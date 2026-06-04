Puertas abiertas modernistas y rutas en bici: estos son los actos más destacados de la Capitalitat de l'Arquitectura en Barcelona

Barcelona ostenta en 2026 el título de Capital Mundial de la Arquitectura. En total, 200 propuestas y 1.500 actividades previstas para desarrollarse hasta el 13 de diciembre. Están siendo un éxito: más de 46.000 personas se han dejado ver de momento por los actos de la parrilla cultural. Y todavía quedan. Apunta, estos son algunos de los más destacados.

¿Por dónde empezar? Por las visitas guiadas. Puertas abiertas en decenas de monumentos emblemáticos de Barcelona. Durante la capitalidad se organizan unas decenas, como a la Casa Manuel Felip −una joya modernista poco conocida−, a las Drassanes Reials −una estructura emblemática e imprescindible− o a la Muralla Sínia, un vestigio de la antigua Barcino.

Fachada del recinto modernista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona. / David Zorrakino / Europa Press

A las visitas guiadas se suman las rutas, que también abrirán las puertas de decenas de espacios. Por ejemplo, están las rutas modernistas que enseñan, de una misma tirada, diversos complejos modernistas icónicos, como el doblete que hacen en el Recinte Modernista de Sant Pau y el Park Güell, o el doblete del paseo de Gràcia, con visitas a La Pedrera y la Casa Batlló.

El Pabelló Mies Van der Rohe, abierto a visitas guiadas. / JORDI OTIX

En total, hay más de un centenar de rutas programadas por Barcelona, algunas para descubrir monumentos y espacios museísticos a fondo −como el MACBA, las casas del agua de ambas Trinitats o el Pabellón Mies van der Rohe−, otras para conocer el patrimonio verde de la ciudad. Si estás interesado en estas últimas, este sábado, 6 de junio, tienes una cita: segunda fecha de la ruta en bicicleta por el parque renaturalizado del Besòs.

Una visita al mirador de la Torre de Collserola durante el atardecer. / MANU MITRU / EPC

Otro de los ciclos más destacados de la capitalidad es el Open Barri. Una propuesta de la mano del festival 48H Open House Barcelona y que se centra en barrios específicos para abrir las puertas de sus espacios singulares. Después de la edición de invierno en Nou Barris y de la de primavera en La Marina, ahora toca la de verano, en Sarrià y Vallvidrera, que tendrá lugar del 15 al 28 de junio. Aprovecha y visita el famoso Observatori Fabra, la fotogénica Finca Gardenyes (el actual Col·legi Sant Ignasi - Jesuïtes de Sarrià) o la omnipresente Torre de Collserola.

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