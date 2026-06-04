Hasta el 13 de diciembre
Puertas abiertas modernistas y rutas en bici: estos son los actos más destacados de la Capitalitat de l'Arquitectura en Barcelona
Más de 1.500 actividades con la arquitectura barcelonesa de protagonista. La ciudad ha llenado sus espacios más icónicos con jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas
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Barcelona ostenta en 2026 el título de Capital Mundial de la Arquitectura. En total, 200 propuestas y 1.500 actividades previstas para desarrollarse hasta el 13 de diciembre. Están siendo un éxito: más de 46.000 personas se han dejado ver de momento por los actos de la parrilla cultural. Y todavía quedan. Apunta, estos son algunos de los más destacados.
¿Por dónde empezar? Por las visitas guiadas. Puertas abiertas en decenas de monumentos emblemáticos de Barcelona. Durante la capitalidad se organizan unas decenas, como a la Casa Manuel Felip −una joya modernista poco conocida−, a las Drassanes Reials −una estructura emblemática e imprescindible− o a la Muralla Sínia, un vestigio de la antigua Barcino.
A las visitas guiadas se suman las rutas, que también abrirán las puertas de decenas de espacios. Por ejemplo, están las rutas modernistas que enseñan, de una misma tirada, diversos complejos modernistas icónicos, como el doblete que hacen en el Recinte Modernista de Sant Pau y el Park Güell, o el doblete del paseo de Gràcia, con visitas a La Pedrera y la Casa Batlló.
En total, hay más de un centenar de rutas programadas por Barcelona, algunas para descubrir monumentos y espacios museísticos a fondo −como el MACBA, las casas del agua de ambas Trinitats o el Pabellón Mies van der Rohe−, otras para conocer el patrimonio verde de la ciudad. Si estás interesado en estas últimas, este sábado, 6 de junio, tienes una cita: segunda fecha de la ruta en bicicleta por el parque renaturalizado del Besòs.
Otro de los ciclos más destacados de la capitalidad es el Open Barri. Una propuesta de la mano del festival 48H Open House Barcelona y que se centra en barrios específicos para abrir las puertas de sus espacios singulares. Después de la edición de invierno en Nou Barris y de la de primavera en La Marina, ahora toca la de verano, en Sarrià y Vallvidrera, que tendrá lugar del 15 al 28 de junio. Aprovecha y visita el famoso Observatori Fabra, la fotogénica Finca Gardenyes (el actual Col·legi Sant Ignasi - Jesuïtes de Sarrià) o la omnipresente Torre de Collserola.
La agenda la completan las exposiciones y las charlas. Programación más sesuda para todos los públicos, desde profesionales de la arquitectura a ciudadanía sin conocimientos demasiado técnicos. En total, se han planeado casi 500 actividades de esta índole, como la exposición sobre la Sagrada Família en el Palau Robert, ‘Seny y rauxa’, en el DHub (que está arrasando en Instagram) o el viaje inmersivo de ‘El asalto de la ilusión’, del Centre d'Art Santa Mònica, una estrella en TikTok.
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