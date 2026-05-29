Así es el hotel especializado en cabañas de madera con jacuzzi y piscinas climatizadas en bosques catalanes

Aquí tienes la escapada perfecta para los que quieren ir de camping sin pelearse con mosquitos. Experiencias de lujo en plena naturaleza. Duerme en una cabaña forestal con un jacuzzi en la terraza. Así, hasta Tamara Falcó se proclamaría montañera. “Es una habitación de hotel 5 estrellas en medio del bosque”, promete Alex López que, junto a Alfons Nogareda, son los socios del proyecto Cabanyes entre Valls, especializados en escapadas prémium.

En total tienen 10 cabañas ─siete con jacuzzi, dos con piscina privada y climatizada y una más familiar, aunque sin piscina ni jacuzzi─, y todas con el sello VIP. Privacidad, desconexión e intimidad. “Sentirás que estás solo en el bosque”, prometen. Por supuesto, también vienen incluidos el resto de los servicios necesarios para hacer la estancia fácil hasta al más consumado dominguero: todas las habitaciones tienen calefacción, aire acondicionado, baños modernos y, además, hay restaurante con chef y productos kilómetro 0 (ojo, si no quieres salir de la casa, te suben la comida con cuerdas a tu cabaña).

Cabaña entre los bosques de la Garrotxa. / Cabanyes entre valls

Los alojamientos están todos ubicados en la Vall de Bianya, en la Garrotxa, zona volcánica con cielos nocturnos despejados (perfectos para ver estrellas en plena temporada de avistamientos) y que cuenta con rutas de todos los niveles y, por lo tanto, uno de los puntos favoritos de Catalunya para los senderistas, tanto profesionales como novatos. Así que puedes escoger, o hacer excursión de día y pasar la noche en la cabaña, o directamente apostar por no moverte de la habitación y quedarte todo el fin de semana bañándote con las vistas del valle.

Vista nocturna de una de las cabañas, con una panorámica del valle al anochecer. / Cabanyes entre Valls

El proyecto empezó en 2019. Todo surgió porque Alex, con 25 años, fue diagnosticado de cáncer. Tras recuperarse, decidió cambiar radicalmente su vida: dejar de estar encadenado a un escritorio y apostar por algo más natural. Mientras buscaba inspiración, vio que había lista de espera de un año para hospedarse en las Cabanes als arbres de Sant Hilari ─primer proyecto de la península en ofrecer un hotel exclusivo suspendido sobre árboles─, así que decidió fundar su propio hotel rural. El éxito fue inmediato, especialmente entre los que buscaban escapadas románticas. De las dos cabañas iniciales, pasaron rápidamente a la flota de diez actuales.

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Interior de una de las cabañas durante una nevada invernal. / Cabanyes entre Valls

Más allá del lujo, otro de los principales pilares de Cabanyes entre Valls es que se trata de turismo consciente y responsable. Todas las cabañas de madera están hechas por empresas locales catalanas que les podían garantizar que usaban materiales ecológicos, sostenibles y sin impacto medioambiental. “De hecho, justo hace dos semanas hemos conseguido la certificación Passivhaus [que reconoce la máxima eficiencia energética], el primer alojamiento turístico de Catalunya en lograrlo”, sacan pecho. Escapadas kilómetro cero y con impacto ambiental cero.