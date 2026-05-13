Así será el primer tardeo en un mercado municipal: conciertos, ‘dj’ y tapas kilómetro 0 en Santa Coloma de Gramanet

Este sábado, prepárate tus mejores galas para pasarte por el mercado. Nada de ir en bata a llenar el carrito para repostar la despensa. Esta vez, toca ir con camisa, maquillaje, tacones o lo que sea que incluya tu modelito habitual de salir de fiesta. Santa Coloma de Gramanet abrirá de forma extraordinaria uno de sus mercados municipales para montar un tardeo. “El primero organizado en un mercado municipal”, sacan pecho.

Será en el Mercat Sagarra (plaza de Ferran de Sagarra, s/n, Santa Coloma de Gramenet), en el centro del municipio, a 15 minutos de Barcelona. Una fiesta de 18 a 22 h que contará con tapas (“de calidad”, prometen, ya que están hechas con los productos kilómetro 0 de sus puestos), barras de bebida (dentro y fuera del mercado) y música “a lo verbena de pueblo” (tanto en directo como con ‘djs’).

La propuesta nace con el objetivo de acercar el mercado municipal a nuevos públicos, convertirlo en un espacio cultural y dar visibilidad a los mercados “de toda la vida” para ganarle el pulso a las grandes cadenas de supermercados. Así lo explica Sergio, uno de los organizadores del tardeo y responsable del bar del mercado, el Bar De Toda La Vida, un nombre muy ilustrativo que ofrece lo que promete: una carta de esas que convierte el mojar pan en acto reflejo.

“Si funciona bien, montaremos más eventos culturales para dar visibilidad al mercado”, aseguran los tenderos organizadores, ya pensando a lo grande. No es de extrañar que estén optimistas: en redes está triunfando. “Los 'post' del tardeo tienen hasta diez veces más de la interacción habitual”, señalan. Más de 50 mil visualizaciones en el ‘flyer’. “Está teniendo mucho impacto, incluso hay gente que viene solo a confirmar la entrada”, añade Sergio. Por supuesto, la entrada es gratuita, así no hay excusa.

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Esta iniciativa toma el relevo de la 'Nit de tapes', un evento gastronómico nocturno que se organizaba también desde el mercadillo, aunque dejó de hacerse en 2019. Consistía en noches temáticas donde daban a conocer el producto del mercado en forma de tapa. Funcionaban muy bien, aseguran: había colas de hasta tres manzanas. Tenían el gusanillo de volver a retomar la actividad cultural del mercado y ofrecer a los vecinos nuevas formas de ocio. Así, cogiendo los puntos fuertes de estas puertas nocturnas y dándole un planteamiento más festivo y diurno, surgió el evento de este sábado. "Un tardeo, aprovechando que están muy de moda", bromea Sergio.