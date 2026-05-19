'La naranja mecánica' vuelve al cine en Barcelona con fiesta, dj y cóctel de regalo

El próximo 19 de diciembre se celebran los 55 años del estreno de 'La naranja mecánica', la incómoda obra maestra de Stanley Kubrick de 1971 sobre bandas juveniles, control gubernamental y libertad humana. 55 años del estreno en Nueva York; en Reino Unido no podría verse hasta principios de 1972, y a España no llegó, de hecho, hasta 1975, y solo en versión original subtitulada en salas de las llamadas de 'arte y ensayo', como la censura permitía a regañadientes que se vieran ciertas películas con temas peligrosos, pero consideradas de calidad.

Aunque quedan unos buenos meses para la efeméride, en los cines Mooby de Barcelona no han querido esperar y este viernes, día 22, proponen una sesión especial del filme en el Aribau Cinema, paraíso con 1.100 butacas: proyección en 4K (22.00 h.) y una fiesta de precalentamiento (19.30 h.) con sesión de 'dj' diseñada a medida y cóctel de regalo, al parecer no moloko, aquella leche mezclada con alucinógenos que era bebida de preferencia de los protagonistas de la película.

Experiencia de impacto

Para los neófitos, aquí va un recordatorio de lo que pueden esperar de esta adaptación de la novela de Anthony Burgess, a quien, por cierto, no agradó el resultado, como tampoco a Stephen King le gustó 'El resplandor'. En una Gran Bretaña futura, Alex (Malcolm McDowell) es un delincuente sociópata con tanto interés por la música clásica (sobre todo, la de Beethoven) como por hacer daño al prójimo. Lidera a un grupo de matones, Pete (Michael Tarn), Georgie (James Marcus) y Dim (Warren Clarke), a los que llama sus drugos, o 'amigos' en 'nadsat', aquella jerga inventada por Burgess bajo la inspiración de los lenguajes eslavos.

En la película somos testigos de los terribles actos de violencia de la banda (que incluyen dejar lisiado a un escritor y violar a su esposa), el arresto de Alex y el sometimiento de este último a una terapia de aversión ficticia, el método Ludovico, consistente en exponer al sujeto a imágenes de sexo y violencia mientras está bajo la influencia de una droga que produce náuseas y efectos paralíticos. Durante las sesiones, a veces se usa la música de Beethoven como acompañamiento, lo que acaba conduciendo a un transformado y vulnerable Alex a temer a su compositor favorito e intentar quitarse la vida. Pero todavía queda un giro final.

Clásica renovada

'La naranja mecánica' es inolvidable, algunos dirán más bien traumática, por muchos motivos: su violencia incómoda, su atrevido e icónico imaginario o una banda sonora en la que la compositora Wendy Carlos retorció a placer composiciones clásicas a base de sintetizadores y vocoder. El tema principal es un arreglo electrónico de un extracto de 'Música para el funeral de la reina Mary' de Henry Purcell. También queda reflejada, por supuesto, la obsesión de Alex por Beethoven: Carlos reformuló el scherzo y otras partes de la 'Novena'. Pero al compositor que más se recurre es a Rossini, en concreto a las oberturas de las óperas 'Guillermo Tell' y 'La urraca ladrona'.

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Según nos informan desde los cines Mooby, en la sesión previa a la colección sonará material indefectiblemente ligado a Kubrick. Es decir, quizá acabemos bailando con Ludwig Van o el vals 'El Danubio azul' de Strauss, famosa elección del director británico para la secuencia de acoplamiento de '2001: Una odisea del espacio' (1968). ¿O sonará 'Atom heart mother', de Pink Floyd, aunque el grupo rehusara la petición de Kubrick de incluirla en 'La naranja mecánica'? Intrigas.