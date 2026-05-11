Qué hacer esta semana en Barcelona: estos son los mejores planes

Te seleccionamos las mejores actividades que puedes hacer esta semana. ¿No es suficiente? Entonces busca en nuestro ‘top 150’. Encontrarás las mejores tortillas, churrerías virales y 'hot spots' donde vuelan los 'flashes'. ¿Te cuesta tomar una decisión más que a Tamara Falcó en el terreno amoroso? Te lo ponemos fácil: aquí encontrarás un planazo en Barcelona con un simple clic. Y si quieres recibir todos los planes cada semana en tu mail, apúntate a nuestra Newsletter.

Handmade Festival

Tres días de artesanía

Toda la creatividad ‘Do it yourself’ reunida en un mismo sitio: el Handmade Festival, que este año vuelve a lo grande para celebrar su 15 aniversario. Cientos de amantes de la artesanía tienen una cita con ‘stands’, ‘workshops’ y conferencias dedicadas la costura, el bricolaje, la cerámica, la orfebrería y todo tipo de manualidades.

Dónde: Palau 2 de Fira de Barcelona Recinte Montjuïc (avenida Reina Maria Cristina, 2-16).

Cuándo: del 14 al 17 de mayo.

Nuevo Teatre Raval

Inauguración cultural

Vuelve el Teatre Raval, espacio cultural centenario que, tras una reforma integral, reabre sus puertas con un nuevo planteamiento: una sala principal con capacidad para casi 200 personas y una sala polivalente con un bar gestionado por el equipo del Riquiño (Parlament, 15). La nueva temporada la inaugura 'Federico García', un espectáculo sobre la vida y obra de Lorca, exitazo estrenado hace diez años en el Grec.

Dónde: Teatre Raval (Sant Antoni Abad, 12).

Cuándo: del 12 de mayo al 26 de julio.

Una de las escenas de 'Federico García', la obra inaugural de la nueva etapa del Teatre Raval. / Archivo

Festa Major del Barri Gòtic

Fiestas populares en el centro

Desde la plaza del Rei hasta la de la Mercè, el Gòtic se llenará durante cinco días de fiesta. 'Dj's, conciertos, tardeos, paellas populares, sardinadas y mucho más en la fiesta mayor del centro de Barcelona.

Cuándo: del 13 al 17 de mayo.

Girona, Temps de Flors

Plan con flores

Girona se llena de flores. Vuelve el evento anual con el que dan la bienvenida a la primavera, el Temps de flors. Un año más, espacios emblemáticos de la ciudad tendrán instalaciones florales a lo grande además de una agenda repleta de planes culturales, como exposiciones, conciertos o cinefórums.

Cuándo: hasta el 17 de mayo.

El Barri Vell de Girona en el anterior Temps de Flors. / Aniol Resclosa

Tallers Oberts Bcn

Puertas abiertas en talleres

Este fin de semana, Tallers Oberts Bcn vuelve a abrir las puertas de 71 talleres de creación en todos los distritos de la ciudad para mostrar el arte, la artesanía y el diseño de marca barcelona. Además, en estos espacios expositivos se realizarán decenas de actividades culturales.

Cuándo: 16 y 17 de mayo.

Taller de Eia ceràmica, uno de los espacios que abren puertas en Tallers Oberts Bcn. / Xevi Montero

Luminiscence

Un mapeado monumental

Últimos días para pasarse por la sede barcelonesa de Luminiscence, el espectáculo inmersivo que ha conseguido más de un millón de espectadores. Música, tecnología, luces, colores y mapeado se juntan para explicar la historia de la Basílica de Santa María del Pi en esta experiencia multisensorial.

Dónde: Basilica de Santa Maria del Pi (plaza del Pi, 7).

Cuándo: hasta el 17 de mayo.

‘Luminiscence’, un espectáculo inmersivo de luz y música en Santa Maria del Pi. / ZOWY VOETEN

Hora Bruixa

Vuelven las brujas de Macbeth

Las icónicas brujas del 'Macbeth' de Shakespeare, pero reimaginadas como una banda punk femenina, se convierten en narradoras de la historia de los movimientos de resistencia liderados por mujeres —desde Salem hasta el #MeToo—. Es 'Hora Bruixa', un concierto teatralizado de carácter feminista que pone en valor la memoria de las mujeres combativas.

Dónde: Tantarantana (de les Flors, 22).

Cuándo: hasta el 17 de mayo.

Material Sensible

Fotografía contra el abuso sexual

Los abusos sexuales en la infancia afectan a uno de cada cinco niños. Una realidad muy silenciada de la que quiere hablar la exposición 'Material sensible'. En total, ocho mujeres víctimas de los abusos sexuales son las protagonistas de la exposición de 2026, la quinta edición.

Dónde: Centre Cultural La Casa Elizalde (València, 302).

Cuándo: del 13 de mayo al 18 de julio.

Èdip & Antígona

Dos clásicos con Carlota Subirós

Carlota Subirós —después de arrasar con la adaptación de 'La plaça del Diamant' de Rodoreda— vuelve al TNC para unir en una obra las tres grandes tragedias de Sófocles: 'Edipo rey', 'Edipo en Colono' y 'Antígona'. 'Èdip & Antígona' es una historia que, en medio de la violencia, cuenta con la voz de Antígona a favor de la piedad y la dignidad.

Dónde: Teatre Nacional de Catalunya (plaza Arts, 1).

Cuándo: hasta el 31 de mayo.

Termoshow

Ciencia que quema

Una actividad familiar para pequeños científicos. ¿Cómo cambia la temperatura en diversos procesos físicos y químicos? ¿Qué sucede en incendios, volcanes o reacciones nucleares? Los talleres 'Termoshow' te lo explican para que tanto grandes como pequeños lo entiendan. En total, hay 23 sesiones programadas en todo el ciclo.

Dónde: Museu de la Ciència CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 21 de junio.

Permagel

El 'best-seller' de Eva Baltasar sobre el escenario

'Permagel', el primer libro de la trilogía de Eva Baltasar que tantos ejemplares vende cada Sant Jordi, explora con humor negro, cinismo y honestidad brutal temas que van desde el suicidio hasta el deseo lésbico. Ahora, está en Barcelona en formato teatral. Una adaptación a cargo de la multipremiada Victoria Szpunberg y coproducida por Dagoll Dagom y Barc.

Dónde: Espai Texas (Bailèn, 205).

Cuándo: hasta el 28 de junio.

La actriz Maria Rodríguez Soto durante el pase de 'Permagel' en el Espai Texas. / Nico Tomás / ACN

Exposición sobre mitología catalana

Una muestra itinerante

El Serpent o el Joan de l'Os. ¿Te suenan? Son algunos de los nombres protagonistas del rico folklore catalán, que a pesar de contar con páginas y páginas de referencias, siempre ha sido algo olvidado en favor de las tradiciones célticas o nórdicas. ¿Quieres redescubrir los personajes que componen el bestiario mitológico nacional? Pásate por las bibliotecas de Barcelona, que estarán acogiendo de forma itinerante durante un año la muestra 'Exposició sobre mitologia catalana'.

Dónde: Biblioteca Juan Marsé (Murtra, 135).

Cuándo: hasta el 10 de julio.

Chez Matisse. El legado de una nueva pintura

Matisse, a fondo

Matisse es uno de esos nombres del arte que todos conocen. Su uso de colores, su técnica y estilo pictórico, sus figuras, sus temas y las emociones que transmite han traspasado barreras generacionales. Barcelona acoge la exposición 'Chez Matisse. El legado de una nueva pintura', organizada conjuntamente con el Centre Pompidou, que recoge decenas de sus obras, desde su primer autorretrato hasta la libertad artística de sus últimos cuadros y gouaches.

Dónde: CaixaFòrum (avenida Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8).

Cuándo: hasta el 16 de agosto.

Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?

Una exposición de otro planeta

Se te pondrá el dedo a lo E.T. señalando las estrellas. Es 'Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra?', la exposición del CosmoCaixa que se adentra en la búsqueda de vida en el cosmos desde diversas vertientes, tanto la científica como la más pop y cultural. Un recorrido interactivo que aportará algunas respuestas a la eterna pregunta.

Dónde: Museo de la Ciencia CosmoCaixa (Isaac Newton, 26).

Cuándo: hasta el 30 de agosto.

Como una danza de estorninos

30 años de MACBA

'Como una danza de estorninos' es el nombre que recibe la nueva presentación de la colección del MACBA para celebrar el 30 aniversario del museo. Una revisión de las obras del fondo sin pasar por la cronología, abordándolas desde diálogos nuevos y rompedores sobre nuestra forma de ser y la de relacionarnos con el mundo.

Dónde: MACBA (plaza dels Àngels, 1).

Cuándo: hasta el 28 de septiembre.

El laberinto plástico que se alza en una de las salas de 'Como una danza de estorninos'. / JORDI OTIX

Gaudí, l'Atelier du divin

Realidad virtual en la Catedral

'Gaudí, l'Atelier du divin' es una experiencia inmersiva que aterriza en Barcelona en el marco del Año Gaudí, y plantea un recorrido a través de lecciones y aprendizajes sobre su universo, que termina con el sueño de culminar "la epopeya de todo un pueblo", la Sagrada Família.

Noticias relacionadas

Dónde: Catedral de Barcelona (pla de la Seu, 1).