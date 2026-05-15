'Tour' por el casco antiguo de Barcelona con dos cazafantasmas | VÍDEO

Paseas por Ciutat Vella con rictus de ‘Cuarto Milenio’. Los mismos pelos de punta que al escuchar una rueda de prensa de Florentino Pérez. Es noche de lunes. Callejuelas desérticas. Algún zombi de gintónics arrastrando los pies. Te ponen una medallita “de protección” y te rocían con espray de palo santo. “Por si acaso”, te dicen. Muy tranquilizador. Caminas detrás de dos treinteañeros cargados de detectores a lo ‘Poltergeist’, aparatitos que pitan, captan “presencias” y escupen psicofonías en directo. Así que esperas un susto con la misma resignación que el niño de ‘El sexto sentido’. “Por aquí empieza a subir el campo magnético”, advierten. “¿Hay alguien por aquí?”, preguntan al aire. “Síííííi”, responde de golpe una voz de ultratumba. “¡¡¡¡Mira, mira, mira!!!!”. Los cazafantasmas señalan uno de los bolardos de piedra frente al Palau de la Generalitat. Como diría Carles Porta, quédense con este detalle. Luego volveremos sobre él.

Toni y David, Caga2dos en redes, pasan sus detectores paranormales frente al Palau de la Generalitat. / Marc Asensio Clupes / EPC

¿Hay fantasmas en las rutas turísticas paranormales de Ciutat Vella? Lanzamos la pregunta retórica a “los cazafantasmas de Barcelona”, así los llaman desde hace dos años y medio. En redes son Caga2dos. Se han hecho virales haciendo directos de sus salidas de ‘thriller’ por España. Tienen más de medio millón de seguidores entre TikTok, Instagram y Youtube. Vídeos con casi 10 millones de visualizaciones. Esta es su primera expedición urbana. Los llevamos de ‘tour’ con todo su equipo paranormal por los rincones más siniestros del casco antiguo de Barcelona. ¿Moraleja? En la ciudad –era de esperar- uno se encuentra fantasmas donde menos te lo esperas.

Buscando fantasmas por las callejuelas de Ciutat Vella. / Marc Asensio Clupes / EPC

“¡Hola!, ¡buenas noches!, ¡con permiso!”. David y Toni siempre saludan educadamente a los fantasmas al llegar a cualquier destino encantado, como si fueran los Callejeros Viajeros de lo paranormal. “No queremos hacerles ningún daño”, tranquilizan al aire. Estos cazafantasmas hacen lo contrario que en las pelis: son ellos los que les dicen a los espíritus que no les tengan miedo. Siempre les hablan de usted. “Yo los trato como personas mayores –dice David-. No personas mayores -rectifica-, antiguas”. Podrían ser de la edad de Jordi Hurtado.

David Monedero y Toni Jiménez son amigos desde la guardería. Dos adictos a la adrenalina y a Iker Jiménez. Cuando no van en busca de fantasmas, trabajan en la hostelería y en la obra.

Psicofonías en directo

Toni rastrea las calles con la Kinect. Es un sensor de la Xbox que ahora usan todos los investigadores paranormales para rastrear fantasmas. Si te pones delante, se te ve en formato muñeco de niño pequeño con palitos verdes. Pues capta igual –te prometen- a “entidades” que no se ven a simple vista. “Los palitroques”, se ríe David.

Detalle de la Ghost Bag de Caga2dos. / Marc Asensio Clupes / EPC

Se habrán gastado ya 8.000 euros en equipo paranormal, calculan. Toni lleva a la espalda la Ghost Bag, así la denominan ellos. Incluye detectores de campos electromagnéticos, cámara térmica y la Spirit Box, que vendría a ser una radio abierta que va haciendo barridos en busca de voces de ultratumba. Psicofonías en directo. En un lateral llevan a Niko. Parece un robot de juguete. “Es un Rem-Pod, un sensor de proximidad”, puntualizan. “Detectores de presencia, digamos”. Llevan un arsenal.

“¿Hay alguien que nos esté escuchando o nos esté viendo?”. Estamos en la Flor del Lliri, una de las paradas habituales de los ‘tours’ de misterio. Aún se ve una parte del arco que fue la puerta de un hostal. Dicen que sus albóndigas estaban de muerte, sin metáforas. Tenían camas diabólicas que se doblaban por la mitad atrapando a los huéspedes y luego los cocinaban. Cocina de proximidad, que dirían ahora los 'foodies'.

Frente a la antigua puerta del macabro hostal de la Flor del Lliri. / Marc Asensio Clupes / EPC

“¿Hay alguien que nos esté escuchando?”, pregunta al aire David. “Yo sí”, resuena de repente en la Spirit Box. ¿Cómo se llama usted?”, David empieza una conversación como si nada. “Adrián”, parece que dice la voz. “¿Sabía que era un hostal de caníbales?”, ahora lo interroga Toni. “Sí –responde-. Era”, puntualiza. “¿Ustedes fallecieron aquí en el hostal?”. “No sé”, el fantasma se cierra en banda. Fin de la entrevista.

Toni pasa la Kinect por calles, paredes y muros. / Marc Asensio Clupes / EPC

Cientos de tiktokeros se conectan nada más arrancar el directo a las once de la noche. Llegarán al millar en minutos. Circularán 44.000 durante las dos horas de ruta. Y eso que no es una de las investigaciones al uso de Caga2dos. Se han llegado a conectar en sus directos hasta 100.000 personas. “La familia”, que dicen ellos. Suelen montar dos salidas en vivo cada semana (se ven por TikTok y Youtube a la vez). Martes y sábados a las 22 h. ¿Qué les dirían a los que no les creen? “Venid con nosotros una noche”, responden. También se les puede acompañar en persona: lo llaman Caga2dos Experience.

Toni y David posan bajo el arco de la Volta dels Jueus. / Marc Asensio Clupes / EPC

“Aquí van a tope los campos”, avisa David al cruzar el arco de la Volta dels Jueus. Según los ‘tours’ de misterio, aquí campan los fantasmas de un herrero y su aprendiz. “¿Alguien nos está oyendo?”. “¿Está el herrero o el aprendiz por aquí?”. “¿Se podrían manifestar?”. “Sí”, resuena de golpe en la mochila. “Hola, buenas noches”, saluda David cordialmente. “¿Quién es?”, pregunta la voz fantasmal. Y David le presenta a la expedición como si estuviéramos de tardeo en un bar. “Seguid”, nos anima otra voz.

“Aquí sí que hay fantasmas”

Y llegamos al bolardo frente al Palau de la Generalitat. Estábamos cruzando la plaza de Sant Jaume de camino a otra parada misteriosa. “Aquí sí que hay fantasmas”, bromeaban los guías paranormales. Un barrido con la Kinect y… “¡¡¡“mira, mira, mira, mira!!!!”. En el bolardo aparece una de esos muñecos verdes. “Está como tumbado”, describe David. "El fantasma de Puigdemont", los comentarios por redes empiezan a echar humo. Y te pones al lado del fantasma, a ver qué pasa. "Te quiere quitar el móvil", te informanToni y David. "Ese es político fijo", da por hecho un seguidor 'online' del directo. "Hasta los espíritus roban en Barcelona", comenta otro. “Uy, uy, uy –te avisan los cazafantasmas-. Te está poniendo la mano en tus zonas”. Parece que tiene la mano larga el fantasma de la Generalitat.

La Kinect capta una "presencia" en un bolardo frente al Palau de la Generalitat. / Marc Asensio Clupes / EPC

Entramos en la estrechísima Salomó Ben Adret. “Marc”, resuena en la Spirit. Es el nombre del fotógrafo del periódico. “Marc, te han llamado”, le informa David. ¿Tienen algún mensaje?”. “Sí”. “¿Necesitan ayuda?”. “No”, responde una voz de mujer. “¿Dónde vas?”. Ahora es un hombre. “A la casa del alquimista”, les respondes. Es otra parada sobrenatural. No llegaremos, no.

“David”, llama una voz de mujer ahora. “Sí, soy yo, señora. ¿Dónde está usted?”. Y empieza a titilar una farola de la calle que estaba apagada. “¿Puede encender la luz del todo?”, le pide David. La farola se acaba encendiendo del todo. “Muchas gracias –resopla David-, qué fuerte. Yo no sé si será de esto o no –se encoge de hombros-, pero es casualidad, ¿eh?”.

Entramos en Marlet, otra callejuela con la farola apagada. Hasta ahora. “Si hay alguien aquí, toquen la luz”, pide David. Y la luz empieza a parpadear. “Ya”, asiente una voz en la Spirit. “Sí, ya lo he visto, señor”, le agradece David. Y la farola se vuelve a apagar. Ahora suena un gruñido. Es un vecino. Es casi la una de la mañana. “Cierro portal –susurra David a los seguidores de TikTok y Youtube-, que nos tiran algo, familia”. Otro muñequito verde nos saluda desde la siguiente farola. No nos podemos quedar a hablar. A estas horas en Ciutat Vella dan más miedo los vivos que los muertos.

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Acabamos en el carrer del Bisbe, con su puente con calavera sobrenatural. Y de repente se queda todo a oscuras. Varias calles, parece un apagón. “Esto solo nos pasa a nosotros”, se ríen los cazafantasmas. Y así acabamos la expedición paranormal, como era de esperar: corriendo hacia la luz a lo Carol Anne en ‘Poltergeist’.