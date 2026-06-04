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Este domingo puedes visitar el bosque de El Prat que solo abre 8 veces al año
Así puedes pasearte este 7 de junio por un paisaje más mediterráneo que el de los anuncios de Estrella Damm
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Es uno de los secretos mejor guardados de la costa catalana. Un bosque recubierto por altas vallas y puertas de seguridad de aeropuerto. Ni que fuera el bosque prohibido de Harry Potter. Pero aquí no se esconden centauros, ni grifos, ni otras criaturas mitológicas. Aquí, toda la fauna y flora es puramente mediterránea. ¿Quieres visitarlo? Solo tienes ocho oportunidades en todo el año. Y sí, estás de suerte: este domingo, 7 de junio , es una de ellas.
Se trata de la pineda de Can Camins (carretera de la Platja, km 4,63, El Prat de Llobregat), una de las pocas zonas de Catalunya donde todavía se puede encontrar —“con un estado de conservación excepcionalmente bueno”, como asegura el ayuntamiento— un tipo de bosque que solo aparece en las depresiones tras las dunas. Un paisaje más mediterráneo que los anuncios de Estrella Damm, y tan delicado que el acceso libre está vetado.
¿La única forma de visitarlo? Los tours guiados gratuitos que se realizan el primer domingo de cada mes, excepto en enero, febrero, julio y agosto. Eso sí, estate ahí a primera hora de la mañana. Las visitas empiezan a las 11, no se pueden reservar con antelación, y solo se admiten a los 50 primeros en llegar al centro de información turística Porta del Delta, frente a la entrada de la pineda. Un plan muy exclusivo.
La visita dura una hora y media, durante la cual se explica la flora de este jardín amurallado —consistente mayoritariamente de pinos, orquídeas y hongos— y, con un poco de suerte, también habrá avistamientos de su fauna —pájaros como el carbonero o el carpintero—. Así que mantén los ojos más abiertos que paseando por la Rambla.
¿Propuesta para acabar de redondear el día? Ve hasta allí en bicicleta. Se puede combinar con la senda circular que conecta el delta del Llobregat, pasando por la desembocadura del río, la playa de El Prat, la Torre de la Ricarda y el mirador de aviones de El Prat.
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