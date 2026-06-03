Estos son los mejores conciertos de junio en Barcelona

Empieza la temporada de festivales y dos clásicos locales, Primavera Sound y Sónar, se cuelan en nuestra agenda de este mes. Pero también hay que recordar la importancia de los directos individuales, aquí representados en versiones tanto multitudinarias como más íntimas. Busca el aire fresco o tu refugio climático y sonoro favorito.

1. Primavera Sound

· Parc del Fòrum, del jueves 4 al sábado 6

Llegan esos días del año en los que la única opción para el melómano barcelonés es desplazarse al Fòrum y hacer difíciles elecciones para diseñar el plan de ruta ideal. Como de costumbre, el cartel del PS es denso e intenso, e incluye desde nuevas estrellas pop (excelente Addison Rae) a veteranos ilustres (The Cure, con otro de sus directos de casi tres horas), pasando por las mejores realidades del indie actual (Geese, Water From Your Eyes, etcétera, etcétera, etcétera). Su jornada inaugural (gratuita) del miércoles, día 3, incluye a Wet Leg y Guitarricadelafuente, entre otros.

2. Cecilio G

· La (2) de Apolo, sábado 13, 20.00 h.

"Cecilio G es el mejor", me decía en 2020 Mala Rodríguez sobre el conocido como 'poeta maldito del trap', su colaborador en 'Pena'. No es la única que lo opina: son muchos los que veneran al autor del reciente 'Dear Alabama' (2025) por la crudeza catártica de sus letras (las mejores, las que hacen referencia al padre perdido) o su sano interés en incorporar sonidos diversos, del hip hop sureño al dubstep y lo que surja. Acaba de publicar la mixtape 'Ghetto apostol', con una intro de surrealista leyenda: "Cuando estés estresadini piensa en Laura Pausini/ Tómate un ratini, hazte unos tortellini".

3. Ludovico Einaudi

· Palau Sant Jordi, martes 16, 20.30 h.

El pianista italiano se estrena en el Palau Sant Jordi con una gira específicamente diseñada para grandes recintos. Las composiciones del álbum 'The Summer portraits' (2025) y clásicos de bandas sonoras como 'Nomadland' (2020) o 'El padre' (2021) adquieren otra dimensión gracias a los arreglos flotantes (a base de guitarras, teclados y electrónica) creados por Einaudi con su hijo Leo. Al músico lo acompaña un conjunto de nada menos que once músicos, su banda habitual más una sección de cuerdas.

4. Mike D

· La (2) de Apolo, martes 16, 19.00 h.

Tras el fallecimiento, hace ahora catorce años, de Adam Yauch (alias MCA), el legendario grupo (no solo) hip hop Beastie Boys desapareció instantáneamente: los miembros restantes, Adam Horovitz (alias Ad-Rock) y Michael Diamond (alias Mike D), no se plantearon ni por un momento seguir adelante con el proyecto sin su amigo. Ahora, Mike D ha encontrado las fuerzas para iniciar carrera en solitario, y hacerlo, además, con todo el delirio e imaginación que caracterizaban al trío. En este concierto sonará el nuevo single 'Switch up', pero no faltarán los grandes 'oldies', claro, según prometen los promotores.

5. Víctor Manuel

· Palau de la Música Catalana, martes 16, 21.00 h.

El veterano cantautor asturiano visita el Palau para presentar 'Solo a solas conmigo', nuevo álbum a medio camino entre la crítica del paisaje político-social (desencantada, que no enteramente apática) y el apunte biográfico sentimental. Pero en la gira de igual nombre no faltan, en principio, himnos generacionales como 'Soy un corazón tendido al sol', 'Nada sabe tan dulce como su boca' o 'Pienso en ti'. En el marco del Suite Music Festival.

6. Clotilde Fest

· Palau Robert, del 18 de junio al 9 de julio

Cuatro jueves consecutivos, de 20.00 a 22.30 h., el Palau Robert acoge esta cita gratuita con el pop catalán (o en catalán) más emergente. El día 18 actuarán la artista pop mallorquina Maria Jaume, con nuevo disco entre lo folclórico y lo contemporáneo ('Sant Domingo forever') debajo del brazo, y Mama Dousha, el alias de pop urbano de Bruno de Fabriziis. Una semana después, tomarán el escenario la valenciana Naina, que colabora con Figa Flawas o La Fúmiga en su primer disco, y Max Navarro, conocido por su paso por 'Operación triunfo' en 2025.

7. Kany García

· Palau Sant Jordi, jueves 18, 20.30 h.

La cantautora puertorriqueña, que ya lleva coleccionados hasta siete Grammy Latinos, debuta en el Sant Jordi con la gira de 'Puerta abierta' (2026), muy bien recibido nuevo álbum con base conceptual y espiritual en las raíces. Una nueva transparencia (como ya indica el título del disco) marca un repertorio que alcanza su punto, quizás, más esperanzado con 'Amor bonito', colaboración con el venerable Juan Luis Guerra. Entre los grandes éxitos que recupera en el directo, por supuesto, 'Te lo agradezco' y 'Confieso'.

8. Sónar

· Fira Gran Via, del 18 al 20 de junio

Año de cambios para el histórico festival electrónico: esta es su primera edición capitaneada por el emprendedor belga François Jozic y la primera que se celebra íntegramente, con diez (el jueves) y catorce horas ininterrumpidas de programación (el viernes y el sábado), en la Fira Gran Via de L'Hospitalet. Entre las presencias más atractivas, Daniel Avery, Boys Noize, Cabaret Voltaire, Charlotte de Witte (con su recién estrenado nuevo espectáculo 'The resistance'), Nia Archives, The Prodigy, SBTRKT o Skepta.

9. Chris Isaak

· Paral·lel 62, sábado 27, 21.00 h.

Dos años de su aplaudido paso por Cap Roig, el cantante californiano regresa a nuestras tierras para una velada algo más íntima. Acompañado por su banda Silvertone (como tituló aquel gran primer disco de 1985), repasará los grandes hitos de su larga carrera, como la versionada sin cesar durante décadas 'Wicked game', incluida en la película 'Corazón salvaje', de David Lynch, o 'Baby did a bad thing', convertida en gran exito tras su aparición en 'Eyes wide shut', de Stanley Kubrick.

10. Alejandro Sanz

· RCDE Stadium de Cornellà, sábado 27, 22.00 h.

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El astro madrileño regresa al RCDE Stadium con la gira del epé '¿Y ahora qué?' (2025), del que en noviembre lanzó versión extendida. Una apuesta firme, sorprendente, por el minimalismo sonoro, en claro contraste con las producciones sobrecargadas que podía lucir en otros tiempos. Y una mano extendida a generaciones más jóvenes de artistas; véanse esas colaboraciones con Rels B, Manuel Turizo o Elena Rose. Los fans más nostálgicos no deben sufrir: 'Amiga mía' continúa en el 'setlist'.