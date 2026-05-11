El outlet de vintage con chollazos de primeras marcas que triunfa en Barcelona

En solo siete meses han conseguido casi 25 mil seguidores. Ya los han colado entre las listas de los ‘must’ del vintage de Barcelona. No es de extrañar: entre sus perchas han desfilado más nombres que en la última 080. Nike, Adidas, Levi’s, Reebok, Ralph Lauren, e incluso algunos italianos como Versace o Dolce&Gabanna. Claro, no podía ser menos. Este templo de la moda, fundado por cuatro socios italianos, importa sus colecciones directamente desde su país de origen. “Vintage italiano imprescindible”, lo venden sus seguidores más fieles.

Uao! Así se llama la marca, como onomatopeya italiana, justo la que gritarás al perderte entre sus perchas. Abrió su primera tienda en septiembre de 2025, en el Raval (Maria Aurèlia Capmany, 25). Fue tal la demanda que, hace un mes, abrió su segunda sede en el Born (Princesa, 19), otro éxito. Sí, ya tienen el ojo en otra apertura. “En 2026 queremos, al menos, una tienda más”, asegura Davide, uno de los socios.

Panorámica de la Uao! del Raval. / Uao!

Una de las claves de su éxito son los superprecios. “No hay otros así en estas marcas”, prometen orgullosos. Aquí puedes llevarte por 12,95€ un Gucci. E incluso menos. Tienen un ‘rooster’ rotativo de precios. “Compramos el vintage italiano por lotes. Los seleccionamos de más 'premium' a menos, y los vamos vendiendo por semanas”, añade Davide. La primera semana, los mejores productos de grandes marcas por 12,95€ o 9,95€. “En dos o tres días han volado”, detalla, así que estate atento a sus redes para enterarte del ‘restock’.

A partir de ahí, semana a semana van bajando los precios, hasta que llegan a final de mes, con rebajas a lo grande. Se atreven a bajar hasta los 3,95€. “Esos días son una locura, nos asaltan las tiendas”, confiesa Davide. Ni gritando Jumanji podrás evitar la marabunta de adictos al vintage.

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Perchas y estantes con vintage en la sede del Born. / Uao!

Uao! abre todos los días de la semana, en el Raval de 10 a 22 h y en el Born de 11 a 21 h. Doce horas diarias de chollazos. Además, no solo venden segunda mano. También hay ‘rack’ de accesorios para acabar de completar el modelito a precio ocasión. Hay secciones dedicadas a bolsos, cosmética y un largo etcétera. No es de extrañar que se hayan paseado por aquí tantos ‘influencers’ sedientos de renovar el armario.