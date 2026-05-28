Desfile de alta costura para perros en Barcelona

Ojo, que aquí los perros se pueden poner muy flamencos. De alta costura, eso sí. Dos galgos italianos le echan sentimiento al ladrar mientras menean un vestido de volantes de lunares. Al lado se pasea una dálmata con bata de cola sin pinta de tener que preocuparse de ninguna Cruella de Disney. Se ven caniches con camisas de seda y un australian cobberdog con mono denim. Hay un spitz alemán con vestido brillibrilli bien ceñido que derretiría a cualquier portero de discoteca. Todos se van oliendo los traseros con nervios de estreno antes de pisar la alfombra roja. Este es el primer desfile a cuatro patas en el Hotel ME de Barcelona. Alta costura para perros. O sea, guau. Solo falta Pancho, el perro de la lotería, fumando un puro en la piscina.

Uno de los modelos perrunos posa sobre la alfombra roja. / MANU MITRU / EPC

Una docena de mascotas desfilaron el martes en el ‘rooftop’ del Hotel ME (Casp, 1). “La primera gran pasarela canina de alta costura celebrada en Barcelona”, proclamaron. Era el ‘show’ de lanzamiento en España de la firma canina Doggo Paradiso. Fiesta con ‘socialités’ humanas y, sobre todo, ‘influencers’ perrunos. La dálmata de la bata de cola –se llama Viena- es campeona nacional de belleza.

Se presentó mucho invitado peludo para ver sobre la alfombra roja la primera colección para perros de Anthony Sánchez. “Raw to couture’: colección cápsula del diseñador de alta costura para Doggo Paradiso. En agosto se presentará en Las Vegas. En breve harán la selección para vender en la web. Garantizan una colaboración anual.

Dos galgos italianos con vestidos de volantes posan con sus dueños tras el desfile. / MANU MITRU / EPC

“Ha sido un reto muy grande", compartió el diseñador tras el desfile. No es solo postureo ‘deluxe’, promete. “Es un lujo ponible. Funcional 100% -garantiza-. Hemos hecho una selección de tejidos naturales donde los perros se puedan sentir cómodos”. Ninguno ladró, no. Tampoco preguntó precios.

Anthony Sánchez, en la alfombra roja tras el desfile. / MANU MITRU / EPC

Alta costura contemporánea –resume Anthony – “concebida tanto para humanos como para perros”. Todos los modelos caninos iban con humanos a juego.

Uno de los perros de alta costura con su humana a juego. / MANU MITRU / EPC

Sastrería para mascotas

No es la primera ropa que provoca tanto guau. A estas alturas ‘dogfriendly’, las mascotas barcelonesas pueden ir hasta a una sastrería: Caninetto (Viladomat 57). Hace más de una década que venden “ropa y accesorios para perros urbanos”. Atienden a perros, sobre todo, pero también a gatos, hurones, conejos, cerdos vietnamitas, loros. “Funcionalidad ante todo y comodidad absoluta”, resume su filosofía Edgar Gil, uno de los socios, junto a Haritz Aramendi. ¿El futuro de la moda canina? “Materiales sostenibles –vaticinan ellos-, prendas funcionales, personalización, bienestar animal, y estética sofisticada. Integrar al perro dentro de un estilo de vida elegante y coherente –concluye-, no vestir al perro de humano”.

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Los medios confirmaron el “sorpasso” en 2023: por primera vez en la historia ya vivían más perros que niños en Barcelona. Ahora las mascotas empiezan a tener más variedad de ocio que sus humanos. Hay cafeterías con capuchinos perrunos, fiestas con cócteles en terrazas, estudios 'fitness' donde compartir esterilla con los peludos, hasta ‘dog matching’, citas rápidas para que las mascotas encuentren a su media naranja a lo dama y vagabundo.