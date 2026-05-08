El primer jacuzzi inmersivo de España está en Barcelona: con lluvia, pantalla gigante y hasta DJ

Ahora mismo no te alteraría ni Fernando Simón hablándote del hantavirus. Metes el pie en el jacuzzi y apareces de golpe en una playa paradisiaca. Jurarías que estás en Bali, aunque no has salido del Port Fòrum. Parece una ‘infinity pool’ de esas en las que posturean los famosos. Tiene vistas a mares de postal, cascadas, bosques, desiertos. Ni que estuvieras de vacaciones con Tamara Falcó. Este es un spa de ciencia ficción: relax envolvente entre pantallas gigantes. El primer jacuzzi inmersivo de España.

Olas gigantes rompen sobre el jacuzzi del nuevo spa del SLS. / Pau Gracià / EPC

Es el nuevo spa cinco estrellas del hotel SLS Barcelona (carrer de la Pau, 2). Halcyon Spa, lo han bautizado. Carnaza fresca para ‘instagramers’. Apenas lleva abierto dos meses y ya es destino de peregrinaje ‘influencer’. La joya del spa es un jacuzzi XXL con lluvia intermitente y pantallas gigantes por las que van circulando escenarios de ciencia ficción. “17 x 2,5 metros”, detalla Pedro Catarino, el ‘wellness’ mánager. “Va más allá del cuidado físico –promete-. Una cosa más emocional. Buscamos crear espacios donde los sentidos se activen”. El próximo viernes, 15 de mayo, ofrecerán su primera experiencia inmersiva en bañador con DJ en vivo.

Waves of Sound, han titulado el evento. Oleajes de sonido. El spa del SLS se convertirá el día 15 en una selva amazónica con mesa de mezclas. Sesión inmersiva con música electrónica y naturaleza en pantalla gigante. “Para la gente que le gusta bailar y la fiesta, pero también la introspección”, promete la DJ. En estas sesiones uno se divierte –garantiza- “pero con conciencia”.

Andrea Lacoste, 36 años, venezolana. Fue la DJ que estrenó en noviembre pasado las Spa Raves en Barcelona, en Inner Flow. Fiestas en bañador con sauna, jacuzzis y música electrónica. En Nueva York, Toronto o Londres, estas fiestas sudorosas desatan la locura viral. “DJ multifacética”, se define ella. También canta mientras pincha música electrónica. “Música de sanación”, puntualiza. “La música –dice- te lleva a un estado de relajación y diversión”.

Da 'jet lag' solo de escucharla. Andrea Lacoste ha vivido en 7 países: de Brasil a Suiza. Su padre es diplomático. Ella estudió Traducción e Interpretación. Habla cuatro idiomas. “Mi meta es aprender como quinto idioma oficial el catalán”, sonríe. Lleva 4 años en Barcelona.

Fue cantante pop en Venezuela. Se pasó al rock electrónico en México. Allí aprendió a pinchar. Y llegó la pandemia. “Tuve una reconexión conmigo muy fuerte –recuerda-, un despertar espiritual. Y me di cuenta de que lo que yo quería era hacer sentir mejor a la gente con la música”. Descubrió la musicoterapia, las frecuencias Solfeggio, el ecstatic dance. “Sesiones de música electrónica –describe- donde la gente va a soltar, a sentirse bien consigo mismo a través del baile, sin ningún tipo de sustancia que altere la conciencia”. Así son sus sesiones ahora: “Es como entrar en estado de meditación activa a través del movimiento corporal y la música”, detalla. En noviembre pasado empezó su gira por spas. En marzo hizo escala en Berlín.

Es la nueva palabra favorita de los ‘influencers’. El ocio se está apropiando de los spas. Inner Flow reunió el pasado abril a 100 personas bailoteando en chanclas y bañador entre vapores de sauna, piscinas termales y DJ set con saxo en vivo. Era ya su segunda Spa Rave. Ilo Studios -la sauna más grande de Barcelona- ofrece cada viernes “social sauna”: 90 minutos de calores con música electrónica. Quieren organizar hasta sesiones en bañador con jazz y cuartetos de cuerda.

Spa Raves: fiestas en bañador con sauna, jacuzzis y DJ / MARC ASENSIO CLUPÉS

“Es una nueva forma de entender el bienestar contemporáneo", asiente Pedro Catarino, el ‘wellness’ mánager del SLS. El objetivo del nuevo spa –apunta- es crear una comunidad vinculada al ‘wellness’. Ya están anunciando tres sesiones de Waves of Sound, una vez al mes de momento: 15 de mayo, 19 de junio y 17 de julio. De 19.30 a 21.30. Son 40 € por persona. La experiencia inmersiva incluye snacks, bebidas (no alcohólicas), párking y acceso a todo el spa. Además del jacuzzi gigante, hay baño de vapor, dos saunas secas, ducha sensorial, sala de relax y hasta barra libre de chuches. El vídeo XXL es genérico, de momento, pero ya están trabajando –anuncian- para ofrecer experiencias inmersivas más personalizadas.

A remojo con vistas espaciales. / Pau Gracià / EPC

Y se avecinan más eventos con sudores, El sábado, 23, organizarán en el spa una clase de pilates inmersiva con Edan Studios, la ‘boutique’ fitness de Anna Lewandowska, exkarateca y multiempresaria del bienestar, aparte de mujer del futbolista Robert Lewandowski. También colgarán obras de arte en el spa: de la galería que inaugurarán el jueves 14 en el segundo piso del 'lobby' del hotel. La estrena ‘Light Studies”, proyecto de Luis West y Camila Fernández. Antes de salir del hotel, por cierto, se recomienda parar a posturear en la -ya famosa en redes- galería rosa.

'Fitness' inmersivo

El spa de SLS no es el único centro de bienestar de ciencia ficción de Barcelona. Hace ya casi dos años y medio que se instaló en el Eixample el primer estudio ‘fitness’ inmersivo de España: Sabda (Muntaner, 83). Significa “sonido” en sánscrito. Es una mezcla de boutique ‘fitness’, expo inmersiva y retiro espiritual. Tiene una sala envolvente de 86 m2 rodeada de pantallas gigantes. Escenarios de película 360º con sonido cinematográfico. Lo mismo haces pilates en una playa de Indonesia que practicas yoga en la Luna o en el fondo del mar.

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Una de las clases de Sabda en el fondo del mar. / Marc Asensio Clupes / EPC

En un gimnasio de Gavà se puede hacer “ciclismo indoor inmersivo”. Te llevan a cruzar Egipto, el espacio o ciudades de neón. The Trip, se llama la experiencia. El único club de Catalunya donde se practica es Trend Fitness 24/7 (General Josep Moragues, 2). El pelotón estático pedalea frente a una pantalla de cine de 8 metros de diámetro: cortinilla a la puerta, penumbra de sala, sonido envolvente. Solo falta un acomodador que te acompañe a la bici.