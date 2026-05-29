Sala boutique
Barcelona estrena su primer cine prémium: butacas reclinables y comida gourmet
¿Eres de los que se duermen al darle al ‘play’? Pues tómate un café antes de venir, porque esta promete ser la sala de cine más cómoda. Las ocho salas del Mooby Gran Sarrià se transforman en una experiencia VIP
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Da igual que vayas a ver el documental de Dulceida o la última de ‘Sharknado’. Aquí cualquier película se lleva las cinco estrellas, aunque sea por la experiencia. Es la nueva propuesta de los cines Mooby, el Mooby Sarrià Club. “El cine más exclusivo”, prometen. Experiencias premium en salas boutique con programación selecta y servicios de alta gama. Una apuesta de ocio que triunfa en EEUU y Europa y que ahora llega a Barcelona.
Abrió sus puertas la semana pasada después de la rápida renovación del Mooby Gran Sarrià (ronda del General Mitre, 38-44). ¿El objetivo? Convertir el ir al cine en experiencias únicas. Es lo que se lleva ahora. Según apuntaba el mes pasado un estudio de la revista 'Variety', más del 80% de ‘millennials’ y ‘centennials’ van al cine mensualmente. También aseguraba el Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos (SAG-AFTRA) que, después de la pandemia, a los jóvenes no solo les interesa ver películas, sino también vivirlas, y por eso prefieren ir al cine en vez de hacer 'stream' desde casa. Sí, de ahí que se hiciera tan viral el anuncio de Nicole Kidman paseando por una sala de cine como si fuesen los campos de 'Gladiator'.
El nuevo Mooby Sarrià Club está compuesto por las ocho salas originales del cine, aunque ahora transformadas integralmente. Se han reducido butacas (entre 30 y 80, dependiendo de la sala), pero se ha aumentado su calidad: ahora son motorizadas, reclinables, con reposapiés y con más espacio entre filas. Comodidad garantizada, así que tómate un café antes de ir si eres de los que se duermen al darle al ‘play’. Otra novedad es que bar se transforma en un nuevo espacio, el “première lounge”, con una oferta gastronómica gourmet. Jubila las palomitas, ahora se pide a la carta.
Como es tradición en Mooby, la versión original seguirá teniendo mucha importancia en su cartelera. Aproxidamente, un 50% de las sesiones serán en VOSE, añaden. En su cartelera también convivirán, junto a los estrenos, reposiciones de clásicos y retransmisiones de ópera y ballet. Las entradas, por supuesto, también suben: a 11 euros de lunes a jueves y a 13 euros de viernes a domingo y festivos. Precios prémium para un plan prémium.
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