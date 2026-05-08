Jardín secreto
La fuente de los milagros de Barcelona: en vez de agua, sale tinto de verano
El lugar ideal para pasar una cuarentena de hantavirus, si llega el caso. Está en un jardín secreto del paseo de Sant Joan. De este grifo ha empezado a salir vino esta semana a lo milagro bíblico. Como se enteren los del Barça, se vienen a celebrar la Liga aquí en vez de a Canaletas
El primer jacuzzi inmersivo de España está en Barcelona: con lluvia, pantalla gigante y hasta DJ
Es el jardín del Edén en versión viral. Tiene todo lo que un ‘influencer’ puede desear: jardín secreto, cocina casera y una fuente de la que sale tinto de verano infinito, ¡¡¡aleluya!!! Como se enteren los aficionados del Barça, se vienen a celebrar la Liga aquí en vez de a Canaletas.
Es la fuente de los milagros de La Barcelonesa (paseo de Sant Joan, 77). El lugar ideal para pasar una cuarentena de hantavirus, si llega el caso. Ya se hizo viral nada más inaugurarse el restaurante, hace año y medio. Plantaron una fuente instagrameable en medio de un patio interior alucinante de la que manaba cerveza sin fin. El sueño húmedo de Homer Simpson. “Uno de los secretos mejor guardados del paseo de Sant Joan”, empezaron a airear los ‘influencers’. Secreto a voces ya. Esta semana del grifo ha empezado a salir vino, a lo milagro bíblico. Tinto de verano bien fresquito. “Que ya empieza el verano”, justifica uno de los tres socios, el chef Karel Schroder. Así que se avecina nueva oleada de peregrinaje con móvil.
¿Cómo funciona? Te dan un vaso con hielo y limón (4,50 €) o un porrón (9 €). Vacíos, claro. Se supone que los puedes ir a rellenar una vez. Eso ya depende de la picaresca del cliente. “Cobramos si lo vemos”, sonríe Karel. “Lo peor que nos puede pasar –se encoge de hombros- es que no te pillen y digas: ‘Estos son tontos, hay que volver a ese sitio porque son tontos’”.
Se recomienda rebajar el tinto con buen tapeo. La Barcelonesa se ha convertido en recomendación habitual de los gurús gastro. “Cocina tradicional, con un twist, sin exhibiciones ni concesiones al turista chanclero”, resumió Òscar Broc tras su última visita. Cocina con base catalana y algún plato de infancia: macarrones del cardenal, canelón de rustido, carrillera a baja temperatura. Y no te olvides de las cocas. “La masa –detalla Karel- la hacemos con una fina masa de gyoza frita”. Muy cerca tienen otro local ‘delicatessen’ con gyozas de fantasía: Gyoza Bistró (Diputació, 312). “Es un restaurante –dice el chef- donde me gustaría comer a mí”. Menú de mediodía por 16,50 (dos platos, bebida, postre o café). 11,50, con solo un plato + bebida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Lo dice la Organización Mundial de la Meteorología (OMM): entre los meses de mayo y junio puede aparecer el 'Superniño
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Una fiesta con 11 muertos en Patagonia reveló que hay supercontagiadores del hantavirus: 'Fue un hito que probó la transmisión interhumana
- Competencia plantea limitar la cantidad de autoconsumo que se vierte a la red para prevenir 'desequilibrios' como el del 28A
- La Seguridad Social permite en 2026 cobrar el ingreso mínimo vital y el paro aunque el beneficiario viva con sus padres
- Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre los beneficios del magnesio: 'Puede ayudar a perder peso y mejorar el estrés y el descanso