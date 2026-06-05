La Barcelona analógica: fotomatones, arcades, fiestas de lectura y bares donde escribir cartas

Según entras en el bar, te dan papel, sobre, sello para lacrar. Ni que te hubieras colado en una novela de Jane Austen. No hay móviles sobre la mesa. No hay prisa a la vista. Ambiente a media luz que podría ocultar más misterios que el despacho de Zapatero. Al fondo, una mujer lee el futuro en otro tipo de cartas. Ahora mismo uno se siente más anacrónico que Jordi Hurtado. “Querido Tal, dos puntos”. Agarras el boli con epopeya nostálgica. Y empiezan a fluir las palabras. Emociones retro con tachones.

Una veinteañera escribe una carta en el bar Química. / Victòria Rovira / EPC

Es lo que se lleva ahora en Barcelona: volver a lo analógico. "Desacelerar”. Escribir cartas, leer, pintar acuarelas, hacer ganchillo. Charlar sin wifi. Mirar al infinito. Volver al carrete y al fotomatón. A los arcades y a los juegos de mesa. A esa vida ‘vintage’ en la que la gente se aburría. Sin móvil, sin redes, sin postureos. Sin la casita de Bad Bunny. Sin discutir cada cinco minutos con el ChatGPT.

Sellando el sobre con lacre. / Victòria Rovira / EPC

“Cartas con alma”, así han bautizado esta nueva experiencia retro. Hace un mes que el bar Química (Aribau, 77) “invita a parar” con boli y papel (reciclado). Ya apenas ni se acuerdan de eso los ‘boomers’. Por si lee esto un ‘centennial’: una carta vendría a ser un audio de whatsapp de 3 minutos a la antigua. Se puede reservar cita retro cada tarde, a partir de las 19h. Escribes una carta con calma y cóctel, la sellas con lacre y ritual. Se la entregarán en mano a tu destinatario con una copa de vino que dejas pagada (3,50€). A lo Gemio en ‘Hay una carta para ti’, pero “sin tener que salir en la tele”, se ríe Eduard Roca, el encargado del bar. “Es volver un poco a la comunicación que teníamos antes: más honesta, más directa”. Hay quien elige escribir a su yo del futuro, da opciones Ona Martí, gestora de eventos de BN Grup. Recibirá la carta dentro de un año, si Trump no ha desatado ya la tercera guerra mundial.

Arcades y juegos de mesa

Hace años que dejó de ser un capricho nostálgico. Los juegos de mesa ahora mueven masas. Cada semana se reúnen entre tableros 250 personas en la cafetería de la Estació de França. Kleff, se llama esta comunidad. “La más grande de juegos de mesa de Barcelona y Europa”, se anuncia en redes sociales. Tardeos con medio millar de juegos.

Otra moda 'vintage' viral: no hay local que abra en Barcelona que no tenga arcades. Desde Next Level Arcade Bar (plaza de Maragall, 8) al gigantesco Game Station (avenida Carrilet, 353, L'Hospitalet de Llobregat). En Esplugues está escondida la macronave de la asociación ARCADE con 170 recreativas y pinballs.

Pinball en la sede de la asociación ARCADE en Esplugues. / Irene Vilà Capafons

Fotomatones analógicos

Se han convertido en unas estrellas de TikTok. Fotomatones analógicos, los del año catapúm. Ya han resucitado 7 en Barcelona, uno en Sant Cugat. Prevén superar la decena en breve. “Hay un poco de magia –garantizan- en estas cosas electromecánicas”.

Una veinteañera entra por primera vez en un fotomatón, el Autofoto de Dubblefilm. / MANU MITRU / EPC

El más viral está en Dubblefilm (Verdi, 28), es una tienda de fotografía analógica que daría para otro reportaje. Fue el fotomatón con el que se desató la locura hace un par de años. Ha pasado por aquí hasta Joe Jonas. El primero 100% analógico. Es de mediados de los 70. Ahora se paga con tarjeta y hay un soporte para el móvil con el que viralizar el momento ‘vintage’ en TikTok. La tira de cuatro fotos cuesta 6 euros. “Hay costes altos”, justifica Francesc.

Francesc Romaní Costa es uno de los socios, junto a Rafael Hortala Vallve, de Autofoto. Así se llama la empresa que está rescatando, arreglando y reviviendo fotomatones de los años 60, 70, 80. Tienen una veintena repartidos entre Londres y Barcelona, hasta en la Tate Modern. Claudia Schiffer les pidió uno para un evento en su casa.

‘Photowalks’ con carretes

“Cada vez más personas utilizan cámaras analógicas –asegura David-. Existe una necesidad de desacelerar”. David Rico, 33 años, lleva 10 dedicándose a la fotografía. Hace dos meses que empezó a guiar ‘photowalks’ por Barcelona con carretes. Sin prisas y sin expectativas.

“La fotografía analógica obliga a trabajar a otro ritmo –justifica-: no puedes ver el resultado al instante, tienes un número limitado de fotografías y el simple hecho de tener que esperar al revelado cambia la relación que estableces con las imágenes. Cuando vuelves a verlas días o semanas después, las observas con una perspectiva diferente”.

Él empezó a fotografiar en analógico –recuerda- para separar los encargos laborales de las fotos que hacía para él. “Necesitaba un espacio donde no hubiera expectativas ni prisas –justifica-, simplemente el placer de salir a caminar y hacer fotos”. Ahora tiene la mayor parte de su obra en negativos.

Los ‘photowalks’ son gratis. “Son más de crear comunidad”, justifica David. “A veces regalamos carretes, si consigo algún colaborador”. Para aprender con más detalle, también ofrece ‘workshops’ (30 euros). “Es casi como un grupo de apoyo –detalla-, donde compartir dudas, experiencias y formas de enfrentarse a la ciudad con una cámara en las manos”.

The Offline Club

Ya hay hasta quedadas en las que encierran todos los móviles en una taquilla con candado. Un guardarropa digital. “Te sientes como en los 90s”, te confiesan tras dos horas de détox con sonrisa retro. “Es un movimiento –resume Monique -. Queremos conseguir un cambio cultural. Decir ‘basta’ a tener el móvil como extensión del brazo”.

The Offline Club es un invento holandés. Hace dos años que se lanzó en Ámterdam. Enseguida se hizo viral. Se ha expandido por 15 ciudades. Monique Golay -catalana-suiza, 29 años- se lo trajo a Barcelona en octubre de 2024. ¿El objetivo? ”Normalizar un espacio donde no haya distracciones digitales”, detalla. Interacciones libres de móviles. Una tarde de ajedrez, atardecer en la playa, juegos de mesa. Y mucha tertulia y actividades culturales –detalla Monique- “donde se fomenta el diálogo sin IA”. Organizan desconexiones semanales, retiros digitales de un día y hasta de fin de semana.

Fiestas de lectura

Leer también ha pasado a ser una fiesta de masas. “Fiestas silenciosas”, las llaman. Hace meses que se multiplican por los parques y jardines secretos de Barcelona. Acaba de sumarse otro mítico oasis que invita a esconderse con un libro: el del Ateneu Barcelonès (Canuda, 6). Cada domingo, a las 12 h, a pie de estanque y palmeras.

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La idea es “compartir conocimientos y desdigitalizarnos un poco”, resume Jordi Jiménez, impulsor de ‘Diumenges al jardí’. "Encuentros para leer y conocer autores de la literatura catalana". Incluyen una hora de lectura en silencio y vermut literario con coloquio. Cada semana visita el jardín un escritor. Este domingo, Antoni Vives, premio Crexells de l'Ateneu. Gratis (socios); 5 euros, con vermut (no socios).