Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Nitsa: BAILE INoLVIDABLE

Fiesta Bad Bunny

Viernes y sábado Barcelona acoge al puertorriqueño Bad Bunny en su gira del álbum 'Debí tirar más fotos'. ¿Eres de los afortunados que logró entrada? Tras el concierto, la fiesta sigue en Apolo. Nitsa acoge 'afterparties' con DJ Playero consagradas al reggaetón de Bad Buny.

Dónde: Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113).

Cuándo: 22 y 23 de mayo.

Croqueta Crush

La mejor croqueta catalana

Se está convirtiendo en tradición: festivales gastro en el Poble Espanyol donde ponen a expertos del sector a batallar a lo MasterChef. Ahora es el turno de la croqueta con el Croqueta Crush, festivalete donde siete restaurantes se enfrentarán con su croqueta clásica y su croqueta "rompedora" para alzarse con el título de mejor croqueta. Además de tapeo habrá talleres de cócteles, cervezas y gildas y, por supuesto, un tardeo con música y 'dj'.

Dónde: Poble Espanyol (avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13).

Cuándo: del 23 al 25 de mayo.

Día del Orgullo Friki

Festival en Arc de Triomf

El 25 de mayo se celebra mundialmente el día del orgullo friki. Por eso, este fin de semana Barcelona repite, con su segunda edición, el festival del Dia de l’Orgull Friki en Arc de Triomf. Habrá decenas de carpas consagradas a todo tipo de intereses nicho como anime, manga, cómic, fantasía, rol, juegos de mesa, ‘cosplay’ y más. ¿Quieres más planes? Aquí tienes toda la agenda friki.

Dónde: paseo de Lluís Companys.

Cuándo: 23 de mayo.

Anterior edición del festival del Orgull Friki en Arc de Triomf. / Ajuntament de Barcelona

Mercadillos de este fin de semana

Para los fans del vintage

¿Buscando pasarte el fin de semana entre paraditas? El mercadillo más viral de Barcelona (en Instagram tiene más de 160 mil seguidores) vuelve este fin de semana. Es Viva Vintage, con decenas de vendedores de vintage, segunda mano, accesorios, decoración y más miscelánea de productos que no sabías que necesitabas, este domingo, día 24, en el patio de la parroquia Sant Fèlix Africà (Sardenya, 29).

¿Más mercados 'outdoor'? El Flea viene con doble ración. Sábado, Flea Market Gavà en el centro del municipio (entre la rambla Maria Casas, el parque de Torre Lluc y la plaza de J. M. Batista i Roca). Domingo, La Puça de Clot, en los jardines Clot de la Mel.

Ojo, otro mercadillo viral, el Billy's, consagrado al vintage, vuelve a Barcelona. Además, con un ofertón: todo a 10 euros. Del 22 al 24 de mayo, en Potassi K19 (Sant Pere Més Alt, 19).

Además, Two Market arranca el fin de semana con un Todo a 3€ el sábado y un Todo a 2€ el domingo. Ambos, en Panorama (Pere IV, 93).

¿Buscando más chollazos? Pues el mercado de Residu Zero es para ti. Segunda mano, todo a 1 o 2 euros máximo. Sábado, 26 de abril, en Euromarket (Perú, 122).

Los Westfield continuan su ciclo de mercadillos en sus centros comerciales, los Westfield Reloved Market, mercadillos sostenibles donde 'influencers' abren sus armarios y venden productos vintage seleccionados por ellos mismos. Este sábado y domingo, turno de La Maquinista.

Aquí no hay vintage, pero sí coleccionismo, antigüedades y reliquias. Del 22 al 23 de mayo, vuelve Papercat, el salón del coleccionismo de Barcelona. Es en el Casinet d'Hostafrancs (Rector Triadó, 53).

Rodoreda, un bosc

Último fin de semana de la celebrada exposición que ha marcado la temporada del CCCB: 'Rodoreda, un bosc'. Esta muestra profundiza en la obra de la escritora catalana, y se adentra en su complejidad a través de muestras literarias de la autora y obras plásticas y audiovisuales que complementan su mensaje y contexto.

Dónde: CCCB (Montalegre, 5).

Cuándo: hasta el 25 de mayo.

Exposición «Rodoreda, un bosque» sobre Mercè Rodoreda en el CCCB. / Ferran Nadeu

Festival Floral

Cultura en espacios singulares

Vilassar de Dalt y Vilassar de Mar acogen la quinta edición del Festival Floral, cuyo objetivo es convertir espacios icónicos y emblemáticos de ambos municipios del Maresme en grandes escenarios culturales. En total, tres días de festival con una programación multidisciplinar que va desde conciertos hasta teatro y artes escénicas.

Dónde: Vilassar de Dalt y Vilassar de Mar.

Cuándo: del 22 al 24 de mayo.

Torre d’en Nadal de Vilassar de Mar en una edición anterior del Floral. / Festival Floral

Balloon Story

600.000 globos

Alerta para los fans de lo inmersivo: llega a Barcelona Balloon Story, “la mayor exposición de globos del mundo”. 600.000 globos en más de 4.000 metros cuadrados. Un laberinto inmersivo con salas temáticas, desde selvas hinchables con piscinas de de bolas hasta un polo norte de globos.

Dónde: Espacio Inmersa (Llull, 119).

Piscina de bolas en una selva hinchable en Ballon Story. / Pau Gracià / EPC

Èdip & Antígona

Dos clásicos con Carlota Subirós

Carlota Subirós —después de arrasar con la adaptación de 'La plaça del Diamant' de Rodoreda— vuelve al TNC para unir en una obra las tres grandes tragedias de Sófocles: 'Edipo rey', 'Edipo en Colono' y 'Antígona'. 'Èdip & Antígona' es una historia que, en medio de la violencia, cuenta con la voz de Antígona a favor de la piedad y la dignidad.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 31 de mayo.

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 21 de junio.

Recapturant la Barceloneta

Viaja a una Barcelona que ya no existe

¿Conoces Recapturant? Es el proyecto fotográfico que contrapone dos fotografías de Barcelona, tomadas desde el mismo lugar exacto, pero con décadas de diferencia, para apreciar el paso del tiempo de forma muy visual. Ahora, además de colgar sus creaciones en su perfil de Instagram, también estarán expuestas en la exposición 'Recapturant la Barceloneta', con doce recapturas del barrio.

Dónde: Casa de la Barceloneta 1761 (Sant Carles, 6).

Cuándo: hasta el 27 de junio.

Una de las recapturas de la colección de 'Recapturant la Barceloneta'. / Recapturant

Permagel

El 'best-seller' de Eva Baltasar sobre el escenario

'Permagel', el primer libro de la trilogía de Eva Baltasar que tantos ejemplares vende cada Sant Jordi, explora con humor negro, cinismo y honestidad brutal temas que van desde el suicidio hasta el deseo lésbico. Ahora, está en Barcelona en formato teatral. Una adaptación a cargo de la multipremiada Victoria Szpunberg y coproducida por Dagoll Dagom y Barc.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 28 de junio.

La actriz Maria Rodríguez Soto durante el pase de 'Permagel' en el Espai Texas. / Nico Tomás / ACN

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Juan Marsé (Murtra, 135).

Cuándo: hasta el 10 de julio.

Material Sensible

Fotografía contra el abuso sexual

Los abusos sexuales en la infancia afectan a uno de cada cinco niños. Una realidad muy silenciada de la que quiere hablar la exposición 'Material sensible'. En total, ocho mujeres víctimas de los abusos sexuales son las protagonistas de la exposición de 2026, la quinta edición.

Dónde: Centre Cultural La Casa Elizalde (València, 302).

Cuándo: hasta el 18 de julio.

Nuevo Teatre Raval

Inauguración cultural

Vuelve el Teatre Raval, espacio cultural centenario que, tras una reforma integral, reabre sus puertas con un nuevo planteamiento: una sala principal con capacidad para casi 200 personas y una sala polivalente con un bar gestionado por el equipo del Riquiño (Parlament, 15). La nueva temporada la inaugura 'Federico García', un espectáculo sobre la vida y obra de Lorca, exitazo estrenado hace diez años en el Grec.

Dónde: Teatre Raval (Sant Antoni Abad, 12).

Cuándo: hasta el 26 de julio.

Una de las escenas de 'Federico García', la obra inaugural de la nueva etapa del Teatre Raval. / Archivo

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Steve McCurry. Icons

Lo mejor del fotógrafo, en Barcelona

Todo el mundo conoce las fotografías de Steve McCurry. Sí, el mítico fotógrafo del retrato de la niña afgana de ojos verdes que ha recorrido medio mundo. Ahora, están en Barcelona, en la exposición 'Steve McCurry. Icons', que recoge 150 de sus imágenes más emblemáticas tomadas durante los 40 años de carrera del fotógrafo.

Dónde: Palau Martorell (Ample, 11).

Cuándo: hasta el 6 de septiembre.

Steve McCurry en el Palau Martorell de Barcelona, en la retrospectiva dedicada a su carrera. / JORDI COTRINA / EPC

El asalto de la ilusión

Una exposición llena de magia

Prepárate para que te tomen el pelo. 'El asalto de la ilusión' es una exposición inmersiva que usa la magia, el ilusionismo y los trucos visuales para profundizar en aspectos que marcan la sociedad de hoy, como la posverdad, las dinámicas de poder y las formas con las que se tergiversan las realidades. Ven a pasártelo bien con sus pruebas, acaba reflexionando sobre el mundo de hoy.

Dónde: Arts Santa Mònica (La Rambla, 7).

Cuándo: hasta el 27 de septiembre.

Obra de A.A.Murakami en la exposición 'El asalto de la ilusión'. / Jordi Play

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).