El taller de escritura de Barcelona que agota las entradas en minutos

¿Y si te dijera que tienes la oportunidad de empezar a escribir en una de las cafeterías preferidas para los adictos al frappé en Barcelona? Prepárate para coger boli y papel (u ordenador, como prefieras) y dirigirte al Starbucks de plaza Catalunya (Rambla, 71). Allí podrás coincidir con la escritora Milena Busquets ('La dulce existencia', Anagrama) o el periodista Tony Ayala, encargados de dirigir este taller gratuito de creativo centrado en historias que nacen en la ciudad. Habrá un encuentro cada mes hasta noviembre. Y las plazas son limitadas, así que tendrás que estar atento a las redes sociales para no perderte la siguiente convocatoria.

El primer encuentro es este viernes por la tarde y las plazas se agotaron en apenas unos minutos, señal de que la literatura está bastante viva. "La gente quiere escribir, quiere publicar. Son muy buenas noticias. Creo que es un buen momento para que aparezca una nueva generación de grandes escritores", explica Busquets, a la vez que recalca el encanto especial de Barcelona, una ciudad que ha inspirado muchas historias de Mendoza, Marsé, Ana María Matute, Montalbán, los hermanos Goytisolo o Jaime Gil de Biedna, recuerda.

"Es una ciudad donde ocurren cosas constantemente, por lo que el material literario es inagotable". Y no le falta razón. Porque todo puede ser el principio de un relato. Incluso aquello que parece pequeño, cotidiano o casi invisible. A veces basta con sentarse, observar un poco y dejar que de observar la ciudad con una mirada rutinaria.

Taller para escribir sin reglas

Y en estos encuentros, como la literatura misma, no hay reglas. ¿Llevas escribiendo tiempo y quieres pasarte? Eres bienvenido. ¿No te has atrevido nunca? También tienes las puertas abiertas. Porque aquí no se aceptan malas caras ni prejuicios. Únicamente la pasión por las letras y la ciudad condal que cumple agenda con el Año Gaudí. En la cita, que durará unas tres horas, leerás, pensarás, debatirás y, sobre todo, trabajarás sobre los textos con una guía. Estará permitido todo, incluso equivocarse.

Pero, eh, más buenas noticias. Que sí, que está muy bien compartir experiencias entre los demás y de manera gratuita, pero eso no es todo. De entre los microrrelatos resultantes, se publicará en forma de recopilatorio una tirada limitada física editada por Plataforma Editorial que recogerá la mirada colectiva sobre la ciudad y que, además, estará disponible para descargar de forma gratuita en la aplicación de Starbucks Rewards.

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Que, por cierto, ¿sabíais que el nombre de Starbucks está inspirado en la obra de Herman Melville, 'Moby Dick'? Así que, puestos a buscar señales, quizá no sea tan raro que ahora una de sus cafeterías se convierta también en punto de partida para nuevas historias ambientadas en Barcelona.