La tienda del paseo de Gràcia con un patio escondido de postal: “Puedes olvidar que estás en Barcelona”

Es un secreto viral a voces. Hace años que es destino de peregrinaje ‘influencer’. “Un oasis oculto en el centro de Barcelona”, repiten los tiktokeros como una mantra. Remanso de paz instagrameable a pie del paseo de Gràcia. Lo destapó hace años un vídeo en TikTok: una chica atravesaba una tienda y –¡chas!- aparecía de golpe un jardín de postal con palmeras. Teletransporte exprés de película. Era de esperar la avalancha de curiosos con móvil. Han llegado a venir en grupos, incluso familias con hijos. Hay quien se trae el ‘tupper’ para comer, resopla el encargado, Wilson Pérez.

El jardín secreto conecta la tienda Guess y el Salón Toro. / Ferran Nadeu / EPC

Está en la tienda Guess de paseo de Gràcia, 63. Hay que atravesar el local, pararse delante de alguna percha por cortesía. Las dependientas ya están acostumbradas al trajín con móvil. La puerta del fondo da acceso a un oasis con palmeras, mesitas con cojines que invitan a sentarse a coger aire y pajaritos cantando. Solo falta Blancanieves buscando a los 7 enanitos.

“Es un espacio mágico en el centro”, resume Kelvin Liscano. Él trabaja al otro lado del jardín, en el Salón Toro (Passatge de Domingo, 2). Este es el pasadizo oculto en formato selva que conecta los dos locales. “Puedes olvidar que estás en Barcelona”, promete. Trae loción tropical antimosquitos, eso sí.

Tiendas con toboganes

No es la única tienda con sorpresa en Barcelona. El Massimo Dutti de paseo de Gràcia, 96 esconde otro patio para posturear. “Una terraza con vistas a La Pedrera gratis”, incitan por TikTok. Hay que subir al segundo piso. Abres la puerta y te encuentras con un vergel con vistas a la parte posterior de la Casa Milà.

De compras te puedes encontrar hasta tiendas con toboganes. El del Sephora de Pelai, 13 es un clásico. “Hay gente que viene específicamente por él”, sonríe la dependienta de la entrada. En el Desigual de plaza de Catalunya, 9 también se escuchan grititos de montaña rusa con perchas de fondo. Su tobogán conecta la entreplanta con la planta baja: 10 metros de largo, casi 5 de altura. Suele haber minicola.

Patio con fuente de vino

A estas alturas virales, ya hay patios que esconden hasta fuentes de vino. Esta es la fuente de los milagros de La Barcelonesa (paseo de Sant Joan, 77). Es el jardín del Edén en versión viral. Tiene todo lo que un ‘influencer’ puede desear: jardín secreto, cocina casera y una fuente de la que sale tinto de verano infinito, ¡¡¡aleluya!!!

Ana Sánchez

Otro patio inesperado con efecto ‘wow’: “Nadie se lo espera”, asiente el director del Hotel Peninsular (Sant Pau, 34). Estás paseando por el Raval y de repente acabas en un patio de época verde pastel con 60 plantas colgantes. “El patio más viral de TikTok”. Se gana el título día a día con el sudor de los ‘influencers’. Se ven cascadas de potos hasta donde alcanza la vista. Mesas de mármol, suelos hidráulicos, techo acristalado, gente sin prisas. Por aquí se han paseado actores, artistas, 'celebrities'. Han hecho anuncios, pases de moda, alguna peli de Netflix.

Noticias relacionadas

El patio más viral de TikTok es el del Hotel Peninsular, oasis modernista con 60 plantas colgantes. / Elisenda Pons / EPC

En el Eixample se puede desaparecer en un patio parisino: la Fábrica Lehman (Consell de Cent, 159). Lo más parecido a un agujero de gusano espacio-temporal. El pasadizo da a un patio empedrado de aire irreal. Era una antigua fábrica de muñecas de porcelana. Ahí sigue intacta la chimenea de 25 metros donde se cocían. “Espacio creativo”, anuncia ahora un cartel en la entrada. Por aquí dentro campa mucho taller artesano, la editorial Comanegra, All Those preparando sus ‘food markets’. El olor a ahumado viene del Rooftop Smokehouse. Aquí tiene obrador y tienda. No te podrás marchar sin su adictiva mantequilla ahumada.