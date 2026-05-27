Exquisito cine-concierto para niños este domingo en Barcelona

El mejor plan familiar para este domingo en Barcelona tiene un título: 'Petits tresors de butxaca' (CaixaForum, 16.00 h.), nuevo cine-concierto de Josep Maria Baldomà, alias Baldo, compositor barcelonés especializado en bandas sonoras para cine y tele, colaborador habitual del Animac de Lleida o actual pianista de la gira internacional de Luz Casal. Son seis cortos de animación, con un total de 49 minutos de duración, a los que Baldomà pone música y voces en directo ante la mirada habitualmente asombrada de los más pequeños. Se podrá ver en CaixaForum Barcelona por última vez este domingo y en otoño viajará a las sedes de Tarragona y Sevilla.

Muchos colores musicales

No es la primera colaboración de Baldomà con esta red de centros culturales: antes ya había participado en cine-conciertos con cortos de animación de Soyuzmultifilm (esa versión soviético-rusa de Disney) o cine mudo clásico de Buster Keaton y Lotte Reiniger. Pero sí que podría ser, nos asegura, "la más especial". Los cortos han sido elegidos no solo por su calidad, sino también por factores tan importantes como su potencial educativo y sus valores. Además, debían resultar inspiradores para el músico y poderse musicar en vivo de forma convincente.

"Uno de los cortos que se proyectan, ‘El somni d'en Manolito’, es una pieza maravillosa de la compañía Alla Kinda para la que ya hice la música original", nos explica Baldomà. "En este caso, adapto esa banda sonora que grabamos para poderla tocar en directo. Pero cada uno tiene su propio color musical y sus propios instrumentos, y por todos ello siento debilidad". La selección incluye, además, obras rusas, francesas y estadounidenses (véase el recomendable 'Vull que em tornin el barret', de Galen Fott, adaptación del primer libro del gran Jon Klassen como autor e ilustrador).

El proceso más habitual

Baldomà tiene la generosidad de adentrarnos en su proceso creativo. "Lo primero que hago es ver y analizar los cortos en silencio, eliminando por completo el sonido original. Escribo los diálogos y anoto ideas. Después memorizo todos los diálogos y las músicas para poder interpretarlo todo en directo. Pienso en todo momento en la historia que quiere contar la peli y cómo puedo ayudar aportando emociones de cosecha propia. Este proceso pasa por elegir bien la paleta tímbrica; qué instrumentos musicales sientan bien a la historia".

En esta sesión mezcla elementos musicales electrónicos, percusiones de mano y de juguete, o una máquina que le transforma la voz para poder caracterizar a los diferentes personajes. Su referente como doblador es Òscar Dalmau ("aunque con un acento leridano-barcelonés que acostumbra hacer gracia"), y como compositores, siempre tiene en mente a Ennio Morricone o Danny Elfman: palabras mayores.

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Antes de la proyección, Baldomà habla con los niños y niñas para explicarles qué elementos sonoros escucharán durante el cine-concierto. "Mola compartir estos conocimientos. Veo que tengo su atención, porque a todo el mundo le entusiasma el cine y la música, aunque muchas veces no se tenga conciencia de lo ligadas que están ambas artes. Cuando vemos una película, también la escuchamos: los diálogos, las piezas de música, los efectos diseñados expresamente… Quiero que los niños vean de cerca y en directo cómo funciona esa relación". En las últimas sesiones se han generado coloquios interesantes tras la proyección: niños y familiares hacen preguntas. "¡Se les ha despertado la curiosidad! Algunos chavales hasta piden la palabra para felicitarme por la música, lo que, claro, me emociona. Es flipante".