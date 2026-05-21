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Cultura friki

Festivales, tardeos y hasta un ‘speed dating’ con juegos de mesa: planes para celebrar el Orgullo Friki en Barcelona

Desde ocio nocturno otaku hasta un tardeo que marida dados con comida japonesa. Anota: este fin de semana Barcelona le rinde culto al mundo friki. Desde ‘Star Wars’ hasta Pokémon

Abre en Barcelona un mundo paralelo hinchable con 600.000 globos y descuentos del 50%

Dos 'cosplayers' disfrazados en el festival del Dia de l'Orgull Friki en 2025.

Dos 'cosplayers' disfrazados en el festival del Dia de l'Orgull Friki en 2025. / Ajuntament de Barcelona

Abel Cobos

Abel Cobos

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El 25 de mayo se celebra mundialmente el día del orgullo friki. Una fecha para presumir en voz alta de que tienes más ‘Funkos’ que Edurne o que hace años que no duermes sin abrazar un Pikachu de peluche. Un año más, Barcelona, meca del frikismo estatal, lo celebra con una agenda tan repleta como en Sant Jordi. Apunta: desde un festival en el Triángulo Friqui hasta un tardeo de juegos de mesa y comida japonesa.

Anterior edición del festival del Orgull Friki en Arc de Triomf.

Anterior edición del festival del Orgull Friki en Arc de Triomf. / Ajuntament de Barcelona

El epicentro de celebración friki es el Arc de Triomf, sede del Triángulo Friqui. Tras el éxito del año pasado, el Ayuntamiento repite, con su segunda edición, el festival del Dia de l’Orgull Friki en Arc de Triomf. Este año será el sábado, 23 de mayo, y contará con decenas de carpas consagradas a todo tipo de intereses nicho: anime, manga, cómic, fantasía, rol, juegos de mesa, ‘cosplay’ y más. Por supuesto, este mercadillo friki contará con muchísima presencia de los comercios barrio.

Como en la anterior edición, además de las carpas con ‘merchandising’ se organizarán decenas de talleres −como el de dibujo manga, el de chapas, los de ‘softcombat’ o el de tiro con arco− y se instalará un escenario con espectáculos durante todo el día, con temáticas muy variadas −desde desfile de disfraces hasta bailes de pop coreano y japonés−.

Carpas en paseo de Lluís Companys para el festival del Dia de l'Orgull Friki de 2025.

Carpas en paseo de Lluís Companys para el festival del Dia de l'Orgull Friki de 2025. / Ajuntament de Barcelona

Y aunque el Triángulo Friqui tenga la corona del frikismo barcelonés, el barrio de La Marina no se queda atrás. Llevan casi un lustro organizando el mes del orgullo friki, 30 días consagrados a planes que van desde talleres de costura de Harry Potter hasta muestras de sables láser de ‘Star Wars’. El ciclo de este año culminará con la IV Tarda Friki de La Marina, que se organizará el viernes, 22 de mayo, en la Sala Pepita Casanellas (plaza de l'Orgull, 1) y contará con ludoteca, sección de arcade vintage, ‘kahoot’, golosinas, manualidades y caracterización.

También se animan a la celebración Kleff, maestros de los juegos de mesa (no en vano, son la comunidad de juegos de mesa más grande de Europa). El sábado estarán maridando dados en salsa de soja. Se suman a Kasa Hanaka para ofrecer un tardeo de juegos de mesa con degustación de su famosa cocina japonesa. Además, lo hacen en su sede de Mas Guinardó (plaza de Salvador Riera, 2), con una panorámica de postal de Barcelona.

Ojo, que no es el único plan friki que tienen entre manos. El próximo miércoles harán de celestina: encuentra tu media naranja en un ‘speed dating’ con juegos de mesa. Nada de pelearse contra un ‘scrolling’ de ‘matches’ infinitos. Aquí hacen ‘dating’ hiperespecífico: usan un algoritmo para unirte con gente que comparta intereses tan nicho como tú. Se divide en franjas de edad y por orientación sexual, así que todos son bienvenidos.

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El Akihabar y su ambientación inmersiva emulando un vagón de metro japonés. / Eric Morillo

Y por si quieres acabar el fin de semana trasnochando, pásate por Akihabar (Eugeni d'Ors, 5), maestros del ocio nocturno para otakus. Viernes montan una fiesta de pop japonés y sábado un set ‘dj’ de ‘openings’ anime de electrónica. A partir de las 22 h y se alargará hasta entrada la madrugada. Vamos, hasta que el cuerpo te aguante.

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