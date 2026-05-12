Este jueves vuelve el Handmade Festival de Barcelona, el gran evento gratuito con talleres de manualidades y artesanía

Este fin de semana habrá más gente tirando del hilo que en el Watergate. Tras un año de parón, vuelve el Salón del Manga para los adeptos del ‘DIY’, el Handmade Festival, la feria de las manualidades. Además, lo hace a lo grande: cumplen 15 años desde su primera edición. Y para celebrarlo, vienen con una agenda bien cargada que ensombrecería el catálogo de Bricomanía. A través de ‘stands’, talleres y ‘masterclasses’ le darán rienda suelta al bricolaje, la pintura, la costura, la restauración, el ‘lettering’ y un largo etcétera. De aquí sales con más ‘hobbies’ que la Barbie.

El festival arrancará este jueves, día 14, y se alargará hasta el domingo, 17. Además, una novedad: el acceso es gratuito hasta contemplar aforo (aunque se tienen que reservar las entradas en la web). ¿Te da miedo que hordas de manitas se te adelanten y te dejen en la calle? Tranquilo, si eres alérgico a las colas, han sacado ‘packs’ VIP, a partir de 11 euros, en los que la entrada va garantizada.

Paradita textil en una anterior edición del Handmade Festival, festival de la artesanía y el 'DIY'. / Handmade Festival

En esta edición cumpleañera, contarán con casi un centenar de expositores de muchísimas áreas. Un catálogo de artesanía que dejaría enmudecido a Pinterest: arte en resina, acuarela, cerámica terapéutica, ‘upcycling’, ‘kintsugi’, pintura de muebles, caligrafía, bordados y una lista larguísima. En total, 14.000 m2 de espacio al que, además de decenas de paraditas, se le suman exposiciones, talleres, actividades familiares, ‘food trucks’ y conciertos.

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Taller de jardinería en una de las ediciones anteriores del Handmade Festival. / Handmade Festival

Es uno de los principales reclamos de esta edición: potenciar la comunidad artesana, no solo a través de talleres y charlas, sino también con zonas con ambiente festivo. Un tardeo manitas que se alarga desde mediodía hasta las 20 h a ritmo de música en directo y ‘djs’. Un espacio donde “conectar con otros ‘handmakers’ [así se llaman por internet a los manitas, usando el término inglés], comparte consejos y disfruta del ‘networking’”, prometen. Perfecto para hacer ‘matches’ con alguien igual de friki que tú y encontrar compañero de aficiones.