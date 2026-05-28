Desde jardines secretos hasta piscinas: estos son los mejores interiores de ‘illa’ de Barcelona

Si Cerdà pudiera ver cómo quedó su propuesta de cuadrilla verde para el Eixample le daría un infarto que ni a Hacienda al ver que le salía a devolver a Shakira. Lo que en teoría tenía que ser un montón de islas de casas con interiores verdes, quedó en algo mucho más gris y densificado. Eso sí, se está intentando reparar el daño hecho a la ciudad. Tanto por parte del ayuntamiento como por iniciativas privadas, los interiores de ‘illa’ son el ‘place to be’. Cada vez hay más que se han recuperado para ofrecer todo tipo de planes. Apunta: los que hay que tienen desde piscinas hasta pistas de pádel.

1. Una piscina en el Eixample

Báñate entre fachadas

Ya ha aterrizado la primera ola de calor. Hemos pasado de llegar mojados a casa por los chubascos a hacerlo por el sudor. ¿Cómo rehuir los 26 grados? A grandes males, grandes remedios. Y no pienses en hacer un Sabrina y despechugarte por la calle para aguantar el bochorno. Quédate en remojo en una piscina. Sí, hay interiores de ‘illa’ donde echarse unos largos.

Piscina en el interior de 'illa' del H10 Metropolitan, en rambla Catalunya. / H10 Hotels

Primera parada, el H10 Metropolitan (Rambla de Catalunya, 7). Este hotel cuenta con dos piscinas, una en la terraza y otra en su patio interior. Esta última, la más única: rodeada de vegetación, tumbonas y las fachadas posteriores de los edificios del Eixample. Una experiencia ‘vip’ y prácticamente única en la ciudad. Otro lugar donde vivir esta misma fórmula contra el calor es City Oasis Apartments (Provença, 203). Como dice el nombre, se trata de un oasis en la jungla de asfalto: su interior de ‘illa’ está poblado de palmeras y otras plantas tropicales que dan sombra y privacidad a su piscina. Te sentirás como en Bali sin salir del Eixample.

Eso sí, ambas piscinas son para uso de los huéspedes del hotel, así que, si quieres pasarte el día con un cóctel en la mano y los pies en el agua, tendrás que hacer el ‘check in’. Aprovecha la oportunidad: las escapadas dentro de la ciudad son una tendencia en auge en Instagram. Vamos, irte de hotel en la ciudad donde vives. Vacaciones de lujo ‘low-cost’, ya que lo que te ahorras en vuelos para cruzar el Atlántico, te lo gastas en un buen hotel. Ya sabes cómo pasarte un fin de semana de desconexión en la piscina.

Piscina en el patio interior de City Oasis Apartments. / Anna Pardo

Fuera del Eixample −y, por lo tanto, de su icónica cuadrilla− está el CEM Bac de Roda (rambla de Guipúscoa, 25). Aquí también se esconde una piscina entre cuatro bloques de edificios. Un patio interior donde podrás pasarte el día echándote al agua (y, por supuesto, con precios más asequibles que una estancia en un hotel).

2. ¿Campo de golf o de pádel?

Deportes urbanos

En estos interiores de ‘illa’ se suda la gota gorda, y no solo por la subida en los termómetros. Aquí, en vez de parques o piscinas hay redes, balones y muchas endorfinas. Patios secretos donde seguro que no te encuentras a Terelu. Están íntegramente dedicados al deporte. Desde pádel hasta golf, hay canchas para todos los gustos.

Golf en corazón de "illa" en Barcelona. / Depique Academy

En Sarrià está la academia de golf Depique (Travessera de Gràcia, 72). Sus hoyos están rodeados de fachadas posteriores. Son las únicas pistas ubicadas en un patio de 'illa' barcelonés, aunque no las únicas urbanas. En la Vila Olímpica, el Nova Icària Esport & Fit (avenida Icària, 167) ha llenado una cuadrícula de deporte. Tienen una zona de golf donde practicar tu ‘swing’ y también siete pistas de pádel en el mismo espacio, entre la avenida de Bogatell y las calles Àlaba i Arquitecte Sert.

Si buscas más pádel, también tienes en Sant Martí. El Espronceda 281 Club Social i Pàdel (Espronceda, 281) ha ocupado el patio interior de esta manzana con pistas donde se rinde culto a las raquetas. Un club social deportivo con opciones de pádel ‘indoor’ y ‘outdoor’ perfecto para darle rienda al deporte de moda de Barcelona.

Deporte en la zona de calistenia, situada en el solárium del Aiguajoc, en Sant Antoni. / Aiguajoc

Por último, en Sant Antoni está Aiguajoc (Comte Borrell, 21-33), cuyo interior de ‘illa’ lo han transformado en una zona de entrenamiento dedicada a la calistenia. Vamos, levantar ruedas, pesas, escalar cuerdas, barras y más proezas que te convalidan el título de MacGyver. Cursillo exprés para llegar a tiempo de la operación bikini. Ponte crema solar, eso sí.

3. Jardines secretos

Vegetación entre calles

Cruzas una puerta y te encuentras con un bosque escondido. Es otra tendencia en los interiores de ‘illa’: los jardines secretos. Patios a prueba de ‘wow’. En Barcelona se cuentan en docenas. Uno de los más famosos, y con muchísimo tirón tiktokero es Alice Secret Garden (Pau Claris, 90), una cafetería en cuya trastienda se oculta un jardín inspirado en la fantasía de ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

Mesas escondidas entre la vegetación de Alice Secret Garden, ubicado en un interior de 'illa'. / Alice Secret Garden

Otra recomendación muy viral, el interior de ‘illa’ que alberga un pasadizo oculto. Suena a Cluedo o a libro de Agatha Christie, y por eso hay tantos que se animan a descubrirlo móvil en mano. Se trata del caminito vegetal que conecta la tienda Guess (paseo de Gràcia, 63) con el Salón Toro (Passatge de Domingo, 2). Un pequeño remanso de paz con palmeras, mesas con cojines, pajaritos cantando y rincones donde echarte ‘selfies’ allá donde mires.

La lista no acaba aquí. Más bares y restaurantes con jardín secreto: La Fuga (Consell de Cent, 350), Fragments Cafè (plaza Concòrdia, 12), Solomillo (Mallorca, 251), Alma (Mallorca, 271), Bar El Jardí (Hospital, 56), Torre Rosa (Francesc Tàrrega, 22), Antic Teatre (Verdaguer i Callís, 12), Les Filles Cafè (Minerva, 2), e incluso el famoso jardín de Barcelona donde se obran milagros dignos de Jesús: en La Barcelonesa (paseo de Sant Joan, 77), la fuente no suelta agua suelta, sino tinto de verano.

Karel Schroder, uno de los tres socios de La Barcelonesa, llena un porrón en su fuente de tinto de verano. / Ferran Nadeu / EPC

Estos jardines no solo se esconden en bares y restaurantes. Shh. Que no te oigan muy alto. También los tienes en librerías, como Laie (Pau Claris, 85), La Central del Raval (Elisabets 6) o Llibreria Finestres (Diputació, 249). O en ‘hubs’ culturales, como la Fábrica Lehman (Consell de Cent, 159), el CC Can Déu (plaza Concòrdia, 13) o el Hub Social Barcelona (Girona, 34). Último jardín secreto, el del Teatre més Petit del Món (Encarnació, 25), la casa del pianista Luis de Arquer, que ha habilitado como sala de conciertos.

4. Interiores de ‘illa’ municipales

Jardines abiertos a todos

Más allá de las iniciativas privadas, los bares, las piscinas o las canchas deportivas, si algo abunda en los interiores de ‘illa’ son los jardines municipales, gracias al esfuerzo de las administraciones por recuperarlos y abrirlos al público. Mencionarlos todos es imposible, por supuesto. Pero hay algunos que destacan sobre el resto.

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Jardines del Rector Oliveras, con vistas al ábside de la basílica de la Puríssima Concepció. / CESC GIRALT / EPC

Por ejemplo, los de Clotilde Cerdà (Marina, 197), muy amplios y con arte urbano hecho con mosaicos y azulejos. O los de la Torre de les Aigües (Roger de Llúria, 56), que, aunque ya no funcionen como espacio de baños, siguen valiendo la pena por ver el vestigio industrial que le da nombre. Y también déjate ver en el jardín de naranjos del Rector Oliveras (pasaje Rector Oliveras, 10), un interior de ‘illa’ en el ábside de la basílica de la Puríssima Concepció (Roger de Llúria, 70). Sí, vistas increíbles.