Abre en Barcelona un mundo paralelo hinchable con 600.000 globos y descuentos del 50%

Te quedarás tan ensimismado como Shakira contando los euros que le debe Hacienda. Se te pone sonrisa de “pa-ta-ta” mires donde mires. Hay más de 600.000 globos con los que posturear, fantasías inmersivas hasta donde alcanza la vista, hasta piscinas de bolas de postal en las que soltar adrenalina selfie. Carnaza fresca para niños e ‘influencers’. Barcelona es la primera ciudad de Europa en la que se instala este mundo paralelo hinchable. Se inaugura este jueves, 21 de mayo, en el Espacio Inmersa (Llull, 119) con más de 5.000 entradas vendidas y descuentos del 50%.

El fondo del mar de Balloon Story. / Pau Gracià / EPC

“No es solo una exposición de globos”, prometen. No, no. Enseguida descubres que esta gente maneja mejor los globos que el viejo de la película ‘Up’. Balloon Story, se llama esta fantasía hinchable. “La mayor exposición de globos del mundo”, garantizan. Son más de 4.000 metros cuadrados de arte inflable. Más de 600.000 globos reconvertidos en selvas tropicales, el Polo Norte, el fondo del mar. Lo mismo te topas con gorilas y pulpos de 5 metros que con esquimales, Nemos y Pumbas, la Torre Eiffel o la Sagrada Família. “La experiencia se adapta a la ciudad que la acoge. En este caso, con guiños al centenario de Gaudí”, detalla Paula Viltres, directora de Comunicación de Proactiv Entertainment, promotora de la experiencia.

Un dragón gigante echa fuego inflable. / Pau Gracià / EPC

Globos reciclables

Son “globos reciclables”, puntualiza la organización antes de que les caiga una maldición de Greta Thunberg. “Son de látex natural, no de plástico –detalla Paula-. Una vez terminada la exposición, se les da un nuevo propósito”. Los globos se transforman en juguetes para perros. El último día, por cierto, los visitantes pueden venir a explotar todos los globos que quieran.

Uno de los rincones instagrameables. / Pau Gracià / EPC

La expo lleva el sello de un campeón mundial del arte hinchable: Jeremy Johnston, globo-manitas con base en Las Vegas. Lleva más de 40 años creando experiencias con globos. “Impresiona ver lo que se puede construir con globos –sonríe Paula-. Garantizamos que más de uno se quede con la boca abierta”.

Renos hechos con globos. / Pau Gracià / EPC

Se recomienda pararse a mirar con detalle. Estas inmensas esculturas de aire no tienen ninguna estructura metálica que las sostenga, detallan. Meten globos dentro de otros globos para poder moldear formas imposibles.

Llevan dos semanas y media -“día y noche”- construyendo este mundo paralelo con globos. Han participado en la instalación más de 150 artistas de todo el mundo. “Puede parecer una exposición delicada, y lo es –comenta Paula-, pero con el tratamiento que reciben los globos, conseguimos que la gente pueda tocar y experimentar, y ser parte de todo esto”. Hay un equipo dedicado al mantenimiento diario de los globos.

Túnel de entrada al Polo Norte hinchable. / Pau Gracià / EPC

“Hay muchas fotoportunities”, prometen. Mucho, mucho rincón para posturear. Túneles hipnotizantes, pasadizos por los que escabullirse bajo los globos, juegos interactivos a lo ‘el suelo es lava’, hasta un castillo hinchable donde hacer peleas de globos. Y las estrellas de los selfies: una selva de postal con dos coloridas piscinas de bolas que harán babear a cualquier ‘influencer’.

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Piscinas de bolas en una selva de globos. / Pau Gracià / EPC

Ballon Story llega directa de Australia. Se ha dejado ver estos últimos dos años por Nueva York, Sídney y Melbourne. Más de 800.000 visitantes en total. En Barcelona prevén más de 100.000. Estará hasta finales de junio –de momento- en el Espacio Inmersa (Llull, 119). Los descuentos del 50% se prolongarán solo hasta este jueves, 21, coincidiendo con la apertura de puertas. Sin ofertas, las entradas cuestan 29,90 euros.