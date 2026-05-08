La fuente de los milagros de Barcelona: en vez de agua, sale tinto de verano

Es el jardín del Edén en versión viral. Tiene todo lo que un ‘influencer’ puede desear: jardín secreto, cocina casera y una fuente de la que sale tinto de verano infinito, ¡¡¡aleluya!!! Como se enteren los aficionados del Barça, se vienen a celebrar la Liga aquí en vez de a Canaletas.

Es la fuente de los milagros de La Barcelonesa (paseo de Sant Joan, 77). El lugar ideal para pasar una cuarentena de hantavirus, si llega el caso. Ya se hizo viral nada más inaugurarse el restaurante, hace año y medio. Plantaron una fuente instagrameable en medio de un patio interior alucinante de la que manaba cerveza sin fin. El sueño húmedo de Homer Simpson. “Uno de los secretos mejor guardados del paseo de Sant Joan”, empezaron a airear los ‘influencers’. Secreto a voces ya. Esta semana del grifo ha empezado a salir vino, a lo milagro bíblico. Tinto de verano bien fresquito. “Que ya empieza el verano”, justifica uno de los tres socios, el chef Karel Schroder. Así que se avecina nueva oleada de peregrinaje con móvil.

Un cliente bebe de un porrón recién rellenado en la fuente. / Ferran Nadeu / EPC

¿Cómo funciona? Te dan un vaso con hielo y limón (4,50 €) o un porrón (9 €). Vacíos, claro. Se supone que los puedes ir a rellenar una vez. Eso ya depende de la picaresca del cliente. “Cobramos si lo vemos”, sonríe Karel. “Lo peor que nos puede pasar –se encoge de hombros- es que no te pillen y digas: ‘Estos son tontos, hay que volver a ese sitio porque son tontos’”.

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Patio interior de La Barcelonesa. / Ferran Nadeu / EPC

Se recomienda rebajar el tinto con buen tapeo. La Barcelonesa se ha convertido en recomendación habitual de los gurús gastro. “Cocina tradicional, con un twist, sin exhibiciones ni concesiones al turista chanclero”, resumió Òscar Broc tras su última visita. Cocina con base catalana y algún plato de infancia: macarrones del cardenal, canelón de rustido, carrillera a baja temperatura. Y no te olvides de las cocas. “La masa –detalla Karel- la hacemos con una fina masa de gyoza frita”. Muy cerca tienen otro local ‘delicatessen’ con gyozas de fantasía: Gyoza Bistró (Diputació, 312). “Es un restaurante –dice el chef- donde me gustaría comer a mí”. Menú de mediodía por 16,50 (dos platos, bebida, postre o café). 11,50, con solo un plato + bebida.