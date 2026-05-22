Estos dos pueblos del Maresme acogen un festival cultural en sus monumentos y rincones más fotogénicos

Calles, plazas y monumentos llenos de teatro, poesía, música o danza. Una invasión cultural que llegará este fin de semana a dos pueblos del Maresme de la mano del Festival Floral. La edición de 2026 (la quinta) será del 22 al 24 de mayo, y volverá a convertir Vilassar de Mar y Vilassar de Dalt en grandes escenarios culturales callejeros. Una forma de darle la bienvenida al buen tiempo, a través de espectáculos multidisciplinares ‘open air’.

Concierto en un yacimiento de Vilassar en el marco del Floral. / Festival Floral

El festival nació en 2021 de la mano de los artistas Judit Neddermann y Martí Sancliment con el objetivo de poner el foco en el talento femenino. Cada año, sus carteles cuentan con un ‘line up’ lleno de mujeres y con proyectos con perspectiva de género. Así que no solo hay artistas femeninas −este año, conciertos de Tarta Relena, Grua o Júlia Boncompte, por ejemplo−, sino que sus propuestas culturales también cuentan historias de mujeres −como la otra de teatro feminista ‘Teoria King Kong’ o la danza reflexiva de Karen Lugo−.

'Food truck' de crepes. / Festival Floral

El Floral, además de servir como altavoz al talento femenino (y feminista), también es una excusa para presumir del patrimonio de los municipios, que no es poco. Una oda a ambos pueblos −más allá del turismo de sol y playa que abunda en el Maresme− y que sirve para dar nueva vida a sus monumentos, como los jardines de Can Sust y la Torre d’en Nadal de Vilassar de Mar o Can Rafart y el teatro La Massa de Vilassar de Dalt. Por supuesto, siguiendo esta filosofía, toda la oferta gastronómica también es kilómetro 0, ‘made in Maresme’.

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Torre d’en Nadal de Vilassar de Mar en una edición anterior del Floral. / Festival Floral

Con el objetivo de sacar pecho de Vilassar, vuelven a organizar las rutas culturales, un éxito del festival. Visitas guiadas alrededor de ambos municipios para conocer de la mano de expertos locales los ‘must’ que no aparecen en las guías. El viernes, día 22, a las 18.30 h, paseo histórico por los restos medievales e industriales de Vilassar de Dalt, y domingo, día 25, a las 10.30 h, ruta por Vilassar de Mar a través de su pasado como pueblo pescante y su posterior expansión indiana. Ala, ya tienes excursión para el fin de semana.