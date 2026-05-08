Las mejores rutas de Catalunya para disfrutar un ‘road trip’ con amigos

“Road trip”, ruta por carretera en inglés. Una búsqueda rápida en Instagram o en TikTok y aparecen más de cien millones de vídeos. En muchos de ellos, los ‘me gusta’ se cuentan también en millones. Más ‘likes’ que en toda la alfombra roja de la Met Gala. Los cazadores de tendencias llevan ya unos años señalándolo como el plan viajero de moda, y sus adeptos no dejan de subir. Hay quienes lo proclaman como el viaje ‘low cost’ definitivo: no tienes que aguantar a desconocidos, puedes cantar a pleno pulmón, parar a ver el paisaje cuando quieras e, incluso a pesar del subidón de la gasolina, sigue saliendo más a cuenta que un avión a precio Ormuz.

La orografía local hace que Catalunya esté plagada de estas rutas. Una de las más virales es el Coll de Pal, que las redes han bautizado como “el Tourmalet catalán”. Esta carretera del Pirineo une el Berguedà con la Cerdanya, y es una de las carreteras asfaltadas más altas de Catalunya (a más de 2.000 metros de altura). En total, 20 km de curvas y un paisaje espectacular que no podrás dejar de fotografiar. Además, la zona cuenta con muchos hoteles rurales y rutas montañeras para complementar el viaje, por si quieres hacer excursión de un fin de semana.

La carretera de alta montaña del Coll de Pal. / Alan Mattingly

Otra comentadísima zona de ‘road trip’ en Catalunya es la Vall de Lord, en el Solsonès, un conjunto de valles y paisajes de montaña que rodean el embalse de la Llosa del Caval. La ruta se puede hacer de forma circular, tomando el pueblo medieval de Solsona como campamento base. De ahí, sube hasta Sant Llorenç de Morunys (otra joyita medieval), siguiendo la ruta de 20 km que bordea el pantano y los valles. Si queréis explorar la zona, otra carrera mítica para los meses de calor −aunque complicada, con mucha curva− es Port del Comte, llena de estampas de alta montaña.

Anota: N-260. El Eix Pirinenc, carretera que nace en Portbou, resigue la frontera francesa y llega hasta Huesca. Sí, es una carretera larguísima, pero no hace falta hacérsela entera: la zona más fotografiada es la que une La Seu d’Urgell, Sort, Gerri de la Sal y la Pobla de Segur. Ojo, al lado está el pantano de Sant Antoni, zona de kayak y de bañitos en los meses de calor. Anótalo para cuando se vaya la borrasca.

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La N-260 en su paso por Gerri de la Sal, en el Pallars Sobirà. / RAMON GABRIEL

Última recomendación: el Cap de Creus. Puedes recorrértelo a través de las varias rutas que lo rodean y que conectan Cadaqués con Roses o el Port de la Selva. Por supuesto, aprovecha para subir hasta el Monestir Sant Pere de Rodes, una joya monumental catalana. ¿Buscas alargarla un poco más? Pasa por Figueres y acaba en Camprodon. Un viaje por el norte de Girona, visitando los imperdibles de la región. Eso sí, prepárate una buena ‘playlist’.