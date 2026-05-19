Primer tardeo en un mercado
“Más de 20 barriles de cerveza en dos horas”: el tardeo viral en un mercado de Santa Coloma ya está pensando en repetir
El centro de Santa Coloma de Gramanet acogió el sábado una fiesta mayor que surgió espontáneamente a lo ‘flashmob' de los 2010. Fue gracias a la Fira de les Flors y el Tardeo Fest, el primer tardeo en un mercado municipal, el Mercat Sagarra. Hubo colas de hora y media
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Se divisan colas más largas que en la Swatch de paseo de Gràcia. Empiezas a sumar cabezas, pero te faltan dedos de la mano. Multitudes hasta donde llega la vista. Te planteas si los asistentes se cuentan con tantos ceros como la indemnización de Hacienda a Shakira. “Es imposible saber el total de gente que vino. Pero hubo colas de una hora y media y se vendieron más de 7.000 tapas”, asegura Sergio, uno de los organizadores del plan más viral del fin de semana: el Tardeo Fest, el primer tardeo celebrado en un mercado municipal.
“20 barriles de cerveza en dos horas y media”, “los alrededores del mercado a rebosar”, “todos los negocios de la plaza sumándose a la fiesta”, “un éxito total, la gente nos decía ‘dime que esto será cada sábado’”, dice Sergio, enumerando algunos de los muchos triunfos que lograron el pasado sábado, 17 de mayo, en el Mercat Sagarra (plaza de Ferran de Sagarra, s/n, Santa Coloma de Gramenet), mercado del centro del municipio que acogió el tardeo.
El evento coincidió con la Fira de les Flors, un mercado de artesanía, entidades y comercio local para dar la bienvenida a la primavera. El resultado: marabuntas en el centro, atraídas por el ocio como si fuera el flautista de Hamelin. Al final, añaden los organizadores, se creó una fiesta mayor espontánea. Hubo tanta gente transitando las arterias principales de la ciudad que los negocios de la zona se sumaron a la celebración sacando sus tiendas a la calle. “Se hicieron clases de zumba e, incluso, la tienda de animales organizó un desfile de perros”, recuerdan.
Esta iniciativa nace impulsada por el ayuntamiento, enmarcada en el plan municipal para avivar los mercados y la economía local. “Nosotros planteamos la idea del tardeo y nos dieron vía libre”, añade Sergio, también responsable del bar del mercado, el Bar De Toda La Vida. Concluye que se logró el objetivo, abrir las puertas del mercado a nuevos públicos: “Más del 30% de gente eran personas que no conocíamos. Si incluso me enteré de que había un grupo de Logroño que se pasó en plena despedida de soltera”.
Los organizadores se han quedado con buen sabor de boca. Por eso, confirman que habrá segunda edición. Ya están evaluando cuándo será la siguiente fecha. Aunque no pueden decir si será un vermuteo o un tardeo, saben que se hará, seguro, este año. “Antes de noviembre” prometen. Al final, añaden, organizan este tipo de iniciativas porque es la mejor forma de batallar contra el monopolio de los supermercados: ofreciendo experiencias diferentes a los clientes. “Además, todos salimos beneficiados”, dice Sergio porque, según le han chivado, los bares de los alrededores también hicieron el agosto.
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