Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Primavera Sound

El gran festival del Fòrum

The Cure, The xx, Doja Cat, Massive Attack o Gorillaz son algunos de los nombres que componen el cartel del Primavera Sound de 2026, que llega esta semana al Fòrum. Como es habitual, los conciertos no se limitarán a los escenarios del Fòrum sino que estarán paralelamente a lo largo de la semana en diversas salas de Barcelona con el Primavera a la ciutat.

Cuándo: del 1 al 7 de junio.

The Champions Cheesecake

El festival del pastel de queso

"El festival más cremoso del año". Así anuncian que The Champions Cheesecake llega a Cornellà. Un evento donde el protagonista es el pastel de queso en todas sus variedades, desde el clásico hasta bañados en 'toppings' virales. Diez días consagrados a uno de los postres más queridos en redes.

Dónde: RCDE Stadium (avenida del Baix Llobregat, 100).

Cuándo: del 4 al 14 de junio.

La festa de la Beckett

10 años en el Poblenou

La sala Beckett celebra sus 10 años cortando la calle Pere IV con una gran fiesta que irá desde 12 del mediodía hasta la 1 de la mañana. 12 horas de conciertos, lecturas, charlas, un vermut musical, una paellada, una chocolatada y mucho más. Además, harán un 'spoiler' de lo que vendrá después del verano enseñando las obras que marcarán la temporada 2026/27.

Dónde: frente a la Sala Beckett (Pere IV, 228).

Cuándo: 5 de junio.

Semana de las Terrazas de los Hoteles de Barcelona

Redescubre las terrazas más selectas

Vuelve la Semana de las Terrazas de los hoteles de Barcelona, el certamen que abre a la ciudadanía las terrazas más selectas de Barcelona. Más de 120 actividades en ‘rooftops’ exclusivos. Espacios de lujo con vistas de infarto y decenas de actividades culturales y propuestas gastronómicas. Y sí, acceso libre y gratuito.

Cuándo: hasta el 7 de junio.

Natación sincronizada en el 'rooftop' del Ohla Barcelona. / Semana de las Terrazas de los Hoteles de Barcelona

La Promesa

Una comedia sobre la generación X

Cinco amigos se reencuentran en una fiesta 'revival' de los 90 cuando, de golpe, la anfitriona les dice que los ha envenenado a todos. Un giro pasado de vueltas que tiene poco de 'thriller', sino más bien de comedia. Así es 'La Promesa', una crítica al cinismo, la superficialidad y la sociedad actual acompañada de un viaje nostálgico a los 90, cargada de referencias de la época pensadas especialmente para la generación X.

Dónde: Teatre Borràs (plaza Urquinaona, 9).

Cuándo: hasta el 18 de junio.

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 21 de junio.

Recapturant la Barceloneta

Viaja a una Barcelona que ya no existe

¿Conoces Recapturant? Es el proyecto fotográfico que contrapone dos fotografías de Barcelona, tomadas desde el mismo lugar exacto, pero con décadas de diferencia, para apreciar el paso del tiempo de forma muy visual. Ahora, además de colgar sus creaciones en su perfil de Instagram, también estarán expuestas en la exposición 'Recapturant la Barceloneta', con doce recapturas del barrio.

Dónde: Casa de la Barceloneta 1761 (Sant Carles, 6).

Cuándo: hasta el 27 de junio.

Una de las recapturas de la colección de 'Recapturant la Barceloneta'. / Recapturant

Japanimerama

Ciclo de animación de la Filmoteca

El ciclo Japanimerama entra en su recta final. Organizado por el Manga Barcelona, propone un viaje al corazón del anime con una selección de clásicos de animación japonesa. En este último mes se proyectarán títulos como 'Ghost in the shell' o 'Mi vecino Totoro', entre otros éxitos de taquilla y crítica.

Dónde: Filmoteca de Catalunya (plaza Salvador Seguí, 1-9).

Cuándo: hasta el 28 de junio.

Permagel

El 'best-seller' de Eva Baltasar sobre el escenario

'Permagel', el primer libro de la trilogía de Eva Baltasar que tantos ejemplares vende cada Sant Jordi, explora con humor negro, cinismo y honestidad brutal temas que van desde el suicidio hasta el deseo lésbico. Ahora, está en Barcelona en formato teatral. Una adaptación a cargo de la multipremiada Victoria Szpunberg y coproducida por Dagoll Dagom y Barc.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 28 de junio.

La actriz Maria Rodríguez Soto durante el pase de 'Permagel' en el Espai Texas. / Nico Tomás / ACN

Seny i rauxa

Un viaje a la arquitectura catalana

Nuevo 'must' para Instagram: la exposición 'Seny i rauxa', una muestra cronológica de la arquitectura catalana cuyos motivos rojos son altamente fotografiables. Un viaje a través de la historia de Catalunya y sus edificios que promete convertirse en una de las exposiciones del verano.

Dónde: DHub Barcelona (plaza Glòries Catalanes, 38).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

'Seny i rauxa. Notícia de l'arquitectura catalana', en el Disseny Hub Barcelona (DHub). / Alejandro Garcia / EFE

Balloon Story

600.000 globos

Alerta para los fans de lo inmersivo: llega a Barcelona Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto inmersivo con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Piscina de bolas en una selva hinchable en Ballon Story. / Pau Gracià / EPC

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Juan Marsé (Murtra, 135).

Cuándo: hasta el 10 de julio.

Material Sensible

Fotografía contra el abuso sexual

Los abusos sexuales en la infancia afectan a uno de cada cinco niños. Una realidad muy silenciada de la que quiere hablar la exposición 'Material sensible'. En total, ocho mujeres víctimas de los abusos sexuales son las protagonistas de la exposición de 2026, la quinta edición.

Dónde: Centre Cultural La Casa Elizalde (València, 302).

Cuándo: hasta el 18 de julio.

Nuevo Teatre Raval

Inauguración cultural

Vuelve el Teatre Raval, espacio cultural centenario que, tras una reforma integral, reabre sus puertas con un nuevo planteamiento: una sala principal con capacidad para casi 200 personas y una sala polivalente con un bar gestionado por el equipo del Riquiño (Parlament, 15). La nueva temporada la inaugura 'Federico García', un espectáculo sobre la vida y obra de Lorca, exitazo estrenado hace diez años en el Grec.

Dónde: Teatre Raval (Sant Antoni Abad, 12).

Cuándo: hasta el 26 de julio.

Una de las escenas de 'Federico García', la obra inaugural de la nueva etapa del Teatre Raval. / Archivo

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Steve McCurry. Icons

Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona

Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Steve McCurry en el Palau Martorell de Barcelona, en la retrospectiva dedicada a su carrera. / JORDI COTRINA / EPC

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Obra de A.A.Murakami en la exposición 'El asalto de la ilusión'. / Jordi Play

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).