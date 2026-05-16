¿Qué fue del Maradona de la Rambla de Barcelona (y del resto de las estatuas)?

A veces dicen que el Barça (el club) no ha sabido despedir a sus estrellas, pero lo que está claro es que Barcelona (la ciudad) es muy olvidadiza con los que fueron sus verdaderos mitos.

No voy a hablar de Cruyff o Messi, pero sí de Maradona. En realidad, del Maradona de la Rambla. Si parece que ya nadie recuerda a Copito (el único gorila blanco, el tipo que internacionalizó, para bien y para mal, la ciudad), si incluso su sucesor, Cobi, ha sido arrollado por la apisonadora del tiempo, si no hay placas para Ocaña o Peret o El Gato Pérez, imagina hasta qué punto ya nadie sabe quién eran iconos de la Rambla como El Sheriff (ese tipo que yo no me crucé, pero que retaba a duelos al sol con una pistola de juguete) o Joan Sabaté, ese otro genio que daba toques al balón en Canaletas (y que vi por primera vez a los ocho años).

Me ha venido a la cabeza este último, el Maradona de la Rambla, la versión popular de un héroe futbolístico ya callejero y popular, porque la semana pasada un cubano llamado Erick Hernández batía el récord de toques al balón durante una hora con pies, muslos y cabeza: 11.901.

8.747 toques en el suelo

Nuestro Maradona, oriundo de Sant Feliu, también ostentaba un par de récords. Uno de ellos me suscita especial admiración, porque lo logró sin levantarse: 8.747 toques en el suelo durante una hora (un futbolista que triunfa sentado me representa). Un hito por parte de un jugador de tercera división al que el entrenador del Ibiza le dijo un día que mostrando su talento en el centro de Barcelona se podría ganar buen jornal. Nunca sabes cuándo un chiste puede cambiarte la vida.

Dando toques en el suelo. / Joan Revillas

El Maradona callejero fue parte del paisaje, entre pajareros y quioscos, desde 1988 y hasta 2008: es decir, vivió la transformación del paseo y de la ciudad, del preolimpismo de Gurb a la primavera de las latas 'cervezabiar', desde la fauna local a la marabunta crucerista. Lo hizo rodeado de otras estatuas humanas, acróbatas o estáticas. Un inventario que parece un párrafo de una canción de Sisa: Charlot, Escarlata, el senador y el centurión romano, el rapero de bronce y el sidecar con el esqueleto, el doble de Colón y Belcebú y el ejecutivo que caminaba contra el viento (la corbata rígida como una flecha).

Recogida de firmas

Una ordenanza en 2005 quiso barrerlo de la Rambla, pero como buen pájaro nuestro Maradona tenía el apoyo tanto de pajareros como de vecinos. Tras una recogida de firmas, logró quedarse tres años más hasta que anunció su retirada, dando una veintena de simbólicos toques, a razón de uno por año cotizado al lado de la fuente. Luego vinieron remedos como el Ronaldinho de las Ramblas, que continuaron durante un tiempo con su legado y que yo incluí en la primera página de mi primera novela.

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Pienso esto ahora que las estatuas humanas de las Ramblas parece que se han extinguido tras el meteorito del covid. Las trasladan al final del paseo y las mueven según avanzan las obras, como borra bajo alfombra. Pero el caso es que no es un éxodo de las decenas que antes coloreaban la Rambla, sino que apenas se pueden contar con los dedos de una mano. El Maradona de la Rambla, que por lo visto ahora vive en El Vendrell (quedó prendado del pueblo, y de una planta baja, cuando lo llamaron para una festa major), que tiene allí una casa-museo y que he leído en algún blog que ha superado con éxito algunas operaciones quirúrgicas peliagudas, seguramente sentiría un latigazo melancólico si viera el actual percal. A veces me detengo por allí y busco artistas y estatuas con la mirada, como quien intenta rebañar un recuerdo que amenaza con olvidársele en la cazuela sucia de la desmemoria. Y solo caigo al cabo de unos minutos en que o dejo de filosofar y me muevo otra vez o la única estatua de las Ramblas (ahí quieta, sin talentos a la vista y rodeado de trajín guiri) seré yo.