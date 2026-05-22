Ruta para conquistar a tu ligue primaveral: 12 lugares de Barcelona donde tener la primera cita

¿Harto de vestir santos? ¿Te cuesta más conseguir una segunda cita con un ligue que con el dermatólogo de la Seguridad Social? ¿Te dan envidia las hijas de Zapatero porque a tu puerta no pica ni la UDEF? Toca replantearse qué estás haciendo mal. Primero, déjate de ‘apps’ y pásate a los planes analógicos para ampliar tu círculo social. Segundo (e igual de importante), escoge muy bien dónde tienes la primera cita. En estos rincones causarás una buena impresión seguro.

Si tu idea de primera cita ideal es una copa y una charla larga, no escojas el primer bar cutre que aparezca en Google. Tira por algo con más personalidad. Por ejemplo, los chiringuitos urbanos. Apuestas sin pretensiones, al aire libre donde disfrutar del solecito, con público eminentemente local y con barras de copas, bocadillos y tapas (por si se os alarga la conversación hasta la cena).

Chiringuito Bar Parc Joan Miró. / Joan Mateu Parra

Batería de recomendaciones: en la cima de Vallcarca tienes La Dolors (Viaducte de Vallcarca, 4), en el parque de Joan Miró el Chiringuito Bar Parc Joan Miró (Aragó, 2) y en Montjuïc están el Bar Marcelino (Margarit, 85), El Cims (paseo dels Cims, s/n) y La Caseta del Migdia (Mirador del Migdia, s/n). En este último, además, tienes fines de semana de música en directo. ¿Quieres irte algo más lejos? En Montgat tienes el Panoràmic (parque Bateries, Montgat), con la panorámica más famosa del Maresme.

Atardecer con vistas al Maresme desde el Panoràmic de Montgat. / @viupanoramic

¿Más que unas copas eres de comidas y cenas? Un clásico es El Velódromo (Muntaner, 213), cuya decoración art decó −prácticamente única en Barcelona− lo convierte en un local muy fotogénico. Su carta, de comida nacional, no se queda atrás. Otro local monumental donde echarse un banquete: Gloria Osteria (Enric Granados, 86). Comida italiana en un comedor exquisito, con vistas a un patio, y con una carta con productos italianos. Para bolsillos más ajustados, su hermano pequeño, Circolo Popolare (paseo de Gràcia, 44). Con una ambientación muy barroca que exagera una casa tradicional del sur de Italia, su carta también está protagonizada por el producto italiano de primera calidad.

Panorámica del Velódromo, con sus emblemáticas escaleras centrales. / EPC

¿Te da miedo no tener temas de conversación? Ve al cine. Sí, estarás dos horitas en silencio, pero luego tendrás chicha para pasarte un buen rato hablando, aunque sea solo comentando la película. ¿Recomendaciones de salas? El Phenomena (Sant Antoni Maria Claret, 168) acaba de abrir después de su gran renovación. Nueva sala, nueva tecnología y más calidad cinematográfica. También está de estreno el MOOBY Gran Sarrià Club (ronda del General Mitre, 38-44), con sus nuevos espacios premium: butacas confort con reposapiés y reclinación motorizada. Una reposición de ‘Ben Hur’ aquí curaría cualquier insomnio.

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La sala Phenomena, en la apertura tras los seis meses de reforma. / A. de Sanjuan

Otra opción cinematográfica, el cine ‘open air’ de la terraza del Hotel El Palace (Gran Via de les Corts Catalanes, 668), que estrena temporada estival. Además, para celebrar el centenario Gaudí, abren el Gaudí Secret Garden by Saint Germain, una coctelería efímera también ubicada en la terraza. Y hablando de hoteles, anota en tu calendario el 29 de mayo. Llega la Semana de las Terrazas de los hoteles de Barcelona. Más de 120 actividades en ‘rooftops’ exclusivos. Espacios de lujo con vistas de infarto abiertos a la ciudadanía. Aquí cualquier cita acaba con beso, sí o sí.