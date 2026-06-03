Llegan a Barcelona las fiestas medievales: clubes con techno gregoriano

Prepárate un éxtasis que ni el de Santa Teresa. Después del 'boom' de las fiestas ochenteras, ahora llegan los 'revival' musicales del siglo XII. Es una moda en auge: echarse unos bailes al ritmo de cantos gregorianos. Desde los de “Benedicto Equis Uve Palito” que no se veía a nadie darlo todo con tanto fervor religioso. Aunque aquí la fe no es la protagonista. El techno medieval o gregoriano tiene como misión ofrecer experiencias culturales (o de petardeo, según quién lo predique). No son los primeros nostálgicos en llevar el aguilucho, aunque aquí sí que será homenajeando el escudo de armas de los Reyes Católicos.

Apunta, la próxima fecha será este viernes. La Medieval Party, se llama. Un evento pionero ambientado en mundos del medievo y de fantasía a lo Tolkien. Habrá música de géneros tradicionales −como folk, rock o metal− que se intercalará con techno medieval e, incluso, con un género musical nacido de un meme, el ‘bardcore’, un anacronismo como la banda sonora de 'Bridgerton', pero retrocediendo el reloj unos siglos atrás: aquí se versionan canciones de los 2000 como si fuesen interpretadas por juglares del siglo X. Imagínate ‘Hips don’t lie’ de Shakira, pero tocado con laúdes, violas y percusión de taberna.

'DJs' vestidos a lo medieval en la 'demo' que hicieron en Atomic Pixel Party. / Andres Entralla

Lo organizan desde La Forja Club, una nueva propuesta de ocio nocturno −fundada hace un mes− centrada en la temática medieval y de fantasía. “Trovadores del discotequeo”, se definen. Surgen a raíz de la Atomic Pixel Party, fiesta anime que ya tanteó el terreno montando ediciones especiales alejándose del mundo nipón y atrayendo a los fans de Tolkien. Sí, fue un exitazo y por eso decidieron escindirse como entidad paralela.

La de este viernes será la primera edición. Una fiesta nocturna (hasta las 6 h de la mañana) que, por supuesto, tendrá lugar en el Merlín (Diputació, 233), “la estética de castillo neón de la sala hace que este sea el lugar perfecto para la fiesta”, aseguran los organizadores. Para acabar de ambientar el asunto, piden a sus asistentes que vayan con atuendos medievales, aunque la peste negra puedes dejarla en casa. Desde su anuncio, las entradas han volado: ya han agotado los dos primeros tramos de precios. “Se prevé una alta asistencia”, advierten a los que todavía no han reservado.

Asistentes con atuendo de fantasía la fiesta medieval de Atomic Pixel Party. / La Forja Club

Pero no son los únicos que han empezado a darle bombo a este género fusión. En Catalunya está el dúo Gregotechno, que empezaron en 2022 a mezclar techno con canto gregoriano. Sonidos de tecnología punta con textos e interpretaciones medievales. Eso sí, ellos lo hacen con un proyecto curado y artístico, centrado en el arte y no en el petardeo. Llevan varias giras a sus espaldas con muchísimo tirón. Su última actuación en Barcelona fue en la Nit dels Museus, durante la cual se proclamaron como grandes protagonistas: llenaron la Sala Oval del MNAC con 17.000 personas dándolo todo al ritmo de su mezcolanza monástica y discotequera.

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Público del concierto de Gregotechno en la Sala Oval del MNAC. / Marina Castillón / MNAC

En los últimos años han pasado por otras salas prestigiosas de Barcelona, como Apolo, y ahora mismo están enfrascados en un tour europeo que cruzará desde la Toscana hasta Cartagena. En Catalunya, este verano volverán a tocar en Barcelona y en L'Escala, en el instagrameable Festival Portalblau, en primera línea de playa. Sí, muchísimo metraje para tus redes.