Locura por los cromos del Mundial en Barcelona: se dispara la reventa en Wallapop

“¡El pueblo quiere figuritas! ¡Impriman más figuritas! En lugar de imprimir tanto billete, dejá de imprimir billete. ¿Por qué carajo no imprimen figuritas? El pueblo quiere figuritas, no quiere billete. ¡Impriman más figuritas!”, grita, con los ojos encharcados, un tipo después de intentar comprar, sin éxito, cromos del Mundial en doce quioscos.

Este gag de hace unos años, protagonizado por una pareja argentina dedicada al humor futbolero y matrimonial, explica muchas cosas. Jero, infantil y varado en la fase anal, prefiere cromos (figuritas, en Latinoamérica) a dinero y no se explica cómo se agotan constantemente las existencias. Su esposa, Jose, le da una explicación más que razonable: “¿Capaz que no calcularon que los grandullones de cuarenta, y no solo los niños, iban a comprar figuritas?”.

Y en esas estamos. Si estás haciendo la colección de Panini del próximo Mundial (por darte el gusto o porque te lo ha pedido tu hijo o porque usas a tu hijo como excusa para hacerla) estarás sufriendo la carestía de cromos. La gente, me reconoció un quiosquero de Consell de Cent, viene de otros sitios de Catalunya para probar suerte de si los hay en la capital y me consta que se hace también el recorrido inverso. Hasta un amigo me informa desde Sant Antoni que el anterior cliente compró 15 cajas para su reventa en Wallapop: definitivamente han vuelto los tiempos del estraperlo y, ojo, que no se imponga una Cartilla Panini de Racionamiento

Sobres con cromos. / M.O.

A veces creo que Panini, en alianza con el Gobierno, está haciendo un experimento sociológico para testar cómo reaccionaría la sociedad en caso de un escenario bélico o de crack económico que provocara la falta de abastecimiento en supermercados de bienes de primera necesidad. Desde luego, en las caras de algunos recibiendo el “no, no quedan” en los quioscos se dibuja un gesto dramático muy bien logrado. “Son para el niño”, balbucean, como si pidieran un hueso para hacer un caldo.

Quizá la explicación sea precisamente que ya no hacen la colección solo los niños sino los adultos que no lo dejaron de ser. Desde luego, ante la dificultad para la compra, se están robusteciendo los circuitos de economía alternativa, como si volviéramos a épocas anteriores a la moneda o al patrón oro.

El intercambio en Sant Antoni

Yo he mamado esto desde siempre. Nací y crecí en Sant Antoni, así que digamos que mi grupo sanguíneo es Panini Positivo. Cambiando cromos descubrí (como escribe Oscar Wilde en 'Dorian Gray', que una cosa es el precio de las cosas y otra, su valor: cuesta lo mismo el cromo de un lateral de Curaçao que el de Messi). Ahí me eduqué en los caprichos del azar, porque un sobre de cromos es eso: mero azar sellado. Aprendí geografía y etnografía repasando los países en el mapa. Conocí la idea de especulación cuando me topé con cromomagnates que me querían sacar hasta el reloj a cambio del cromo dorado.

Ahora, que vuelvo a hacerla con mi hijo, rememoro todo eso, porque hacer la 'cole' de cromos es recuperar la infancia (y volver a escuchar palabras como Mortadela, Nesquick, 'tengui' o 'falti'). La hago con la bola del mundo y el Atlas de geografía ilustrada (quizá para educarlo, quizá para buscar una coartada didáctica ante tanto gasto) a mano e invertimos horas en aprender capitales y en confeccionar las listas de 'tenguis' y 'faltis' con rotuladores Carioca.

Intercambio por Instagram

La cuestión es que, en Barcelona, sigue funcionando a toda vela el intercambio en Sant Antoni, la meca desde los años ochenta donde yo me entrené, el domingo a la hora del vermú y en convivencia con el mercadillo de libros de segunda mano. Es abrir un sobre y que me venga el olor a vermú de barril, almendra tostada y página de primera edición. Pero ahora no es suficiente. Los tiempos han cambiado y se han sumado nuevos consumidores. Así que abundan los chivatazos de quedadas a través de Instagram en quioscos de todos los puntos de la ciudad (quedan para cambiar con desconocidos por redes, algo sin duda nuevo). No solo eso: hay carteles pegados en las fachadas y los pirulís de emplazamiento publicitario para citar a la gente en puntos concretos de la ciudad (por ejemplo, se anuncia como si fuera un concierto la cita cada viernes por la tarde en la Plaça Lennon de Gràcia). Y si quieres intercambiar con sibaritas (de los que no solo tienen el cromo del central derecho de Qatar, sino que saben sus estadísticas) este fin de semana puedes ir al Festival Panenka, en la Antiga Fàbrica Damm (Rosselló, 515), donde además de mesas redondas, charlas, pódcasts y mercadillo, hay quedada Panini en la cumbre para trueque paninero. Además, tengo un grupo de whastapp de 25 adultos titulado Panini con el que nos encontramos semanalmente en el Baccardi, un bar de Passeig Sant Joan.

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Me pasaban ayer una quedada de 7.000 personas en Chile, como si fuera un gran hito digno de récord Guiness. Pero Barcelona sigue siendo una plaza óptima para las colecciones mundialeras, que sabe buscarse la vida cuando vienen mal dadas. Y eso es lo más divertido, porque un álbum de cromos es como un puzzle: cuando colocas la última pegatina (la última pieza) deja de ser un álbum de cromos (o un puzzle). Lo verdaderamente importante es el camino, no el destino. Tengas hijos o no los tengas, se te acaben de caer los dientes de leche o hayan asomado ya los primeros pelos en la oreja. Así que dejémonos llevar por el mantra delicioso: tengui, tengui, falti, falti, falti... hosti, el de Lamine: ¡falti! ¿Alguien tiene al doble pivote de Jordania? ¿Al portero suplemente de Cabo Verde? Si supieran cuánto los queremos y cómo deseamos verles las caras...