagrada Família, donde bendecirá e inaugurará la Torre de Jesucristo. Aunque no es la única actividad que marcará la jornada. En Reus se inaugurará el nuevo espacio inmersivo del Gaudí Centre (plaza del Mercadal, 3, Reus) y en Barcelona, el Palau de la Música Catalana (Palau de la Música, 4-6) recupera la ambiciosa obra sinfonica-coral ‘Els set somnis de Gaudí’, que explora sus valores artísticos a través de la música.
Más allá del día 10, la parrilla de planes Gaudí continúan. Por ejemplo, hay decenas de exposiciones por todo el territorio con el arquitecto como protagonista, desde 'Gaudí, l'Atelier du divin', propuesta inmersiva organizada por la Catedral de Barcelona (Sala de la Mercè, Pla de la Seu, s/n) hasta la cronología de La Sagrada Família del Palau Robert (paseo de Gràcia, 107), que cuenta con fotografías inéditas de la basílica, un ‘must’ para los fans del modernismo que se está colando en todas las recomendaciones de los cazadores de planes de Instagram.
Otra actividad cuyas inscripciones vuelan en cuanto las abren: los conciertos. El Año Gaudí está llenando decenas de edificios modernistas de música en directo. Uno de los más espectaculares será el concierto ‘open air’ que el 19 de junio organiza la Banda Municipal de Barcelona para celebrar su 140º aniversario frente la fachada del nacimiento de la Sagrada Família (la de calle Marina).
A principios de otoño, la Cripta de la Colònia Güell (Claudi Güell, 6, Santa Coloma de Cervelló) organiza un ciclo con dos conciertos: el 25 de septiembre, dedicado al Cello y el 2 de octubre, con la Coral d’Antics Escolans de Montserrat. Otro equipamiento que servirá de escenario es la Torre Bellesguard de Barcelona (Bellesguard, 20), con un concierto de Jordi Savall y su viola el 18 de septiembre.
Últimas recomendaciones: las fiestas populares. La mañana del 14 de junio, ‘gegants’ recorrerán la Barcelona modernista, desde la Casa Batlló hasta la Sagrada Família. El fin de semana del 2 de octubre, la Colònia Güell acoge la 26ª edición de su Festa del Modernisme, una recreación teatral y escenográfica de la vida de la colonia textil durante el siglo XIX que, este año, contará homenajes al arquitecto. Y, para acabar el año, la Sagrada Família organizará fiestas de invierno con iluminaciones navideñas en su fachada, conciertos de la Escolania y espectáculos callejeros.
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