Un fenómeno en Netflix: dónde aprender lucha libre en Barcelona

Aquí te enseñan a noquear a mastodontes en menos de lo que se tarda en decir “KO”. Un golpe seco de antebrazo y acaban desplomados en el ring con pirueta peliculera. “Todos podemos luchar contra todos”, te garantiza tu contrincante sacando músculo XL. Y te vienes arriba, pero de verdad. En cuanto te descuidas, te carga a hombros como un saco de patatas. Descubrirás –ya tarde- que en esta asociación de Barcelona tienen tendencia a arrojar a la gente por los aires.

Abril de la Plata pone en apuros a Lucio. / Ferran Nadeu / EPC

Esto es lucha libre, Pro Wrestling, el Pressing Catch de los 90. “Entretenimiento deportivo”, lo llaman. “Deporte-espectáculo”. “Los que se pegan de mentira”, les suelen decir. “¿El teatro y el cine es de mentira?”, replican ellos. Se ha convertido en un culebrón deportivo –comparan- a la altura de 'Dinastía'. Hay guiones de telenovela, buenos y malos, peleas de ficción que llenan estadios. El año pasado empezaron a emitirse en directo por Netflix.

Detrás hay un fenómeno mundial: la WWE (World Wrestling Entertainment). Es la mayor empresa de lucha libre profesional, la que sienta a estrellas de Hollywood en sus asientos VIP. Hoy reunirá a sus superestrellas en Badalona, primera parada de su gira europea. Vuelve al Olimpic Arena el mítico ‘Friday Night SmackDown’ (Netflix, 20 h). El año pasado estuvo en primera fila parte de la plantilla del Barça.

"Es una locura"

Semana grande para el Wrestling de Barcelona. Las asociaciones locales han añadido un par de ‘shows’ el sábado para redondear el macroevento internacional. “Es una locura”, asegura Julia Llama, presidenta de Lucha Libre Rebelión (Castillejos, 224). Hoy tendrán a algunos de sus luchadores haciendo de extras en Badalona con las superestrellas. “El año pasado -recuerda aún con emoción- tuvimos la suerte de que vinieran a nuestro ‘show’ luchadores de la WWE -resopla-. Es como si en un partido de fútbol pequeño aparece Messi”. La visita sorpresa quedó plasmada en el documental que estaban rodando: 'Esto es lucha'.

Quizá sea ficción, pero los golpes suenan igual. Duelen igual. “Te acostumbras a vivir con el dolor”, se encoge de hombros Albert Moreno, Lacayo Sureño en el ring. “Esto es como correr una maratón en 20 minutos”, compara. “Para bajar la adrenalina necesitas al menos un par de días”.

Lacayo Sureño, Abril de la Plata y Lucio posan en el ring de Lucha Libre Rebelión. / Ferran Nadeu / EPC

“Para mí es un arte”, añade Lucio. Le das la razón sin pestañear. Es el villano que te acaba de subir por los aires en el ring. “Yo lo relaciono con una telenovela donde contamos una historia –compara él- . La diferencia es que en las telenovelas se arreglan las cosas hablando y nosotros las arreglamos encima del ring”.

“Está en la infancia de todos nosotros”, justifica la presidenta de la asociación. Ella tiene 26 años, pilló el segundo ‘boom’, con Rey Mysterio y Triple H en Cuatro (2006-2010). Los más ‘boomers’ recuerdan a Hulk Hogan, esa torre rubio platino de dos metros con bigote herradura que se pavoneaba en los años 90 porTelecinco. “Ahora con Netflix sí que vuelve a haber un poco de repunte otra vez”, sonríe Julia.

Organizan ‘show’ un sábado al mes, lucha libre clásica y hasta en formato cabaret. Son 60 en la asociación, 8 mujeres. No son muchas, no, pero cada vez hay más, dicen. “El último año hemos tenido más chicas de las que he visto yo en muchísimo tiempo”, asegura Abril de la Plata, una de las luchadoras del club. “Hacemos talleres de conciencia de género cada dos meses”, añade Albert.

La escuela más veterana de Barcelona

“Puede ser luchador quien quiera”, insisten desde Resist Pro Wrestling. No hace falta medir dos metros. No hay edad límite. “Hulk Hogan tenía 40 años cuando luchaba en los 90”, animan. Esta es la escuela de wrestling más veterana de Barcelona. Abrió en 2015. En enero se mudaron a Sant Andreu (Caracas, 4 Bis). Son 75 socios, 60 de ellos alumnos. Organizan dos ‘shows’ al mes con público y un tercero en la academia: Dark Show, lo llaman. El de este sábado en el Espai Jove Les Basses es gratis, aprovechando el tirón de la visita de la WWE.

“Requiere una parte atlética –detalla Genís Mas, el villano Gin West en el ring-, pero básicamente esto lo vivimos como un arte”. Son luchas guionizadas entre héroes y villanos. “Face” y “heel”, se llaman. Cada luchador elige un bando, como si vivieran en 'Star wars'. La diferencia es que aquí todos ganan, aunque pierdan.

Noticias relacionadas

¿Barcelona es la meca de la lucha libre en España? “Para nosotros sí –responde Marc-, pero es comprensible que haya debate. Tienes a La Triple W en Madrid que lleva haciendo eventos desde 2011 y de donde han salido los dos luchadores españoles que ahora están en WWE (Axiom/A-Kid y Romeo Moreno/Zozaya)”. Pero "nuestros eventos -puntualiza- son los que más espectadores atraen de media”. Y “estamos colaborando con las principales empresas independientes de Europa –da más razones--, consiguiendo mandar a luchadores a combatir en distintos países para que tengan un futuro próspero en este mundillo”.